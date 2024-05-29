Лужина высмеяла слова Калныньша о его работе в СССР: В одном фильме сыграл и все

В недавнем интервью уроженец Латвии, знаменитый актер Ивар Калныньш заявил, что Советский Союз обогатился, зарабатывая на нем огромные деньги, а также отметил, что полностью разорвал все связи с Россией, где у него раньше было немало работы, и не поддерживает контакты с бывшими коллегами. Его слова прокомментировала народная артистка РСФСР Лариса Лужина, которая, как оказалось, никогда не любила этого актера.

В беседе с "Аргументами и фактами" Лариса Лужина отметила, что не хочет обсуждать ни Калныньша, ни Лайму Вайкуле, которая также говорила о том, что содержала СССР вместе с Аллой Пугачевой. Лужина призналась, что никогда не испытывала симпатии к Калныньшу из-за его высокомерия. По ее мнению, его вклад в киноиндустрию не был значительным, поэтому утверждения о заработанных на нем миллионах кажутся ей смешными.

"Смешно, ей богу <...> В одном фильме сыграл, и все", – высмеяла Лужина слова латвийского коллеги.

Актриса также прокомментировала желание Ивара Калныньша получать пенсию от России за якобы его вклад в страну. Лариса Лужина призналась, что критика актера вызывает у нее недоумение. Мол, если он рассчитывает на финансовую поддержку, зачем делать скандальные заявления.

Ранее Лариса Лужина высказалась о размере своей пенсии. По словам народной артистки, прожить на ту сумму, которую она получает каждый месяц от государства, довольно сложно. Слова актрисы приводил женский журнал "Клео.ру".