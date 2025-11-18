Блефаропластика: полный гид по операции на веках — показания, методы, восстановление

Возрастные изменения вокруг глаз начинаются до того, как мы впервые замечаем нависание века или "усталый" взгляд на фотографиях. На анатомию этой зоны влияет все: генетика, особенности мимики, качество кожи и даже то, как распределяются жировые пакеты с течением лет. В какой-то момент уход перестает давать прежний эффект, и возникает вопрос: пора ли задуматься о блефаропластике?

Вместе с пластическим хирургом, руководителем клиники, заведующим отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергеем Кругликом разбираемся, какие признаки действительно являются показанием к операции и что важно знать заранее.





Как меняется анатомия верхнего и нижнего века с возрастом

Не существует определенного возраста, в котором надо обращаться к хирургу – все вмешательства проводятся по показаниям, в данном случае это степень птоза. В начальной стадии обращение к косметологу может дать отличные результаты и отсрочить пластическую операцию. В последней – помочь может только хирургическое вмешательство.

Как выглядят степени птоза

Признаки не всегда проявляются вместе, все зависит от индивидуальных особенностей старения и черт лица.

На первой стадии становится заметна носогубная складка и носослезная борозда. Уголки губ и глаз начинают опускаться, может слегка нависать верхнее веко, обозначаются мешки под глазами. Контур нижней челюсти немного размывается.

В следующей стадии носогубная и губоподбородочная складки сливаются в одну. Жировые пакеты под глазами и на щеках начинают сползать вниз, нижняя часть лица становится визуально тяжелее, появляются небольшие брыли и провисание тканей под подбородком. Нависание век становится выраженным.

В последней стадии контур лица расплывается, брыли становятся выраженными, появляется индюшачья шея. Ткани в височной зоне из-за ушедшего вниз объема западают, верхние скулы выглядят острее. Кости лица деформируются, глаза западают, спинка носа удлиняется, а его кончик подворачивается вниз. Верхние веки "лежат" на ресницах.

Показания к блефаропластике

Операция часто ассоциируется с омолаживающей процедурой, но ее назначение выходит за рамки эстетики: вмешательство помогает снова сделать взгляд ясным и свежим. Блефаропластика проводится по показаниям, эффект гарантирован.





Функциональные показания

Птоз (опущение) века;

выраженная асимметрия верхних и нижних век;

выворот века, когда оно отстает от глазного яблока;

заворот века, когда оно ввернуто внутрь и раздражает глаза;

опухоли.

Эстетические показания

Мешки под глазами (грыжи);

нависание верхнего века;

азиатское веко;

эпикантус (кожная складка у внутреннего уголка глаза);

асимметрия.

Какие задачи решает верхняя блефаропластика, а какие – нижняя

Блефаропластика верхних век направлена на удаление жировой прослойки верхнего века. С ее помощью можно не только избавиться от проблемы, но и скорректировать разрез глаз.

Блефаропластика нижнего века позволяет удалить грыжу в подглазничной области, мешки под глазами, убрать мелкие морщины, приподнять уголки глаз, сделать слезные борозды не такими видными или убрать совсем.

Как проходит операция и сколько занимает восстановление

Операция проводится под местной анестезией и длится 40-60 минут. В тот же день пациент отправляется домой. Через одну-две недели исчезают синяки и отеки.

Повторить операцию можно через 10 лет. Если вмешательство проведено правильно, избытков кожи не остается. Прежде всего врач работает с грыжами – жировыми пакетами, которые надо удалить или перераспределить. Для нижней блефаропластики идеален бесшовный вариант – трансконъюнктивальная методика, когда разрез делается на конъюнктиве, на внутренней стороне века.

Какие есть риски

Блефаропластика – сложное микрохирургическое вмешательство, для которого нужны опыт и отличные знания анатомии.

Эстетические осложнения

Асимметрия;

изменение разреза глаз;

видимые рубцы.

Функциональные осложнения

Они гораздо опаснее, чем эстетические. Самая важная задача хирурга – не навредить и сохранить нормальную работу органа зрения.

Несмыкание глаз при чрезмерном удалении кожи, которое сделает жизнь крайне некомфортной.

Повреждение глубоких структур. Оно может вовлечь их в процесс рубцевания и образования кровоподтеков, что приведет к нарушению зрения.

Ретробульбарная гематома – скопление крови внутри орбиты, которое вызывает необратимые нарушения в работе зрительного нерва и может привести к слепоте. Поэтому в процессе проведения блефаропластики важен тщательный гемостаз.





Как избежать осложнений

Ответ только один – выбирать хорошую клинику и опытного хирурга. Обращайте внимание на эти детали.

Опыт хирурга, его научные и практические работы;

результаты пациентов и отзывы;

современность и оснащенность клиники;

квалификация персонала.

Есть ли противопоказания

Противопоказания бывают абсолютными и относительными. Абсолютные противопоказания делают невозможным хирургическое вмешательство.

Острая сердечная, дыхательная и сосудистая недостаточность;

инфаркт миокарда;

инсульт;

печеночно-почечная недостаточность;

тромбоэмболическая болезнь;

декомпенсация сахарного диабета;

тяжелая анемия;

выраженная кахексия;

беременность и лактация;

онкология.

С относительными противопоказаниями операцию можно делать только после разрешения профильного врача. Это хронические болезни, например бронхиальная астма, хронические гепатиты, варикоз, компенсированный диабет, ожирение, аритмия.

Есть ли альтернативы

В современной косметологии есть методики, которые помогают избавиться от мелких морщин, убирают синяки под глазами и улучшают качество кожи. Но они дают краткосрочный эффект и не помогут, если есть грыжи или излишки кожи верхнего века.

Грамотный уход и косметологические процедуры могут замедлить процесс старения, но избежать его нельзя. Косметология не способна удалить излишки тканей или вернуть их на место при выраженном опущении. Можно только продлить результаты хирургического вмешательства.