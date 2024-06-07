Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону

Если за зиму появилась пара лишних килограммов и летние шорты теперь не застегивают, то это не повод расстраиваться, утверждает нутрициолог Юлия Шарапова. Несколько универсальных советов помогут быстро прийти в форму и подготовиться к пляжному сезону.

Первое, о чем нужно помнить, – сбалансированное полезное питание – залог не только здоровья, но и стройности. Важно, чтобы в рационе было необходимое количество микроэлементов и витаминов. Поэтому в меню худеющего человека должно быть много овощей, белого мяса, рыбы и крупы. А вот от магазинных соусов, полуфабрикатов и других не очень полезных продуктов лучше отказаться.

Многие люди, испытывая жажду, думают, что они голодны, и вместо стакана воды делают себе очередной бутерброд. Чтобы не переедать, пейте побольше воды, рекомендует нутрициолог. По словам специалиста, на один килограмм веса нужно 30-40 мл воды в сутки. Также важно, чтобы pH составлял 7,5 – 8,0.





Привести фигуру в норму помогут ежедневные физические упражнения. Не обязательно ходить в спортзал, можно заниматься даже дома. Нутрициолог отмечает, что при физической активности в организме увеличивается расход энергии, а работающие мышцы поглощают сахар из крови.

В вопросе похудения важен и баланс сна. Он должен быть непрерывным на протяжении 6-10 часов в сутки, отмечает Юлия. Кроме того, необходимо ложиться и просыпаться каждый день в одно и то же время.

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