Блефаропластика: полный гид по операции на веках — показания, методы, восстановление

По эстетическим и физическим показаниям — узнали, в какой момент нужно начинать планировать операцию.

Возрастные изменения вокруг глаз начинаются до того, как мы впервые замечаем нависание века или "усталый" взгляд на фотографиях. На анатомию этой зоны влияет все: генетика, особенности мимики, качество кожи и даже то, как распределяются жировые пакеты с течением лет. В какой-то момент уход перестает давать прежний эффект, и возникает вопрос: пора ли задуматься о блефаропластике?

Вместе с пластическим хирургом, руководителем клиники, заведующим отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергеем Кругликом разбираемся, какие признаки действительно являются показанием к операции и что важно знать заранее.

Как меняется анатомия верхнего и нижнего века с возрастом

Не существует определенного возраста, в котором надо обращаться к хирургу – все вмешательства проводятся по показаниям, в данном случае это степень птоза. В начальной стадии обращение к косметологу может дать отличные результаты и отсрочить пластическую операцию. В последней – помочь может только хирургическое вмешательство.

Как выглядят степени птоза

Признаки не всегда проявляются вместе, все зависит от индивидуальных особенностей старения и черт лица.

На первой стадии становится заметна носогубная складка и носослезная борозда. Уголки губ и глаз начинают опускаться, может слегка нависать верхнее веко, обозначаются мешки под глазами. Контур нижней челюсти немного размывается.

В следующей стадии носогубная и губоподбородочная складки сливаются в одну. Жировые пакеты под глазами и на щеках начинают сползать вниз, нижняя часть лица становится визуально тяжелее, появляются небольшие брыли и провисание тканей под подбородком. Нависание век становится выраженным.

В последней стадии контур лица расплывается, брыли становятся выраженными, появляется индюшачья шея. Ткани в височной зоне из-за ушедшего вниз объема западают, верхние скулы выглядят острее. Кости лица деформируются, глаза западают, спинка носа удлиняется, а его кончик подворачивается вниз. Верхние веки "лежат" на ресницах.

Показания к блефаропластике

Операция часто ассоциируется с омолаживающей процедурой, но ее назначение выходит за рамки эстетики: вмешательство помогает снова сделать взгляд ясным и свежим. Блефаропластика проводится по показаниям, эффект гарантирован.

Функциональные показания

  • Птоз (опущение) века;
  • выраженная асимметрия верхних и нижних век;
  • выворот века, когда оно отстает от глазного яблока;
  • заворот века, когда оно ввернуто внутрь и раздражает глаза;
  • опухоли.

Эстетические показания

  • Мешки под глазами (грыжи);
  • нависание верхнего века;
  • азиатское веко;
  • эпикантус (кожная складка у внутреннего уголка глаза);
  • асимметрия.

Какие задачи решает верхняя блефаропластика, а какие – нижняя

Блефаропластика верхних век направлена на удаление жировой прослойки верхнего века. С ее помощью можно не только избавиться от проблемы, но и скорректировать разрез глаз.

Блефаропластика нижнего века позволяет удалить грыжу в подглазничной области, мешки под глазами, убрать мелкие морщины, приподнять уголки глаз, сделать слезные борозды не такими видными или убрать совсем.

Как проходит операция и сколько занимает восстановление

Операция проводится под местной анестезией и длится 40-60 минут. В тот же день пациент отправляется домой. Через одну-две недели исчезают синяки и отеки.

Повторить операцию можно через 10 лет. Если вмешательство проведено правильно, избытков кожи не остается. Прежде всего врач работает с грыжами – жировыми пакетами, которые надо удалить или перераспределить. Для нижней блефаропластики идеален бесшовный вариант – трансконъюнктивальная методика, когда разрез делается на конъюнктиве, на внутренней стороне века.

Какие есть риски

Блефаропластика – сложное микрохирургическое вмешательство, для которого нужны опыт и отличные знания анатомии.

Эстетические осложнения

  • Асимметрия;
  • изменение разреза глаз;
  • видимые рубцы.

Функциональные осложнения

Они гораздо опаснее, чем эстетические. Самая важная задача хирурга – не навредить и сохранить нормальную работу органа зрения.

  • Несмыкание глаз при чрезмерном удалении кожи, которое сделает жизнь крайне некомфортной.
  • Повреждение глубоких структур. Оно может вовлечь их в процесс рубцевания и образования кровоподтеков, что приведет к нарушению зрения.
  • Ретробульбарная гематома – скопление крови внутри орбиты, которое вызывает необратимые нарушения в работе зрительного нерва и может привести к слепоте. Поэтому в процессе проведения блефаропластики важен тщательный гемостаз.

Как избежать осложнений

Ответ только один – выбирать хорошую клинику и опытного хирурга. Обращайте внимание на эти детали.

  • Опыт хирурга, его научные и практические работы;
  • результаты пациентов и отзывы;
  • современность и оснащенность клиники;
  • квалификация персонала.

Есть ли противопоказания

Противопоказания бывают абсолютными и относительными. Абсолютные противопоказания делают невозможным хирургическое вмешательство.

  • Острая сердечная, дыхательная и сосудистая недостаточность;
  • инфаркт миокарда;
  • инсульт;
  • печеночно-почечная недостаточность;
  • тромбоэмболическая болезнь;
  • декомпенсация сахарного диабета;
  • тяжелая анемия;
  • выраженная кахексия;
  • беременность и лактация;
  • онкология.

С относительными противопоказаниями операцию можно делать только после разрешения профильного врача. Это хронические болезни, например бронхиальная астма, хронические гепатиты, варикоз, компенсированный диабет, ожирение, аритмия.

Есть ли альтернативы

В современной косметологии есть методики, которые помогают избавиться от мелких морщин, убирают синяки под глазами и улучшают качество кожи. Но они дают краткосрочный эффект и не помогут, если есть грыжи или излишки кожи верхнего века.

Грамотный уход и косметологические процедуры могут замедлить процесс старения, но избежать его нельзя. Косметология не способна удалить излишки тканей или вернуть их на место при выраженном опущении. Можно только продлить результаты хирургического вмешательства.

Дарья Сизова

Автор раздела «Здоровье»

 

