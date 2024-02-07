Психолог Вероника Степанова высказалась о родах после 40 лет

Раньше молодые женщины выходили замуж и начинали рожать раньше, поскольку это было общепринятым образом жизни. Однако сейчас женщины все больше стремятся строить карьеру и достичь определенного уровня финансовой стабильности перед тем, как становиться матерями. Это может отодвинуть возраст рождения детей до 30-40 лет. Психолог Вероника Степанова высказала свое мнение о родах после 40.





Эксперт убеждена, что у девушек отличные яйцеклетки максимум до 27 лет. Вероника Степанова считает, что раньше не зря называли тех, кто рожал после 25 летнего возраста, старородящими. Психолог советует всем тем, кто планирует свою беременность в более старшем возрасте, замораживать свои яйцеклетки. Однако перед этим она рекомендует обязательно проконсультироваться со врачом.

"Потому что качество этих яйцеклеток в 40 лет будет другим и здоровье другим", – убеждена Вероника Степанова.

Стоит отметить, что рождение ребенка в более позднем возрасте может быть связано с некоторыми рисками. У женщин старше 35 лет возрастает вероятность различных осложнений во время беременности и родов, таких как гестационный диабет, преэклампсия и возможность рождения ребенка с генетическими аномалиями.



