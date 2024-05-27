"Любит подсматривать": Наташа Королева раскрыла пикантный секрет Игоря Николаева

Не так давно в эфир вышло новое телешоу "ВИА Суперстар". В рамках программы некогда популярные музыкальные коллективы меряются вокальными способностями и артистизмом. Ведущей шоу стала Лолита Милявская, а кресла жюри заняли популярные звезды: Наташа Королева, Лера Кудрявцева и Стас Пьеха. Очередной выпуск музыкального конкурса был посвящен работам народной артистки России Ирины Аллегровой. По очереди конкурсанты исполняли ее песни.

Сдержать эмоции сложнее всего было Наташе Королевой, ведь именно ее экс-супруг Игорь Николаев сочинил большое количество хитов для Аллегровой. Так, после того как солистка группы "Чи-ли" Ирина Забияка исполнила композицию "Фотография 9х12", Королева не выдержала и раскрыла пикантный секрет своего экс-возлюбленного.

"Он любит подсматривать за реальной жизнью. Из реальной жизни он берет вот эти все сюжеты песен, которые потом становятся любимыми песнями всей нашей страны, и не только", – рассказала певица.

По словам певицы, и с этой композицией было точно так же. Николаев пришел в гости к Ирине и увидел на ее столе снимок. На кадрах была изображена артистка в окружении близких людей, поделилась подробностями исполнительница хита "Маленькая страна".

Для этого выпуска шоу Королева даже сменила имидж. В эфире она предстала с ярко-бордовыми волосами и нюдовым макияжем. Образ певица дополнила платьем в горох, которое выгодно подчеркивает зону декольте.





Ранее сообщалось, что оскандалившуюся Королеву погнали со сцены.