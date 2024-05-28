После новости об онкологии в семью Игоря Николаева пришла новая беда

Назвать прошлый год простым для Игоря Николаева мало у кого повернется язык. Минувшей осенью артист столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и перенес операцию на сердце. После этого "добить" исполнителя хита "Пять причин" решили сплетнями о скором разводе с Юлией Проскуряковой. Теперь же артиста настигла новая беда.

Выяснилось, что у музыканта имеется сразу пять непогашенных долгов перед налоговой. Общая сумма составляет порядка 120 тысяч рублей. Конечно, для артиста эта сумма, скорее всего, не такая уж и большая. Однако если Николаев вовремя не погасит задолженность, его ждут проблемы посерьезнее.

Известно, что бывший супруг Наташи Королевой зарабатывает не только на творчестве, но и занимается бизнесом. Он открыл компанию, которая будет продавать различные товары и предоставлять услуги. Чем конкретно займется музыкант, пока неизвестно, однако, согласно информации из источника, возможности у бренда весьма обширные: от студии звукозаписи до магазина хлебобулочных изделий.

А совсем недавно Николаев делился с поклонниками печальными новостями. В своем блоге он рассказал, что скончалась его любимая собачка, которой было почти 15 лет. Жена музыканта поделилась, что питомец страдал от онкологии.





Ранее Наташа Королева раскрыла пикантный секрет своего бывшего мужа. Она заявила, что Игорь Николаев "любит подглядывать".