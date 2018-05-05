Рыбий жир — это полезный продукт, который содержит в своем составе необходимые организму аминокислоты и витамины. Многие помнят неприятный аромат и вкус этого продукта в самого детства, но сегодня в аптеках можно приобрести биологическую добавку в виде капсул.

Рыбий жир рекомендуется принимать для того, чтобы избавиться от определенных проблем со здоровьем, при этом препарат полезен не только взрослым, но и детям разного возраста. Мы же подробнее поговорим о пользе и вреде рыбьего жира в капсулах, а также как правильно принимать средство.

Состав

Чтобы понять, полезен ли продукт для организма человека, следует подробнее описать состав рыбьего жира. В составе капсул содержатся такие компоненты:



Олеиновая кислота. В медицине этот компонент также носит название Омега-9. Кислота способствует снижению вредного холестерина в крови человека, что не дает бляшкам из холестерина образовываться в сосудах и накапливаться там. Таким образом, прием рыбьего жира дает возможность предупредить развитие тромбоза и атеросклероза, которые могут привести к смерти пациента. Дополнительно олеиновая кислота помогает избежать развития опухолевых заболеваний, так как блокирует развитие раковых клеток и не дает им дальше разрастаться. Пальмитиновая кислота. Компонент обеспечивает организм необходимым количеством энергии, а также оказывает благотворное действие на гормональный фон. Кислота ускоряет процесс усвоения некоторых микроэлементов и витаминных веществ. Омега-3. Улучшает функции сердечной мышцы, дополнительно укрепляет сосудистую систему организма и положительно сказывается на работе нервной системы. Повышает иммунные силы организма человека, давая возможность противостоять инфекционным заболеваниям. Оказывает благотворное действие на настроение, а также может оказать легкое обезболивающее воздействие. Омега-6. Кислота необходима для улучшения умственной активности, ускоряет процесс выведения токсинов из внутренних органов и тканей человека. Дополнительно Омега-6 восстанавливает костные ткани и водный баланс, помогает ускорить жировой и углеводный обмен.

Также стоит заметить, что рыбий жир имеет в составе дополнительные витаминные компоненты и минеральные вещества, к ним стоит отнести:

витамин D;

магний;

витамины группы В;

медь;

витамин Е;

бром.

Эти вещества содержатся в капсулах в большом количестве, также есть и другие микроэлементы в составе, но их не так много.

Одна капсула рыбьего жира дает возможность восполнить недостаток витаминов и аминокислот, а также улучшает деятельность мозга и повышает выносливость организма.

Полезные свойства



Польза рыбьего жира в капсулах высока, этот продукт подходит каждому человеку, именно поэтому для начала мы опишем общие полезные свойства продукта.

Как говорят, исследования специалистов, препарат оказывает положительное влияние на все системы органов, в особенности на головной мозг и нервную систему.

К положительным свойствам капсул можно отнести:

эффект обезболивания;

помогает укрепить организм;

оказывает противовоспалительное действие;

дает возможность бороться с инфекцией;

обладает антиоксидантными свойствами.

Благодаря таким важным качествам, препарат:

улучшает работу мозга;

помогает снизить кровяное давление в организме;

улучшает зрение и память;

повышает защитные функции организма, оказывая влияние на работу иммунитета;

восстанавливает подвижность суставов, улучшает их эластичность;

помогает клеткам быстрее восстанавливаться;

нормализует работу всей пищеварительной системы;

налаживает процессы обмена веществ;

снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов;

улучшает общее самочувствие;

затормаживает процессы старения;

повышает настроение;

положительно влияет на кожу и волосы;

помогает печени в восстановлении;

не дает вредным жирам и токсинам скапливаться в органах и тканях.

Специалисты утверждают, что средство оказывает положительное действие на организм. По этой причине средство назначается при:

недостатке витаминов в организме;

проблемах с мочеполовой системой;

заболеваниях и проблемах с кожей;

серьезных переломах;

заболеваниях глаз.

Если принять во внимание все перечисленные плюсы рыбьего жира, то можно считать, что продукт необходим для организма взрослого и ребенка. Теперь же стоит более подробно остановиться на пользе продукта для женского, мужского и детского организма.

Польза рыбьего жира для детей

Всего тридцать лет назад этот продукт давали каждому ребенку, сегодня же рыбий жир не менее актуален, но принимать его следует только в этом случае, если назначение сделал врач. Эта добавка очень актуальна в наше время, так как помогает избежать развития рахита, оказывает укрепляющее действие на кости скелета, помогает улучшить функции дыхательной системы, а также повышает умственные способности гиперактивных детей.

Курсовое употребление капсул оказывает положительное воздействие на клетки мозга, ребенку становится легче запоминать важную информацию, а также повышаются умственные способности.

Но любая добавка может приниматься исключительно после консультации с доктором. Если врач разрешит прием рыбьего жира, то его можно будет давать ребенку.





К показаниям к применению можно отнести: К показаниям к применению можно отнести:

задержка роста;

нарушение функций зрительного органа;

ребенок длительное время болеет;

частой возникновение судорог;

повышенная возбудимость и гиперактивность;

ребенок страдает от дефицита внимания;

добавка подходит для профилактики простуды и гриппа;

используется при развитии анемии;

помогает восполнить недостаток витаминов;

устраняет проблему сухости кожи.

Польза рыбьего жира для мужского организма

Добавка обладает огромной пользой для мужчин, ведь рыбий жир оказывает стимулирующее действие на выработку тестостерона. Именно этот гормон дает возможность мужчине набрать мышечную массу, а также он отвечает за рост волос, потенцию и качество мужского семени.

