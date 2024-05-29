Актриса Лужина заявила, что на ее пенсию сложно прожить

Известная советская и российская актриса Лариса Лужина в свое время была одной из главных звезд кинематографа. Такие картины, как "Вертикаль", "На семи ветрах", прославили артистку на всю страну. Сейчас Ларисе Анатольевне 85 лет, и она уже давно на пенсии. Однако вынуждена продолжать работать.

Сейчас Лужина устраивает творческие вечера и посещает кинофестивали. Это позволяет народной артистке РСФСР жить без нужды. На пенсию, которую ей платит государство, "особо не проживешь", отметила 85-летняя знаменитость. По словам Ларисы Анатольевны, она получает порядка 30 тысяч рублей и еще столько же в качестве надбавки от правительства столицы. В общей сложности выходит около 60 тысяч рублей.

Несмотря на то, что эту сумму актриса считает небольшой, она благодарна мэру Москвы за заботу об актерах. А вот о своих коллегах из Санкт-Петербурга и других регионов она страшно волнуется.

"Там актеры доплат никаких не получают", – отметила звезда кинематографа.

Ранее сообщалось, что Лариса Лужина раскритиковала слова Пугачевой о трагедии в "Крокусе". Народная артистка заявила, что давно равнодушна к тому, что Примадонна говорит из-за границы.