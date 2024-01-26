Почему не надо носить каблуки: объяснила психолог Вероника Степанова

Носить или не носить каблуки – это вопрос, который всегда оспаривался стилистами. Психолог Вероника Степанова поделилась своим мнением на эту тему, чтобы взглянуть на этот элемент женских туфель по-новому.

Безусловно, каблуки – это уникальный элемент дизайна обуви, который может придать ногам изящный вид. Однако, изучая психологическую сторону вещей, Вероника Степанова пришла к убеждению, что каблуки не следует надевать каждый день, если не хочешь выглядеть деревенщиной. Почему не надо носить каблуки постоянно?

Первым и, пожалуй, наиболее важным аргументом против носки каблуков является здоровье. Медицинские исследования показывают, что постоянная нагрузка на переднюю часть стопы, вызванная неудобной высотой каблуков, может привести к проблемам со спиной, коленями и суставами.

Кроме того, носить каблуки в повседневной жизни совсем необязательно. Неформальная и кэжуал мода уже давно приветствует удобную и практичную обувь, в которой можно свободно перемещаться и чувствовать себя комфортно.





Важно отметить, что носить каблуки только по особым случаям, таким как вечеринки, свадьбы или деловые мероприятия, становится все более актуальным, отмечает психолог Вероника Степанова. В этих случаях туфли могут добавить женственности и утонченности образу.

Если ты не хочешь выглядеть деревенской ******** (развратной женщиной, – Прим. ред.), то их актуально носить только по особым случаям, – резюмировала Вероника Степанова в своем блоге.

В повседневной жизни лучше отдать предпочтение удобной и практичной обуви, которая не только выглядит стильно, но и заботится о твоем здоровье. Вероника Степанова отмечает, что в наши дни все решают быстрота, комфорт и стереотип восприятия.