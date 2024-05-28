Правда всплыла: стал известен опасный способ экстремального похудения Анфисы Чеховой

Половина мужчин страны сходила с ума при одном только упоминании об Анфисе Чеховой. Стройная шатенка с пышным бюстом была главным секс-символом и мечтой миллионов зрителей мужского пола. Однако в какой-то момент теледива неожиданно поправилась и сильно комплексовала из-за этого. В борьбе за тонкую талию Чеховой не помогала ни кефирная диета, ни спорт. Экс-ведущая шоу "Секс с Анфисой Чеховой" даже пыталась похудеть с помощью подозрительных тайских таблеток, но и это не помогло.

Спустя несколько лет безрезультатных попыток вернуть стройность телеведущая подорвала свое здоровье и, казалось, смирилась с новой фигурой. Однако потом все же резко похудела. Сама звезда заявляла, что все из-за любви к себе.

Впрочем, поверили Анфисе не многие, заявив, что чудес не бывает. Так, например, врач Марият Мухина отметила, что невозможно добиться таких результатов, как у Чеховой, в столь короткие сроки. По словам медика, телеведущая определенно сделала операцию по уменьшению желудка.

"Это бариатрия. Самый простой и легкий способ, но он непрост в плане осложнений", – поделилась мнением доктор.

Мухина подчеркнула, что операция опасна и после нее нужно долго восстанавливаться. Если игнорировать курсы витаминов и правильное питание, то можно не только потерять волосы, испортить кожу, но и серьезно испортить здоровье.

Ранее сообщалось, что в сеть попали "постельные" снимки Анфисы Чеховой. Звезда раскинулась на кровати и светила грудью.