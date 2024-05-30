Галкин* засобирался в Россию и получил неожиданную оплеуху

Больше двух лет прошло с того момента, как Максим Галкин* вместе с женой и детьми покинул Россию. Почти сразу артисту присвоили "почетное" звание иностранного агента. Первое время муж Аллы Пугачевой кичился новым статусом. Поддержала его и супруга, заявив, что тоже ждет, когда ее причислят к этому списку. Однако спустя время Галкин* передумал и уже третий раз пытается избавиться от "клейма".

Очередное слушание прошло 29 мая. Представители комика заявили, что муж Примадонны аполитичен, а все его высказывания против власти и россиян были в рамках выступлений, якобы такое у юмориста творчество. Кроме того, из-за своего статуса Галкин* не может свободно передвигаться.

Вероятно, экс-ведущий шоу "Лучше всех" засобирался в Россию, чтобы подзаработать. Привыкший жить на широкую ногу юморист не получает в Европе столько, сколько зарабатывал на Родине. Кроме того, недавно появились слухи о том, что у Пугачевой и Галкина* проблемы с деньгами, работы почти нет, а сам шоумен начал увлекаться алкоголем.

Выправить финансовое положение семьи пытается и сама Примадонна. За несколько месяцев этого года она выпустила больше новых песен, чем за последние пять лет. Так, недавно поклонники услышали композицию "Ложный стыд". Многие увидели в строках посыл к Галкину*.

Впрочем, все старания комика были напрасными и он получил очередную оплеуху. Суд и в третий раз отказался исключать Галкина* из списков Министерства юстиции.

* Признан иностранным агентом на территории РФ.