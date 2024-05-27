Заподозренную в алкоголизме Волочкову опекает дочь: "Приготовила мне завтрак"

Самая популярная балерина страны, хоть и не была ни разу замужем официально, воспитала дочь Ариадну. Отношения между Анастасией Волочковой и наследницей складываются непростые. Например, будучи подростком, девушка решила съехать от матери и жить с отцом. Сама танцовщица объясняла это тем, что дочь устала ездить в школу из загородного особняка, а бывший гражданский супруг артистки жил в центре столицы.

Впрочем, переездом от матери всё не закончилось. Позже девушка заявила, что не хочет видеть "королеву шпагата" на школьном выпускном. А недавно стало известно, что дочь Анастасии сменила фамилию и тем самым окончательно отреклась от родительницы.

Сама Волочкова старается с пониманием относиться к выходкам дочери и постоянно идет на компромисс, чтобы увидеться с ней. В этот раз наследница артистки навестила мать вместе со своим возлюбленным. Несмотря на сложные отношения, Ариадна продолжает опекать родительницу.

"Ариадна приготовила мне завтрак. Только он превратился вчера в ужин. Ари у меня просто невероятный человек! Так трогательна ее забота и внимание", – поделилась балерина.





Напомним, в последнее время Волочкову постоянно обвиняют в алкоголизме. На этом фоне случился грандиозный скандал, когда артистка отдыхала на Мальдивах. Она вышла на связь с подписчиками и рассказывала про свой отпуск, еле ворочая языком. После того к ак комментаторы заявили, что артистке пора браться за ум и прекращать пить алкоголь, она написала гневный пост, в котором обматерила всех хейтеров.

Ранее сообщалось, что вернувшаяся с Мальдив Волочкова заговорила о курортных романах.