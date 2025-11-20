Виктория Боня готовится к новой процедуре по подтяжке нижней трети лица

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что готовится пройти новую косметологическую процедуру, нацелившись на коррекцию нижней части лица. После нескольких вопросов от подписчиков в социальных сетях она пояснила, что рассматривает не хирургическое вмешательство, а современный вариант подтяжки – 9D V-лифтинг. Ради этого блогер собирается отправиться в Китай, где методику активно практикуют.

Интерес к новой процедуре возник на фоне ее предыдущего обращения к хирургу Чиа Чи Као, у которого звезда уже проводила операцию по верхней зоне лица. Тогда вмешательство сопровождалось выраженным отеком, из-за которого внешность на время изменилась сильнее, чем ожидалось. По словам Виктории, из-за одутловатости окружающие предполагали ринопластику или изменение разреза глаз. Однако телеведущая подчеркивала, что такие догадки не соответствуют действительности, а визуальный эффект был связан исключительно с длительной отечностью, которая сохранялась около года.





Несмотря на это, Боня заявила, что результат работы Као ее полностью устроил. По ее словам, взгляд стал более раскрытым, при этом мимика сохранилась естественной. Это укрепило ее решение продолжить совершенствование внешности, но с ограничениями: классическую подтяжку с разрезами и натяжением кожи она категорически исключает, предпочитая менее травматичные варианты.

Ранее Виктория Боня уже проходила инвазивные процедуры, включая дорогостоящую блефаропластику. Сейчас она делает ставку на технологии, которые, по ее мнению, помогут предотвратить возрастное опущение тканей без радикального вмешательства. Сроки предстоящей поездки не уточняются, однако телеведущая намекнула, что хочет завершить новое преображение до новогодних праздников.