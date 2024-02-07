Полиция арестовала цыганок, которые зарабатывали на российских пенсионерках

История, имеющая колдовской след, произошла во Владивостоке. Сотрудники полиции Дальневосточного региона арестовали цыганок, которые зарабатывали на российских пенсионерках. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сообщается, что в отдел обратились несколько пожилых горожан, пострадавших от мошеннических действий. По показаниям потерпевших, на улице к ним подходили незнакомки, твердившие о неком страшном проклятии. Напуганные пенсионеры поверили в порчу, которая, по словам цыганок, скоро должна привести их к гибели.

В пресс-службе также рассказали, что одна из пострадавших, 84-летняя жительница Владивостока, отдала аферисткам 170 тысяч рублей. Охваченная испугом женщина пригласила "целительниц" к себе домой для того, чтобы те сняли проклятие. Находясь уже в квартире, цыганки убедили доверчивую пенсионерку, что ей нужно свернуть все имеющиеся у нее деньги в газету и отдать им.





Это необходимо якобы для снятия порчи. После мошенницы отдали "сверток" обратно и поспешили покинуть жилплощадь. О том, что деньги пропали, пострадавшая узнала лишь спустя пару дней.

По похожей мошеннической схеме сбережений лишились еще несколько горожанок. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю уточнили, что во всех трех случаях деньги мошенникам пенсионеры отдавали по доброй воле. Впрочем, раскрыть это "мистическое" преступление полицейским удалось успешно. В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин родом из Читы: 51 и 50 лет.





Отмечается, что ранее цыганки уже были осуждены за похожие преступления. Сейчас они находятся под стражей, а общий ущерб составил 730 тысяч рублей.