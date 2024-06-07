Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Снова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизниСнова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизни Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды"Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды" "Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики

Лента новостей

Четверг 6 июня

01:41Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону 22:29"Нет искренности": вот почему у Ивлеевой нет друзей в шоу-бизнесе 22:03Клава Кока улетела из России после скандала 21:05"В колхозе девки лучше поют": у чахнущей без России Лободы проблемы с голосом 20:33Отдых в летней столице: рейтинг отелей в Сочи 20:07Гарик Харламов женился в третий раз 19:27Успенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 18:41Диета при гастрите желудка: что можно и что нельзя 18:33"Нельзя было": поступок вдовца Заворотнюк вызвал изумление 16:24Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха 14:41Анна Семенович предъявила нового бойфренда: младше на 7 лет и пухленький 13:4741-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 12:31Склонившаяся перед иконой Лера Кудрявцева сообщила печальную новость: "Помогите!" 11:19С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных" 10:42Бузова выложила компромат на раскритиковавшую ее Собчак: полуголая валяется на полу 09:40Лечили диковинными фруктами и молитвами: появились новые подробности борьбы Заворотнюк с раком 09:07Повторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 08:39Увезет Милу в США: вот какую судьбу приготовил муж Заворотнюк для младшей дочери актрисы 04:204 типа женщин от которых бегут все мужчины - проверь себя! 01:20Варнава разделась перед камерами из-за денег: осталась без всего 23:15Киркоров выдал правду об иске к Успенской: дело не в деньгах 22:48Гороскоп для женщины Девы на август 2024 года 22:20Буланова возмущена реакцией на откровенный наряд Бузовой на концерте: Глупость! 21:54Безалкогольный мохито в домашних условиях: классический рецепт и советы по приготовлению напитка 21:33Разведенная Лерчек снова надела обручальное кольцо: блогер сделала заявление 20:39Володина назвала самый уязвимый женский возраст 19:38Военный аналитик вступился за затравленную Бузову: Предлагаю всем закрыть рот 17:35Шаляпин назвал Гузееву глупой: Я против унижения людей 16:35"Попала в лапы": Бородина публично отчитала Нюшу за ее ошибку в браке с Сивовым 15:32Гороскоп на август 2024 года для женщины Лев 14:43"Ради наживы": вот у кого Сати Казанова "выбивает" деньги после трагедии в "Крокусе" 13:52Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы 12:59Кадры со свадьбы бывшего мужа Бородиной произвели фурор: "Слышно где-то лай Ксюхи" 11:29Округлившаяся Сати Казанова показала животик: принимает поздравления 10:50Скончалась звезда сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль 10:11"Лупил, как боксерскую грушу": россияне ужаснулись, в каких условиях 18 лет жила Алсу 09:29Стройная блондинка, моложе Барановской: Аршавина застукали на отдыхе с новой возлюбленной 08:37Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать 04:53Гороскоп на август 2024 года для женщины Рак 04:32Онкобольная Кейт Миддлтон передала тайную записку с мольбой: "Помогите!" 01:44Экстремально похудевшую Семенович не узнают поклонники: борется с тяжелым недугом 23:01Гороскоп для женщины Близнецы на август 2024 года 22:21Вечеринка в кубинском стиле: в Москве прошла презентация нового напитка 22:17Запевшая Светлана Бондарчук осталась без голоса: Шел четвертый день 21:30Рудковская поставила точку в скандале вокруг шоу Малахова о Заворотнюк 21:08"Бедный ребенок": Орлова назвала мерзким поступок экс-мужа Пелагеи 20:09"Запретный плод": вот почему нельзя запрещать песни Пугачевой в России 19:32"Будет болтаться": скитающийся по миру Галкин* пробует раскрутиться в Прибалтике 18:40Скандал Успенской и Киркорова в разгаре: певица готовится к ответному удару 17:42Слава купила квартиру в Москве за баснословную сумму: Просто мечта
1370
800
true

Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону

Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону

Несколько советов от эксперта, которые преобразят вашу фигуру.

Если за зиму появилась пара лишних килограммов и летние шорты теперь не застегивают, то это не повод расстраиваться, утверждает нутрициолог Юлия Шарапова. Несколько универсальных советов помогут быстро прийти в форму и подготовиться к пляжному сезону. 

Первое, о чем нужно помнить, – сбалансированное полезное питание – залог не только здоровья, но и стройности. Важно, чтобы в рационе было необходимое количество микроэлементов и витаминов. Поэтому в меню худеющего человека должно быть много овощей, белого мяса, рыбы и крупы. А вот от магазинных соусов, полуфабрикатов и других не очень полезных продуктов лучше отказаться. 

Многие люди, испытывая жажду, думают, что они голодны, и вместо стакана воды делают себе очередной бутерброд. Чтобы не переедать, пейте побольше воды, рекомендует нутрициолог. По словам специалиста, на один килограмм веса нужно 30-40 мл воды в сутки. Также важно, чтобы pH составлял 7,5 – 8,0. 

Фото:unsplash.com

Привести фигуру в норму помогут ежедневные физические упражнения. Не обязательно ходить в спортзал, можно заниматься даже дома. Нутрициолог отмечает, что при физической активности в организме увеличивается расход энергии, а работающие мышцы поглощают сахар из крови. 

В вопросе похудения важен и баланс сна. Он должен быть непрерывным на протяжении 6-10 часов в сутки, отмечает Юлия. Кроме того, необходимо ложиться и просыпаться каждый день в одно и то же время. 

Ранее эксперт рассказал, можно ли успеть похудеть за пару дней. 

7 июня 2024, 01:41
Фото:unsplash.com
Елизавета Федорова
WomanHit✓ Надежный источник

Диета при гастрите желудка: что можно и что нельзя

Диета при гастрите желудка: что можно и что нельзя
Узнайте, какая диета при гастрите желудка поможет улучшить самочувствие и избежать обострений. Список разрешённых и запрещённых продуктов, а также примерное меню на каждый день.

102 -летняя женщина раскрыла секрет долголетия: все еще ведет бизнес

102 -летняя женщина раскрыла секрет долголетия: все еще ведет бизнес
Пенсионерка рассказала, что ей помогло пересечь вековой рубеж.

Несколько способов замаскировать рубцы и шрамы с помощью татуировки

Несколько способов замаскировать рубцы и шрамы с помощью татуировки
Эксперт рассказал все тонкости и нюансы процедуры.

Корица – польза и вред для здоровья, рекомендуемые нормы употребления специи

Корица – польза и вред для здоровья, рекомендуемые нормы употребления специи
Узнайте о полезных свойствах и возможном вреде корицы для здоровья.

Риски модных диет: опасности кетодиеты, интервального голодания и монодиет

Риски модных диет: опасности кетодиеты, интервального голодания и монодиет
Эксперт рассказала о возможных рисках, связанных с различными диетами, которые считаются популярными в настоящий момент

Чем лечить ячмень на глазу: действенные медикаментозные и домашние методы

Чем лечить ячмень на глазу: действенные медикаментозные и домашние методы
Узнайте, как лечить ячмень на глазу. В нашей статье мы рассмотрим проверенные методы лечения, рекомендации врачей и способы профилактики.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу