Липосакция коленей: зачем нужна и как проходит

Колени – одна из самых "упрямых" зон тела – в ней очень сложно убрать жировые отложения, даже если вы придерживаетесь диеты и активно занимаетесь спортом. Зона продолжает оставаться плотной, из-за чего ноги визуально кажутся короче и массивнее.

Пластические хирурги называют эти отложения "жировыми ловушками" – они формируются из-за генетических особенностей, соединительной ткани и гормонального фона. Липосакция коленей – малотравматичная операция, с помощью которой можно выровнять контур, подчеркнуть коленные чашечки и вернуть телу пропорции.

Почему зона коленей требует отдельного подхода

Жировая ткань в области колена плотная, пересечена связками и сосудами, а кожа – тонкая и чувствительная. Поэтому операция требует точности: важно не удалить слишком много, чтобы не нарушить естественную анатомию.

Задача хирурга – не "высосать" жир, а скульптурировать форму. Если соблюдать правильную технику, результат получается очень естественным: колено становится более очерченным, ноги – стройными, а походка – легкой.

Какие есть методики



Сегодня есть несколько технологий с разной степенью травматичности, глубиной воздействия и сроками восстановления. Выбор метода зависит от плотности тканей, количества жира и состояния кожи – окончательное решение принимает хирург после осмотра.



Тумесцентная липосакция – классический метод. В ткани вводят раствор, разрушающий жировые клетки, а затем их мягко удаляют. Подходит для небольших объемов и точной коррекции.

VASER-липосакция – ультразвуковая технология. В процессе жир отделяют сосудов и соединительной ткани, травматичность минимальная. Часто используется для моделирования контуров ног.

Аква-липосакция (Body Jet) – щадящий водоструйный метод. Поток жидкости разрушает жировые клетки и сразу вымывает их. Воздействие очень мягкое, синяки после процедуры практически не остаются.

Лазерная липосакция. Технология удаляет жир и дополнительно стимулирует выработку коллагена, улучшая тонус кожи в зоне коленей.

Как проходит операция

Подготовка начинается с консультации и разметки зон коррекции – чаще всего это внутренняя поверхность колена, реже над– или подсухожильная область. Также пациент проходит стандартные анализы, ЭКГ и УЗИ вен при необходимости.

Процедура проводится под местной или комбинированной анестезией, длится около часа. Через микропроколы (до 3 миллиметров) вводится тонкая канюля, с помощью которой жир аккуратно удаляется.

После надевать компрессионное белье, которое фиксирует ткани и помогает коже адаптироваться к новому контуру. Если объем небольшой, пациент может уехать домой уже через несколько часов.

Восстановление и ощущения





Первые дни после операции есть легкие отеки, чувство натяжения и умеренные синяки – это нормальная реакция тканей. Через неделю внешний вид заметно улучшается, а окончательный результат можно оценить через 1,5–2 месяца.

Специалисты рекомендуют носить компрессионное белье 3–4 недели, чтобы помочь коже сократиться и избежать появления неровностей. В этот период лучше не заниматься спортом, не ходить в баню и избегать интенсивного тепла – перегрев усиливает отек.

Серьезные осложнения встречаются редко. Возможны временное онемение, асимметрия, серомы – эти состояния можно скорректировать под наблюдением хирурга.

Показания

Операция показана при локальных скоплениях жира при нормальном весе. Если кожа дряблая или сильно растянута, врач может предложить комбинированный подход: сочетание липосакции с лифтингом или аппаратными методами подтяжки.

Противопоказания

Сосудистые патологии;

диабет;

нарушения свертываемости крови;

резкие колебаниях веса.

Как сохранить эффект



Удаленные жировые клетки не восстанавливаются, но часть клеток остается, и именно они могут начать увеличиваться, если вы набираете вес. Чтобы результат держался, важно сбалансированно питаться и быть физически активным. Полезно укреплять мышцы бедер и голеней: они создают естественный каркас, который поддерживает кожу в тонусе.

