Тело к лету: можно ли успеть за пару дней?

Зачастую мы откладываем подготовку тела к лету, убеждая себя, что времени еще предостаточно, но когда приходит пора расставаться с мешковатой одеждой и отправляться в отпуск, начинаем паниковать и судорожно искать всевозможные способы быстрого похудения. Тем не менее, изнурительные диеты и чересчур интенсивные тренировки – подход, который может нанести вред здоровью и даже привести к набору лишних килограмм. Но как же тогда привести свое тело в форму за короткий срок? На этот вопрос ответила Людмила Гельцер, руководитель СПА-центров LES Art Resort.

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Прежде всего нужно осознать, что быть в форме не всегда означает быть худым: упругая чистая кожа и здоровый цвет лица – вот залог свежего вида и привлекательности. И чтобы достичь такого результата, важен комплексный подход, включающий правильное питание, физическую активность, грамотный уход и, конечно же, реалистичные сроки и ожидания.

Поддержать тело во время преображения и помочь в достижении желаемой отметки на весах могут помочь SPA-процедуры. Обертывания, скрабирования и массажи, например, способствуют улучшению кровообращения, выводят токсины из организма и укрепляют мышцы. Из множества процедур можно выбрать ту, которая наиболее подходит вашим целям: например, антицеллюлитный массаж для борьбы с "апельсиновой коркой" или обертывания на основе морских водорослей для повышения тонуса и упругости кожи.

Еще один важный фактор, существенно влияющий на результаты похудения и состояния кожи, – это стресс. Если ваши ум и тело находятся в постоянном напряжении, изнурены городской суетой, то стоит начать с расслабления. Стоит выделить себе хотя бы один день, чтобы полностью отвлечься от забот и перезагрузить свой организм, и тут тоже придут на помощь услуги SPA-салонов. Так, процедуры-"ритуалы" полностью направлены на комплексное расслабление и включают в себя кислородные аппликации, подогретые полотенца, болюсы с лавандой и морской солью, теплый базальт, омовение ног, аромаспреи для погружения в атмосферу природы или легкого морского бриза.

Важно отметить новый подход к уходу за телом и лицом, который представляет собой холистическую программу. Этот метод не похож на традиционные процедуры красоты, он основан на волнообразных движениях и вибрациях, которые задействуют все системы организма. Благодаря этому происходит не только расслабление мышц и устранение боли, но и улучшение настроения, избавление от стресса и уменьшение отеков.

Говоря о расслабляющих процедурах, есть ряд тонкостей, которые соблюдаются мастерами для того, чтобы посетитель мог получить максимум пользы и перезагрузиться. Это все маленькие, но важные детали:

Важным моментом при проведении процедуры ухода за телом, по мнению специалистов в области SPA, является минимизация поворотов, чтобы обеспечить максимальное удобство отдыхающему и сохранить гармоничную атмосферу.

Если это возможно, то стоит выбирать несмываемые пилинги, чтобы уменьшить количество посещений душевой и продлить эффект увлажнения и питания кожи;

Эффективность любого ухода можно увеличить, используя сочетание различных методов: например, массаж с использованием травяных масел усиливает его воздействие.

Такой осознанный подход позволяет улучшить общее состояние тела и организма без стресса от скоростного похудения, которое часто не приносит желаемого результата, но может вашему здоровью.