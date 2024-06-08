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Почему появляются язвы во рту: причины и способы лечения

Почему появляются язвы во рту: причины и способы лечения

Любые раны на слизистой ротовой полости доставляют массу неудобств. Они болят, мешают есть, пить, а также могут повлечь за собой другие неприятности в виде вторичной инфекции. О том, по каким причинам могут образовываться язвы во рту, и что с этим делать, рассказал Арам Давидян – врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC.

Арам Давидян. Фото: из личного архива

Причины возникновения проблемы

Язвы – это специфические патологические образования, которые образовываются на слизистой оболочке полости рта, могут локализоваться в любой области. Бывает, что у человека появляются небольшие ранки, и затем сами пропадают. Однако также они могут беспокоить длительное время, быть единичными либо множественными и доставлять массу неудобств.

Основные причины образования язвочек:

1. Недостаточная гигиена полости рта, вследствие чего формируется большое количество зубных отложений – это негативно влияет на слизистую.

2. Заболевания зубов и десен (например, стоматит).

3. Некачественно установленные пломбы, ортопедические конструкции, которые раздражают поверхности слизистой, механически ее травмируют, и, как следствие, образуются язвы.

4. Прием лекарственных средств, которые провоцируют сухость во рту.

5. Химиотерапия, лучевая терапия. Нарушают бактериальный баланс в полости рта и приводят к появлению ранок.

6. Употребление табачных изделий, вейпов и тому подобного. Это все перегревает слизистую и нарушает ее здоровье.

7. Вирусные и любые другие инфекции (например, вирус герпеса) могут вызвать множественные мелкие высыпания.

8. Различные травмы полости рта, ожоги.

9. Общее снижение иммунитета.

Бывает, что образование язв спровоцировано сразу несколькими причинами. Поэтому, если вас беспокоят ранки на слизистой ротовой полости, своевременно обращайтесь к врачу, чтобы специалист назначил адекватное лечение.

Когда точно пора к врачу?

При появлении одной ранки сразу же обращаться к специалисту не нужно, обычно мелкие образования исчезают сами. Однако, если язвочка беспокоит вас уже более 20 дней, если их много или они формируются регулярно, то это повод задуматься и выяснить причины проблемы. Также вас должна насторожить пусть и одна, но большая ранка на слизистой, которая вызывает сильные болевые ощущения либо когда она кровоточит.

Игнорирование проблемы, вызывающей боль и дискомфорт, может привести к неприятным последствиям. К язвам способна присоединиться вторичная инфекция, и поражения будут распространяться, ухудшать здоровье и отрицательно влиять на все органы и системы.

Способы избавления от язв

Любая терапия начинается с диагностики. Врач может назначить дополнительные анализы после осмотра и сбора анамнеза, чтобы подтвердить либо опровергнуть свои подозрения, почему образовались язвы. Когда причина выяснена, есть несколько путей устранения проблемы:

  • из полости рта удаляется все, что может ее травмировать, раздражать;
  • осуществляется санация;
  • подключаются препараты, улучшающие регенеративные процессы;
  • пациенты получают рекомендации по исключению из своего рациона тех продуктов, которые способны дополнительно раздражать слизистую;
  • при вирусной инфекции прекращаются все стоматологические процедуры, чтобы не провоцировать ее распространение дальше, пока заболевание не пройдет;
  • для лечения инфекций назначается общая медикаментозная терапия и местная противовирусная;
  • при проблемах с полостью рта после химиотерапии назначаются спреи, различные полоскания, устраняющие сухость полости рта. Если же ранки уже появились, рекомендуются местные препараты, улучшающие регенерацию, а также осуществляется регулярное наблюдение таких пациентов.

Для профилактики стоит внимательно относиться к домашней гигиене, качественно очищать зубы и десны. В целом, все язвы на слизистой полости рта при своевременной диагностике и правильном лечении быстро проходят. Главное – выяснить причину и выстроить правильную тактику решения проблемы.

8 июня 2024, 09:09
Фото: Freepik.com
Дмитрий Алексеев
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