Целое состояние: что достанется Алсу при разводе с бизнесменом

Накануне в Сеть просочилась информация о том, что певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов, прожившие в браке 18 лет, решили развестись. За время совместной жизни пара успела приобрести множество объектов недвижимости как в России, так и за границей. Как сообщают многие издания, грядет раздел имущества.

Согласно данным в Сети, Алсу и Яна Абрамов владеют апартаментами в одном из элитных жилых комплексов в Москве, роскошным коттеджем в Крыму и домом на Рублевке.

В недавнем интервью порталу "Страсти" юрист Юлия Вербицкая-Линник обратила внимание на то, что в богатых семьях часто заключается брачный договор, который определяет, как будет делиться имущество при разводе. Однако если такого соглашения нет, то все имущество делится поровну.

Как отметила юрист, Ян Абрамов, будучи успешным бизнесменом, может столкнуться с претензиями Алсу на долю в его компаниях. По словам эксперта, певица имеет право на половину всего имущества, включая бизнес, созданный в период брака. Однако все добрачные квартиры, которые принадлежат певице, останутся за ней же. В любом случае, артистка получит целое состояние.

Вербицкая-Линник также подчеркнула, что дело может закончиться без суда. В большинстве подобных случаев, как у Алсу и Яна Абрамова, вопросы решаются путём финансовых компенсаций. То есть если при разделе бизнеса возникают споры, то мужья-бизнесмены часто выплачивают жёнам денежную компенсацию за их доли, которая определяется добровольно или в судебном порядке.