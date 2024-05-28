Алсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - Mash

Накануне журналисты узнали о скором разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Вскоре в Сети появилась информация о грядущем разделе имущества супругов. Как сообщил Mash, во владении знаменитой пары находятся несколько престижных объектов недвижимости, включая два роскошных особняка и две квартиры.

Как уточняет издание, сразу бракосочетания пара приобрела первую недвижимость – апартаменты, располагающиеся на Никитском бульваре в столице, а через два года после торжества – четырехэтажный коттедж, выполненный в викторианском стиле, в нескольких километрах от окраины Москвы - в селе Усово. Площадь особняка составляет порядка трех тысяч квадратных метров.

Кстати, загородный дом певицы на Рублевке часто мелькал в ее публикациях. Она часто позировала на фоне роскошных элементов интерьера. К слову, внутреннее убранство дома изысканное: здесь можно увидеть эксклюзивную мебель, мозаичные стены, а также бассейн с огромными окнами, из которых открывается живописный вид на лес.

Еще одна загородная резиденция пары находится в поселке Орловка, что под Севастополем – прямо на побережье. Этот особняк был подарен родителями Алсу их внукам. Территория имения впечатляет: помимо личного пляжа и аккуратного причала, имеется конюшня, теннисный корт, а также вертолетная площадка и еще – мечеть.

Помимо роскошных особняков, супруги владеют квартирой в столице Великобритании. Этот объект недвижимости находится рядом со стадионом Lord's Cricket Ground. Кроме того, Алсу владеет эксклюзивным автомобилем Maybach 62, чья стоимость оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

Напоминаем, что бракоразводный процесс Алсу и Яна Абрамовых будет рассматриваться в мировом суде. Это означает, что вопросы, связанные с разделом имущества и определением порядка общения с детьми, будут решаться отдельно.

Ранее сообщалось, что Алсу появилась на публике с близким человеком. Артистка была в хорошем настроении, шутила и веселилась, поэтому поклонники не могут понять, что она чувствует в этот непростой период. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".