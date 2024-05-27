Встревоженная Кудрявцева сообщила плохие новости о дочери: срочно повезли в больницу

Черная полоса, которая началась у Леры Кудрявцевой с начала этого года, никак не заканчивается. Сначала потоп в квартире, потом неурядицы с мужем, которые едва не закончились расставанием, опасная травма, а теперь еще и проблемы со здоровьем дочери. В своем блоге телеведущая рассказала, что с 5-летней Машей срочно пришлось ехать к врачу.

Кудрявцева поделилась, что у малышки все время забит нос. Симптомы не проходят уже долгое время, поэтому звезда решила отвезти ее в медучреждение.

"Назначили КТ, чтобы исключить синусит. Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой", – написала встревоженная блондинка.

Ведущая шоу "Звезды на миллион" показала и саму процедуру. Она сфотографировала дочь, лежащую на аппарате. Чтобы Маша не боялась, рядом с ней лег отец Игорь Макаров.





Напомним, несколько месяцев назад и сама Лера обращалась за помощью к врачам. На репетиции она сделала неловкое движение и подвернула ногу. Травма оказалась серьезной, и Кудрявцеву прооперировали. После этого блондинка перемещалась в инвалидном кресле и только недавно смогла нормально самостоятельно ходить.

Во время восстановления Кудрявцева осталась одна, без поддержки мужа. Ведь именно в этот момент хоккеист лег в рехаб. В начале года теледива заявила, что уходит от супруга из-за его алкоголизма. Чтобы спасти семью, Игорь Макаров решился на лечение. Сейчас пара воссоединилась.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева сделала заявление после новостей о румынском гражданстве.