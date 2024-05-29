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Среда 29 мая

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Актриса Лужина заявила, что на ее пенсию сложно прожить

Актриса Лужина заявила, что на ее пенсию сложно прожить

Знаменитость пожаловалась на размер пенсионных выплат.

Известная советская и российская актриса Лариса Лужина в свое время была одной из главных звезд кинематографа. Такие картины, как "Вертикаль", "На семи ветрах", прославили артистку на всю страну. Сейчас Ларисе Анатольевне 85 лет, и она уже давно на пенсии. Однако вынуждена продолжать работать. 

Сейчас Лужина устраивает творческие вечера и посещает кинофестивали. Это позволяет народной артистке РСФСР жить без нужды. На пенсию, которую ей платит государство, "особо не проживешь", отметила 85-летняя знаменитость. По словам Ларисы Анатольевны, она получает порядка 30 тысяч рублей и еще столько же в качестве надбавки от правительства столицы. В общей сложности выходит около 60 тысяч рублей. 

Несмотря на то, что эту сумму актриса считает небольшой, она благодарна мэру Москвы за заботу об актерах. А вот о своих коллегах из Санкт-Петербурга и других регионов она страшно волнуется. 

"Там актеры доплат никаких не получают", – отметила звезда кинематографа. 

Ранее сообщалось, что Лариса Лужина раскритиковала слова Пугачевой о трагедии в "Крокусе". Народная артистка заявила, что давно равнодушна к тому, что Примадонна говорит из-за границы. 

29 мая 2024, 12:28
Лариса Лужина. Фото: соцсети/@lluzhina
Елизавета Федорова
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