Анфиса Чехова заявила, что продюсер пытался изнасиловать ее на диване

Сейчас Анфиса Чехова – одна из самых востребованных в России телеведущих. Однако так было не всегда. На заре карьеры, когда у девушки совсем не было работы, она ходила по кастингам и хваталась за любую возможность. И когда, наконец получила предложение, несказанно обрадовалась. Правда, счастье длилось недолго, рассказала сама телезвезда.

Оказалось, что некий продюсер рассматривал Анфису не только как ведущую, но и планировал сблизиться с ней. Чехова заявила, что он постоянно звал ее в сауну, чтобы "обсудить рабочие вопросы". А потом и вовсе попытался силой склонить к близости.

"В один из дней завалил на диван, начал приставать. Я его оттолкнула и смогла убежать. Через день меня уволили", – вспомнила теледива в эфире шоу "Это нормально?".

Ведущие передачи Дмитрий Дибров и Ольга Бузова были шокированы признанием Чеховой. Шоумен заявил, что готов найти обидчика и разобраться, что действительно случилось много лет назад. Однако Анфиса отказалась, отметив, что сейчас у нее все хорошо и она не хочет ворошить старые проблемы.





Сейчас 46-летняя звезда не только блистает на телевидении, но и активно развивает свой блог. В соцсетях Чехова делится секретами красоты и рассказывает о буднях. Так, несколько лет назад Анфисе удалось экстремально похудеть. Телеведущая отмечала, что привести фигуру в порядок у нее получилось благодаря любви к себе. Однако позже выяснилось, что теледива многое недоговаривает. Врач раскрыла правду о том, как Чехова так быстро сбросила вес.