Кроме этого, если принимать рыбий жир курсами, это даст возможность:

улучшить работу сердечной мышцы;

наполнить организм энергией и бодростью;

ускорить процессы обмена веществ;

повысить выносливость организма, и улучшить физическую активность;

дает возможность повысить работоспособность;

снижает риск заражения простудой и гриппом;

укрепляет защитные функции организма;

оказывает укрепляющее действие на костную систему;

не дает формироваться генным мутациям;

снижает интенсивность суставных болей;

повышает активность головного мозга.

Польза рыбьего жира для женского здоровья

Рыбий жир особенно полезен для организма женщины, ведь добавка оказывает воздействие на все системы органов. Кроме того, что добавка помогает заботиться о здоровье, она также сохраняет красоту и омолаживает организм женщины. Гинекологи рекомендуют применять добавку в том случае, если пациентка сталкивается с болезненной менструацией, а также при осложнениях, которые возникают во время вынашивания ребенка.

При использовании рыбьего жира можно:

ускорить процессы обмена веществ, что помогает снизить вес;

улучшить работу нервной системы организма;

остановить старение, а также предотвратить раннее старение;

улучшить состояние волос, кожи и ногтей;

очистить кровь от вредного холестерина;

защитить организма от атеросклероза и тромбоза;

избежать развития артрита;

снизить риск развития онкологических заболеваний.

Возможный вред рыбьего жира

Любая биологическая добавка имеет определенные противопоказания к использованию, и если ими пренебречь, это может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья. Такой препарат не следует использовать в том случае, если:

У пациента наблюдается повышенное количество витамина D в крови. Это явление очень опасно для здоровья и жизни, так как такой витамин не может самостоятельно выводиться из организма, поэтому компонент оседает в печени больного. Переизбыток витамина А. Это вещество также вредно в большом количестве, так как может оседать в печени. Аллергическая реакция на рыбные продукты и морепродукты. Так как рыбий жир имеет прямое отношение к рыбным продуктам, он легко может привести к развитию серьезной аллергической реакции. Детский возраст. Использовать рыбий жир в капсулах можно для лечения детей определенного возраста, и только после назначения лечащего врача. Нарушения в работе щитовидной железы. Различные виды хронических заболеваний, которые перешли в стадию обострения.

Кроме того, что существует ряд прямых противопоказаний, стоит обратить внимание и на дозировку добавки.



В составе вещества содержится много полезных компонентов, но если не соблюдать дозировку, то вред рыбьего жира в капсулах будет значителен. Перед использованием средства, следует провести консультацию с врачом.

Полезен ли продукт при лактации и беременности

Если изучить состав витаминной добавки, то можно понять, что рыбий жир может быть очень полезен в период вынашивания ребенка и кормления младенца грудным молоком. Но при это важно соблюдать дозировку препарата, чтобы не нанести вред своему организму и организму малыша.



Как влияет добавка на организм женщины в эти периоды:

В составе содержится витамин А, который особенно важен в период беременности. Он положительно влияет на состояние кожи и волос, а также помогает сделать ногти более крепкими. Кроме того, витамин помогает улучшить настроение беременной и придать бодрости. Для ребенка рыбий жир несет не меньшую пользу, ведь витамин А оказывает положительное влияние на развитие зрительных органов. При употреблении капсул рыбьего жира, у матери и плода улучшается кровоснабжение, а это дает возможность лучше питать плаценту полезными веществами и кислородом. Добавка позволяет снизить риск преждевременных родов или старения плаценты. Витамин D помогает сделать зубы и кости беременной женщины крепкими, именно этот компонент удерживает кальций в организме. Рыбий жир даже в период беременности может стать профилактикой рахита для новорожденного. Омега-3 положительно влияет на нервную систему беременной женщины и плода, кроме того компонент помогает усилить защитные функции организма. В составе содержится масса витаминов, они насыщают организм плода и женщины необходимыми компонентами, тем самым улучшая самочувствие и здоровье будущей матери.

Полезен рыбий жир и в период кормления, так как мать вместе с молоком передает полезные вещества ребенку.

Это дает возможность улучшить функции кровообращения, ускорить процесс развития нервной системы и головного мозга ребенка, а также укрепляет иммунную систему новорожденного.

Правила применения препарата

В продаже обычно встречается рыбий жир в капсулах по 500 мг, принимают средство после приема пищи по одной капсуле в день. Лекарство следует запивать большим количеством воды.

Взрослые и дети после шести лет могут принимать по одной капсуле трижды в день, курс лечения составляет около двух месяцев, врач же может назначить прием добавки на протяжении трех месяцев.

Дополнительные правила применения:

детям от 3 до 7 лет, следует давать две капсулы средства, это количество делят на два приема, курс лечения длится один месяц;

детям от 7 до 14 лет препарат дают четыре капсулы в сутки, делят это количество на два приема, курс лечения длится 30 дней.

Применять препарат можно только после консультации с доктором, лечащий врач сможет подобрать подходящую дозировку рыбьего жира. При регулярном использовании добавки, можно заметить улучшение общего самочувствия, восстановления памяти, а также укрепление иммунной системы организма.

Рекомендуется использовать биологическую добавку для восполнения в организме недостающих витаминов, кислот и микроэлементов. Средство помогает детям при гиперактивности, при курсовом лечении ребенок становится более спокойным и усидчивым.