Почему болит шея: бытовая причина или реальная проблема

 204

Неприятные ощущения в шее могут возникнуть по любой причине, и иногда они могут быть сигналом заболевания.

Шейный отдел – одна из самых уязвимых зон опорно-двигательной системы. Он одновременно удерживает вес головы, обеспечивает подвижность и защищает нервные структуры, связанные с работой рук, плечевого пояса и кровоснабжением мозга.

Любое нарушение баланса – в нагрузке, положении тела или восстановлении – быстро отражается именно в этой зоне. Поэтому боль в шее редко бывает "просто так", даже если начинается как незначительный дискомфорт.

Фото: Freepik.com / @karlyukav

Бытовые причины боли в шее

Чаще всего это совокупность факторов, а не конкретный триггер. Одна причина может вызвать неприятные ощущения, но они не критичны.

  • Статическая нагрузка. Если вы долго держите голову в одном положении, например когда сидите за компьютером, проводите много времени в смартфоне или едете за рулем, может возникнуть перенапряжение глубоких мышц шеи. Они отвечают за выносливость и плохо восстанавливаются без движения.
  • Неестественное положение головы. Если вы постоянно наклоняете ее вперед, смещается центр тяжести и увеличивается нагрузка на шейные позвонки и связки. Даже небольшой наклон, если он сохраняется часами, провоцирует появление боли.
  • Нарушение сна и поддержки шеи. Подушка, которая не поддерживает физиологический изгиб, вынуждает мышцы работать всю ночь. В результате утром шея ощущается "зажатой", мышцы не восстанавливаются.
  • Эмоциональное напряжение. Стресс часто проявляется в теле, особенно через непроизвольное напряжение плеч и шеи. Мышцы остаются в повышенном тонусе, даже если вы расслабляетесь.

Что происходит в тканях

Боль в шее – это не только ощущения, но и конкретные физиологические изменения. Дискомфорт, который вызывают эти факторы, может появляться периодически и исчезать после отдыха. Но если не убрать причину, неприятные ощущения вернутся.

  • Нарушается микроциркуляция в мышцах и связках.
  • Накапливаются продукты обмена (например, молочная кислота и ионы водорода), усиливающие чувствительность болевых рецепторов.
  • Снижается эластичность мышц и фасций (оболочек из соединительной ткани, которые окружают мышцы, сосуды и нервы и связывают их между собой).
  • Формируется защитный спазм, который ограничивает движение и поддерживает боль.

Фото: Freepik.com

Что делать с такой болью

В первую очередь, убрать стресс-фактор, из-за которого возникает напряжение. Если вы не можете точно определить, что вызывает неприятные ощущения, попробуйте несколько вариантов из списка. В большинстве случаев такая боль уменьшается в течение нескольких дней, когда нагрузка становится более равномерной, а мышцы снова начинают нормально расслабляться и получать достаточный кровоток.

  • Разгрузите положение головы и плеч. Держите экран на уровне глаз, создайте опору для спины, делайте небольшие перерывы и легкую разминку каждые 30–40 минут. Даже короткая смена позы снижает постоянное напряжение в одних и тех же мышцах.
  • Верните движение, а не усиливайте растяжку. Медленные повороты головы, мягкие наклоны, движение плечами без усилия помогают восстановить кровоток. Силовые растяжки через боль часто усиливают спазм.
  • Снизьте фоновое напряжение. Теплый душ или локальное тепло расслабляют поверхностные мышцы и улучшают микроциркуляцию, за счет чего ощущение "забитости" уменьшается.
  • Поменяйте подушку. Слишком высокая или жесткая подушка заставляет шею сгибаться всю ночь и мешает мышцам расслабиться.

Фото: Freepik.com / @katemangostar

Как боль становится проблемой

Есть признаки, которые говорят о том, что процесс выходит за рамки обычной перегрузки. В этот момент мышцы шеи не просто напряжены, это сигнал о нарушении регуляции и восстановления.

  • Боль становится постоянной, а не эпизодической.
  • Появляется скованность, особенно по утрам.
  • При движении головой есть ощущение “прострелов” и даже сопротивления.
  • Боль начинает отдавать в плечо или руку.
  • Боль сохраняется, даже если нагрузка снижена.

Когда нужно обращаться к врачу и не ждать

В большинстве случаев функциональная боль уменьшается в течение нескольких дней при снижении нагрузки и корректировке быта. Но есть ситуации, когда откладывать визит к врачу не стоит. Не игнорируйте сигналы из списка – напряженные мышцы, нарушенный кровоток и повышенная чувствительность нервной системы вместе поддерживают боль и ощущение скованности. Если вовремя заметить изменения, можно избежать физических нарушений.

  • Боль возникла после травмы, даже незначительной.
  • Дискомфорт отдает в руку, сопровождается онемением или слабостью.
  • Боль усиливается ночью или в состоянии покоя.
  • Появляется головокружение, нарушается координация.
  • Боль сохраняется дольше 7–10 дней и не уменьшается.
  • Возникают нетипичные ощущения – резкая слабость, изменение чувствительности.
Дарья Сизова

Автор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.