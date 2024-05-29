Росфинмониторинг включил иноагента Панина в список террористов и экстремистов

Давно покинувший Россию Алексей Панин нередко высказывается крайне негативно о своей родине, не скрывая своей поддержки сопредельного государства. После череды скандальных заявлений, касающихся россиян, некогда популярный актер оказался в списке лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Не так давно против Алексея Панина завели уголовное дело. В его словах усмотрели призывы к терроризму. В рамках этого дела в феврале этого года артиста заочно арестовали. Примечательно, что сам актер, проживающий в Испании, чрезвычайно гордится этими "достижениями".

Теперь у Алексея Панина появился новый "повод для гордости".Росфинмониторинг включил актера в список террористов и экстремистов. В этом реестре, кстати, оказываются не только физические лица, но и организации, замеченные в причастности к противоправной деятельности, угрожающей жизни граждан.

К слову, в прошлом году Алексей Панин устроил дебош в Эстонии, куда приехал ради спектакля. Пьяный актер шокировал местных жителей своим поведением. Поступок мог привести к депортации артиста, однако ему удалось этого избежать. Подробнее об этом рассказывал журнал "Клео.ру".