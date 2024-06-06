Диета при гастрите желудка: что можно и что нельзя

Гастрит – неприятное заболевание, доставляющее массу проблем и требующее корректировки питания. Тщательный подбор продуктов и соблюдение определенных принципов – то, чего придется придерживаться на протяжении довольно длительного периода времени. Однако результат будет оправдан, поскольку грамотно подобранная диета при гастрите желудка поможет устранить тревожащие вас симптомы и значительно улучшить общее самочувствие. В этой статье Клео.ру предлагает ознакомиться с основными правилами, которые необходимо будет взять за основу.

Основные принципы диеты при гастрите

Заболевание может быть вызвано самыми разными причинами. К ним относится курение, злоупотребление алкоголем, стрессовые ситуации, аллергические реакции на некоторые продукты (к примеру, молочные или цитрусовые), переедание или напротив, длительное голодание, физические перегрузки организма, прием определенных разновидностей медикаментов. Вне зависимости от того, чем был спровоцирован гастрит, питание при этой проблеме требует тщательной корректировки. Прежде всего, Клео.ру советует обратить внимание на следующие основные принципы:

Пищу на протяжении дня рекомендуется употреблять 4-5 раза, разбивая ее приемы на порции, которые будут примерно одинаковыми.

Следует уделять внимание тому, чтобы тщательно пережевывать еду. Ни в коем случае не нужно ее заглатывать впопыхах, большими кусками.

От чрезмерного употребления алкоголя стоит воздержаться, а лучше и вовсе исключить его прием.

Продукты рекомендуется готовить в отварном виде, на пару, запекать в духовке. Табу является жареная и копченая пища.

Рацион в период обострения, состоящий из протертой пищи без мяса, специй и овощей, должен соблюдаться не более 3-5 дней. В противном случае есть вероятность спровоцировать другие варианты обмена веществ.





Разрешенные продукты при гастрите

Меню при гастрите должно быть сбалансированным и включать определенный перечень продуктов питания. В качестве основы для такого рациона предлагается подбирать следующие варианты:

Мясо и рыба нежирных сортов – незаменимый источник белка. Также к этой категории относятся яйца, которые рекомендуется употреблять в отварном виде или всмятку. От жарки следует отказаться.

Хлеб нужно довести до подсушенного состояния, идеален так называемый «вчерашний» вариант.

Разрешается употреблять такие продукты как макароны, картошку, любые крупы, бобовые.

Супы должны быть легкими, на некрепком мясном или рыбном бульоне, а не на костях, делающих жидкость жирной и насыщенной. В качестве дополнения первых блюд используют овощи и крупы.

Кисломолочные продукты, которые должны быть свежими и не очень кислыми. Это кефир, натуральный йогурт, сметана с низким процентом жирности.

Спелые фрукты некислых сортов. Их лучше употреблять в запеченном варианте, в виде киселей и компотов.

Разрешены любые овощи, но некоторые из них следует включать в рацион умеренно, в разумных количествах. К таким относятся свежие томаты со шкуркой, редис, редька, репа.

Что касается напитков, то можно употреблять некрепкие чаи, соки и компоты из овощей и фруктов. Минеральные воды должны быть без газа и назначаться дозированно, с целью лечения.





Запрещенные продукты при гастрите

Чтобы грамотно составить меню, важно предусмотреть не только разрешенные, но и запрещенные продукты при гастрите, которые следует исключить из рациона. К ним относятся следующие:

молоко, способное повышать кислотность желудка;

консервы, соленья и маринады любых разновидностей;

колбасы и прочие копчености;

специи и приправы исключаются в острый период заболевания. После лечения их можно вводить в рацион в небольших порциях. Чеснок и лук лучше употреблять не свежими, а после минимальной термической обработки;

цитрусовые, которые при гастрите часто провоцируют изжогу и болезненные ощущения;

из напитков следует исключить сладкую газировку и крепкий кофе;

с большой осторожностью следует употреблять богатые клетчаткой продукты: ржаной хлеб, кислые яблоки, сырую капусту, жесткую листовую зелень.





Примерное меню на неделю

Питание при гастрите должно быть щадящим, но при этом сбалансированным. Достичь поставленной задачи поможет тщательно продуманное меню. В качестве такого варианта Клео.ру предлагает такой рацион на неделю:

Понедельник . Утро предлагается начать с омлета из взбитых яиц с молоком. Обед включает вермишелевый суп на курином бульоне, творог и запеченные яблоки. Полдник – тыквенно-творожная запеканка. Ужин состоит из рыбных тефтелей и пюре из картошки.

. Утро предлагается начать с омлета из взбитых яиц с молоком. Обед включает вермишелевый суп на курином бульоне, творог и запеченные яблоки. Полдник – тыквенно-творожная запеканка. Ужин состоит из рыбных тефтелей и пюре из картошки. Вторник . На завтрак подается овсянка с яблоками и изюмом. Обед и ужин – как в предыдущем дне. На полдник предлагается коктейль из свежих персиков или абрикосов, взбитых блендером вместе с творогом и кефиром.

. На завтрак подается овсянка с яблоками и изюмом. Обед и ужин – как в предыдущем дне. На полдник предлагается коктейль из свежих персиков или абрикосов, взбитых блендером вместе с творогом и кефиром. Среда . Завтрак состоит из гречневой каши на молоке. На обед можно употребить рыбный суп на бульоне из хека, тыквенное ризотто и телятину, приготовленную в духовке. На полдник можно потушить кабачки в сметане. На ужин предлагается кабачково-морковная запеканка и паровые куриные котлеты.

. Завтрак состоит из гречневой каши на молоке. На обед можно употребить рыбный суп на бульоне из хека, тыквенное ризотто и телятину, приготовленную в духовке. На полдник можно потушить кабачки в сметане. На ужин предлагается кабачково-морковная запеканка и паровые куриные котлеты. Четверг . Утро можно начать с яйца пашот. Обед и ужин совпадают с предыдущим днем. На полдник можно запечь персики вместе с орехами.

. Утро можно начать с яйца пашот. Обед и ужин совпадают с предыдущим днем. На полдник можно запечь персики вместе с орехами. Пятница . На завтрак подается тыквенно-пшенная каша. Обед включает кулеш без поджарки и паровые котлетки из семги. На полдник предлагается клюквенно-вишневый кисель. Ужин состоит из гречаников с фаршем, приготовленных на пару.

. На завтрак подается тыквенно-пшенная каша. Обед включает кулеш без поджарки и паровые котлетки из семги. На полдник предлагается клюквенно-вишневый кисель. Ужин состоит из гречаников с фаршем, приготовленных на пару. Суббота . Утро начинается с молочно-овсяной каши. Обед и ужин совпадают с предыдущим днем. Полдник включает фруктовое желе.

. Утро начинается с молочно-овсяной каши. Обед и ужин совпадают с предыдущим днем. Полдник включает фруктовое желе. Воскресенье. Завершающий день недели предлагается начать с гречнево-творожной запеканки. На обед подается уха из семги и картофельная запеканка с фаршем. Полдник состоит из фруктового желе. На ужин предлагается отварной рис и куриное суфле с морковью.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какие основные принципы включает диета при гастрите желудка, какие продукты рекомендуются к употреблению, а какие запрещены. Попробуйте начать изменение рациона питания с предложенного нами недельного меню, и вы почувствуете улучшение состояния вашего здоровья.