Подтяжка шеи: что реально изменить, а что — нет

Подтяжка шеи может вернуть четкий контур и убрать избыток кожи, но есть нюансы: не все проблемы решаются одной операцией, а результат требует грамотного ухода и поддержки косметологическими методиками. Узнали все детали у Любови Гауэр, пластического хирурга, кандидата медицинских наук.





– С какими проблемами пациенты чаще всего приходят на подтяжку шеи?

– Главные жалобы звучат похоже: дряблая кожа, потеря четкого контура подбородочного угла, локальные жировые отложения в подподбородочной зоне. Часто беспокоят "кольца Венеры" – глубокие горизонтальные морщины.

Важную роль играет и платизма (поверхностная мышца шеи): ее медиальные пучки при слабости формируют складки и провисания, которые визуально "старят" нижнюю треть лица.

– Что реально можно скорректировать с помощью подтяжки шеи?

Очерченный контур подбородка;

сделать более выраженным угол нижней челюсти;

устранить избыток кожи и скорректировать провисание мышц.

– Какие бывают виды операций?

Медиальная платизмопластика – если есть выраженное провисание под подбородком.

– если есть выраженное провисание под подбородком. Латеральная платизмопластика – когда нужно подчеркнуть линию нижней челюсти.

– когда нужно подчеркнуть линию нижней челюсти. Липофилинг – мелкодисперсный жир может улучшить качество кожи и сгладить отдельные дефекты.





– Какие задачи не решает подтяжка?

– Она не способна полностью убрать морщины на шее или глубоко сформировавшиеся кольца Венеры. Да, хирург может иссечь избыток кожи или рассечь плотные рубцы, иногда используется липофилинг для "выдавливания" складок, но полностью стереть морщины операция не может. Также локальная подтяжка шеи не затрагивает нижнюю треть лица – поэтому ее часто сочетают со SMAS-лифтингом.

– Какие методики подтяжки шеи сегодня считаются самыми эффективными?

– Золотой стандарт – хирургическая подтяжка, часто с элементами медиальной или латеральной платизмопластики. В отдельных случаях применяют липофилинг, чтобы улучшить плотность кожи, или аппаратные методики (RF-лифтинг, Morpheus, ультразвуковая подтяжка), если пациенту пока рано на операцию.

Нитевые методики пластические хирурги используют редко: они дают фиброз тканей и затрудняют последующую хирургическую коррекцию.

– Как долго держится эффект от хирургической подтяжки?

– Срок зависит от анатомии и образа жизни. У пациентов с плотной кожей результат может сохраняться многие годы, у людей с гиперэластозом ткани быстрее "тянутся" обратно.

Эффект во многом определяется уходом: регулярные косметологические процедуры (биоревитализация, стимуляция коллагена, аппаратные методики) помогают продлить эффект. Одна операция не решает задачу навсегда – поддержка уходом обязательна.

– В каких случаях достаточно аппаратных процедур, а когда нужна операция?

– Аппаратные методы хороши, если изменения минимальны: легкая дряблость, небольшое снижение тонуса, тонкая жировая прослойка. В этом случае помогают RF-лифтинг, ультразвуковая подтяжка или Morpheus, которые уплотняют кожу и создают каркас. Но если есть выраженные жировые отложения, провисание платизмы или ярко выраженный "гамачок" под подбородком – проблему решит только хирургическая подтяжка.





– Какие есть риски и ограничения?

– Операция проводится через широкую отслойку тканей, поэтому важна правильная компрессия и соблюдение рекомендаций врача. Основные риски связаны с образованием гематом и скоплений жидкости, но они минимизируются за счет послеоперационных повязок и физиотерапии.

В первые недели возможны отеки, скованность движений и спускание синяков в область шейного угла. Эти явления временные и проходят в течение 2–3 месяцев.

– Можно ли сочетать подтяжку шеи с другими процедурами для более выраженного результата?

– Да, сочетания дают наиболее гармоничный эффект. Во время операции хирург может дополнительно использовать СО₂-лазер для работы с мелкими морщинами и стимуляции коллагена. В дальнейшем результат поддерживается косметологическими методиками – биоревитализацией, инъекциями полимолочной кислоты, курсами процедур для укрепления кожи.

Подтяжка шеи чаще всего сочетается со SMAS-лифтингом лица, чтобы сделать зону подбородка более выраженной.

– Как проходит операция, сколько длится реабилитация и когда можно увидеть эффект?

Первые изменения видны уже на следующий день: появляется четкий контур подбородка. К третьему дню отек достигает максимума, поэтому промежуточная оценка не всегда корректна.





Полное восстановление занимает от 1 до 3 месяцев, но большинство пациентов возвращаются к привычному ритму уже через 2 недели. Физиотерапия и лазерные процедуры помогают ускорить лимфодренаж и уменьшить синяки.