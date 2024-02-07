Яркий и необычный завтрак: готовим сырники с тыквой и яблоком

Лето будет круглый год, если у вас на тарелке – оранжевые сырники! Творог в сочетании с яблоком и тыквой – это не только красиво, но и полезно. Яркий цвет тыкве придает каротин, полезный для кожи и иммунной системы. Также в тыкве есть витамины А, группы В, С, Е, важные микроэлементы и клетчатка. В яблоках, как известно, не меньше питательных веществ, витаминов и антиоксидантов. Так что это отличный бонус к белку, который содержится в твороге. Рецепт очень простой!





Для приготовления сырников с тыквой и яблоком вам понадобится:

150 граммов творога

250 граммов тыквы

1 крупное яблоко

1 яйцо

1 столовая ложка сахара

100 граммов муки

Щепотка соли

1 столовая ложка манной крупы

Ванильный сахар (пакетик)

Растительное масло для жарки





Начинаем готовить сырники: перетираем в чаше яйцо, соль и сахар. Очищаем тыкву и яблоко, а после натираем на мелкой терке. Если появился сок, его нужно отжать и только потом класть фруктово-овощную массу к творогу и яйцам. Тщательно все перемешиваем и насыпаем муку и манку, после чего снова перемешиваем.





Далее из получившегося теста лепим ровные шарики. Панируем их в муке и выкладываем на предварительно разогретое растительное масло в сковороде. Жарим с каждой стороны до готовности. Выкладываем готовые сырники на тарелку. Подаем к столу с любимым сладким топпингом – вареньем или сгущенкой. Приятного аппетита!



