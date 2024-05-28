Алсу вышла в свет с любимым человеком: развод с мужем неминуем

Слухи о разводе певицы Алсу с Яном Абрамовым ходят уже давно. Однако сама артистка множество раз опровергала эти новости и старалась держать лицо. Мол, с мужем все хорошо, в семье идиллия, и кипит страсть, а супруг задаривает подарками. Впервые о проблемах в семье исполнительницы заговорили несколько лет назад. Тогда в Сеть просочилась информация об изменах мужа певицы. После этого Алсу перестала выходить в свет с Яном и публиковать с ним совместные снимки.

Сейчас стало известно, что исполнительница хита "Зимний сон" все же подала на развод с Абрамовым. Известно, что расторгнет отношения пары мировой суд. Это значит, что решение по разделу имущества и опеке над детьми будет приниматься отдельно.

Сама Алсу не комментирует проблемы в семье, но, вероятно, тяжело переживает разрыв отношений. Сейчас артистка находит утешение в любимых людях. За несколько дней до того, как подать на развод, исполнительница появилась на дне рождения подруги Жанны Мартиросян. Артистка выглядела, как обычно, шутила и развлекалась. А позже знаменитость заметили с другой близкой подругой Элиной Джанибекян. Девушки вместе посетили модный показ.





Сложно сказать, насколько сильно переживает разрыв Алсу. Еще несколько месяцев назад в интервью певица говорила, что мечтает прожить с супругом всю свою жизнь и отметить "золотую свадьбу". Впрочем, артистка с Абрамовым не отметили даже "серебряную". Вместе супруги были 18 лет. В этом браке на свет появились две дочери и сын, которому только исполнилось пять лет.

Ранее сообщалось, что Алсу готовит план "Б" для мечтающей стать певицей дочери.