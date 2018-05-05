Польза и вред рыбьего жира в капсулах
Состав
- Олеиновая кислота. В медицине этот компонент также носит название Омега-9. Кислота способствует снижению вредного холестерина в крови человека, что не дает бляшкам из холестерина образовываться в сосудах и накапливаться там. Таким образом, прием рыбьего жира дает возможность предупредить развитие тромбоза и атеросклероза, которые могут привести к смерти пациента. Дополнительно олеиновая кислота помогает избежать развития опухолевых заболеваний, так как блокирует развитие раковых клеток и не дает им дальше разрастаться.
- Пальмитиновая кислота. Компонент обеспечивает организм необходимым количеством энергии, а также оказывает благотворное действие на гормональный фон. Кислота ускоряет процесс усвоения некоторых микроэлементов и витаминных веществ.
- Омега-3. Улучшает функции сердечной мышцы, дополнительно укрепляет сосудистую систему организма и положительно сказывается на работе нервной системы. Повышает иммунные силы организма человека, давая возможность противостоять инфекционным заболеваниям. Оказывает благотворное действие на настроение, а также может оказать легкое обезболивающее воздействие.
- Омега-6. Кислота необходима для улучшения умственной активности, ускоряет процесс выведения токсинов из внутренних органов и тканей человека. Дополнительно Омега-6 восстанавливает костные ткани и водный баланс, помогает ускорить жировой и углеводный обмен.
- витамин D;
- магний;
- витамины группы В;
- медь;
- витамин Е;
- бром.
Эти вещества содержатся в капсулах в большом количестве, также есть и другие микроэлементы в составе, но их не так много.
Полезные свойства
Польза рыбьего жира в капсулах высока, этот продукт подходит каждому человеку, именно поэтому для начала мы опишем общие полезные свойства продукта.
Как говорят, исследования специалистов, препарат оказывает положительное влияние на все системы органов, в особенности на головной мозг и нервную систему.
- эффект обезболивания;
- помогает укрепить организм;
- оказывает противовоспалительное действие;
- дает возможность бороться с инфекцией;
- обладает антиоксидантными свойствами.
- улучшает работу мозга;
- помогает снизить кровяное давление в организме;
- улучшает зрение и память;
- повышает защитные функции организма, оказывая влияние на работу иммунитета;
- восстанавливает подвижность суставов, улучшает их эластичность;
- помогает клеткам быстрее восстанавливаться;
- нормализует работу всей пищеварительной системы;
- налаживает процессы обмена веществ;
- снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов;
- улучшает общее самочувствие;
- затормаживает процессы старения;
- повышает настроение;
- положительно влияет на кожу и волосы;
- помогает печени в восстановлении;
- не дает вредным жирам и токсинам скапливаться в органах и тканях.
- недостатке витаминов в организме;
- проблемах с мочеполовой системой;
- заболеваниях и проблемах с кожей;
- серьезных переломах;
- заболеваниях глаз.
Польза рыбьего жира для детей
Курсовое употребление капсул оказывает положительное воздействие на клетки мозга, ребенку становится легче запоминать важную информацию, а также повышаются умственные способности.
К показаниям к применению можно отнести:
- задержка роста;
- нарушение функций зрительного органа;
- ребенок длительное время болеет;
- частой возникновение судорог;
- повышенная возбудимость и гиперактивность;
- ребенок страдает от дефицита внимания;
- добавка подходит для профилактики простуды и гриппа;
- используется при развитии анемии;
- помогает восполнить недостаток витаминов;
- устраняет проблему сухости кожи.
Польза рыбьего жира для мужского организма
- улучшить работу сердечной мышцы;
- наполнить организм энергией и бодростью;
- ускорить процессы обмена веществ;
- повысить выносливость организма, и улучшить физическую активность;
- дает возможность повысить работоспособность;
- снижает риск заражения простудой и гриппом;
- укрепляет защитные функции организма;
- оказывает укрепляющее действие на костную систему;
- не дает формироваться генным мутациям;
- снижает интенсивность суставных болей;
- повышает активность головного мозга.
Польза рыбьего жира для женского здоровья
При использовании рыбьего жира можно:
- ускорить процессы обмена веществ, что помогает снизить вес;
- улучшить работу нервной системы организма;
- остановить старение, а также предотвратить раннее старение;
- улучшить состояние волос, кожи и ногтей;
- очистить кровь от вредного холестерина;
- защитить организма от атеросклероза и тромбоза;
- избежать развития артрита;
- снизить риск развития онкологических заболеваний.
Возможный вред рыбьего жира
- У пациента наблюдается повышенное количество витамина D в крови. Это явление очень опасно для здоровья и жизни, так как такой витамин не может самостоятельно выводиться из организма, поэтому компонент оседает в печени больного.
- Переизбыток витамина А. Это вещество также вредно в большом количестве, так как может оседать в печени.
- Аллергическая реакция на рыбные продукты и морепродукты. Так как рыбий жир имеет прямое отношение к рыбным продуктам, он легко может привести к развитию серьезной аллергической реакции.
- Детский возраст. Использовать рыбий жир в капсулах можно для лечения детей определенного возраста, и только после назначения лечащего врача.
- Нарушения в работе щитовидной железы.
- Различные виды хронических заболеваний, которые перешли в стадию обострения.
Кроме того, что существует ряд прямых противопоказаний, стоит обратить внимание и на дозировку добавки.
Полезен ли продукт при лактации и беременности
- В составе содержится витамин А, который особенно важен в период беременности. Он положительно влияет на состояние кожи и волос, а также помогает сделать ногти более крепкими. Кроме того, витамин помогает улучшить настроение беременной и придать бодрости. Для ребенка рыбий жир несет не меньшую пользу, ведь витамин А оказывает положительное влияние на развитие зрительных органов.
- При употреблении капсул рыбьего жира, у матери и плода улучшается кровоснабжение, а это дает возможность лучше питать плаценту полезными веществами и кислородом. Добавка позволяет снизить риск преждевременных родов или старения плаценты.
- Витамин D помогает сделать зубы и кости беременной женщины крепкими, именно этот компонент удерживает кальций в организме. Рыбий жир даже в период беременности может стать профилактикой рахита для новорожденного.
- Омега-3 положительно влияет на нервную систему беременной женщины и плода, кроме того компонент помогает усилить защитные функции организма.
- В составе содержится масса витаминов, они насыщают организм плода и женщины необходимыми компонентами, тем самым улучшая самочувствие и здоровье будущей матери.
Это дает возможность улучшить функции кровообращения, ускорить процесс развития нервной системы и головного мозга ребенка, а также укрепляет иммунную систему новорожденного.
Правила применения препарата
Взрослые и дети после шести лет могут принимать по одной капсуле трижды в день, курс лечения составляет около двух месяцев, врач же может назначить прием добавки на протяжении трех месяцев.
- детям от 3 до 7 лет, следует давать две капсулы средства, это количество делят на два приема, курс лечения длится один месяц;
- детям от 7 до 14 лет препарат дают четыре капсулы в сутки, делят это количество на два приема, курс лечения длится 30 дней.