Что такое варикоз и как с ним бороться

Варикозная болезнь – вот более распространенное название патологического расширения вен на нижних конечностях. Оно проявляется на поверхностных венах, сопровождается нарушением течения крови. Стенки вен приобретают мешковидность, просвет вен расширяется, при этом же увеличивается длина вен, сквозь кожу просвечивается змеевидная извитость. Так проявляется варикозное расширение вен на ногах.

Симптомы и способы лечения сегодня хорошо известны практикующим врачам, так как болезнь достаточно распространена. Статистика регистрирует 17-25% случаев заболевания.

Это только зафиксированные случаи болезни, но ведь многие люди не обращаются за помощью к врачам, лечатся у народных целителей, уповая на помощь нетрадиционной медицины.

Патология сегодня молодая: она затрагивает даже юных подростков в пубертатном периоде, с одинаковой частотой у представителей обеих полов. Однако в зрелом возрасте заболевание вен у женщин отмечается в 2 раза чаще, чем у мужчин. Это обусловлено существенным отличием гормонального фона, гормональной и физической нагрузкой на женский организм из-за менструаций, беременностей. Нагрузка приводит к ослаблению тонуса вен, происходит ослабление стенок сосудов, формируется варикозное расширение вен на ногах, нарушается венозное кровообращение.

Симптомы и проявление варикозной болезни на ногах

Первыми видимыми симптомами патологии становятся проявляющиеся сквозь кожную поверхность тонкие веночки. В основном видимая сеточка или паутинка проявляется в области бедер. Лучше всего такие сеточки просматриваются на фоне развитого целлюлита. А в некоторых случаях формирование целлюлита является предвестником варикоза. Жировые отложения сдавливают вены, как результат затрудняется течение крови, возникает варикозное расширение вен на ногах.

Сетки капилляров – начальные симптомы варикоза, они называются телеангиоэктазии. Однако несмотря на то что такие паутинки рассматриваются, как признак варикозной болезни, врач на приеме внимательно расспрашивает пациента полностью о состоянии, самочувствии.

Дело в том, что такие внешние проявления являются показателем воспалительного процесса. После его лечения сосудистый рисунок постепенно исчезает, что подтверждает отсутствие варикозной болезни.

Иногда варикозное расширение вен на ногах начинается с отеков. Но в данном случае следует исключать многие заболевания с таким симптомом, это и сердечная недостаточность, и болезни почек. Врач назначает обширное обследование, чтобы как можно более точно выяснить картину начинающегося заболевания.

Явный симптом варикоза – появление болей в ногах. Боли могут иметь разный характер – острые, тянущие, ноющие. Наиболее частая их локализация – в икрах, время проявления – вторая половина дня, после физической нагрузки.

Так или иначе, но явной причиной похода к врачу становятся:

появление капиллярной сетки;

проявление болей;

тяжесть в ногах;

ночные судороги;

кожное трофическое поражение;

кожный зуд;

формирование отеков.

Варикоз для женщин – это еще и косметический дискомфорт. По этой причине женщины бальзаковского возраста – более ответственные и исполнительные пациенты, они своевременно обращаются за лечением, охотнее соглашаются на оперативное лечение, чтобы сохранить красоту ног.

По мере перехода заболевания на более сложные стадии симптомы становятся ярче и выразительнее:

венозные сосуды на пораженных участках утолщаются и извиваются, выступают над поверхностью кожи синими узловатыми буграми;

в местах поражения кожа уплотняется, темнеет, теряет эластичность;

на пораженных участках ощущается сильное жжение и зуд, выпадают волосы;

усиливаются боли в ногах;

на фоне застоя крови на поврежденных участках кожи образуются кожные изъязвления по типу экземы, пузырьки и трещины, дающие кровотечение даже от небольшого травмирования.

Сказывается варикоз и на общем состоянии человека. Появляются перебои в сердечном ритме, случаются скачки артериального давления.

Явными симптомами варикозного заболевания являются:

нехватка воздуха в дыхании, одышка;

общая слабость;

локальное повышение температуры на больной ноге – это заметно, когда кожа ноги становится на ощупь горячее остальных участков тела;

боли и покраснение ноги по ходу пораженных сосудов.

Но, как и при любом другом заболевании, врачи предупреждают: не надо затягивать болезнь до ее сложной стадии. Своевременное обращение за медицинской помощью всегда является залогом успешного лечения, без осложнений и тяжелых последствий.

Стадии варикозного заболевания вен на ногах

Варикоз развивается по нескольким этапам. Первая стадия протекает практически без симптомов. Редко кто из пациентов стремится попасть на прием к терапевту, когда замечает первые сосудистые «звездочки», ощущает тяжесть в ногах и видит отечность. При развитии варикоза показательным является факт, что отеки проходят после дневного и ночного отдыха, а нарастают по мере физической нагрузки в течение дня.

В начале 2-го этапа симптоматика усиливается, признаки проявляются в более заметной форме. На ногах уже более явно просвечиваются узелки, извитость вен, часто появляется онемение и зуд в области поражения ноги. Осмотр врача показывает отеки, пастозность окраски кожи.

На 3-й стадии варикоза ухудшается состояние заболевшего человека, появляются общая слабость, усиливаются боли в ногах вплоть до появления прихрамывания. Пораженные вены становятся значительно толще, более извитыми, деформированными. При пальпации дают чувствительную болезненность. Боли принимают постоянное течение, на коже появляются трофические изъязвления.

Повышается риск тромбоза и тромбоэмболии. На этой стадии опасно малейшее повреждение больных вен, так как это чревато профузными кровотечениями, остановить которые можно только с помощью медиков.

Рассматриваются две формы варикозного заболевания ног:

первичная;

вторичная.

Первичная форма предполагает самостоятельное развитие сосудистых изменений. Они происходят под воздействием провоцирующих факторов, на фоне наследственной расположенности. Обычно первичный варикоз возникает у женщин в ходе беременности, у людей со стоячей работой, с ожирением. Фактором-провокатором может стать тугое белье, сжимающее сосуды до уровня нарушения нормального кровообращения.

Вторичная форма предполагает возникновение варикоза как осложнения или последствия другого заболевания. При этой форме болезни нарушается строение венозного клапана, снижается тонус мышечных слоев стенок сосудов. Обычно варикоз вторичного типа является следствием инфекционных заболеваний, травм, затрагивающих сосуды.

Лечение варикозной болезни на ногах

Как и при многих других заболеваниях, лечение варикозной болезни может быть:

консервативным;

компрессионным;

хирургическим;

нетрадиционным;

народным;

комплексным.

Каждый их методов лечения применим на своей стадии заболевания.

Консервативная терапия назначается людям:

на начальных стадиях заболевания;

с противопоказаниями к хирургическому вмешательству.

Незначительное расширение и извитость вен, которые на начальных этапах можно считать косметическим дефектом, хорошо поддается консервативной терапии. Своевременно проведенное лечение в то же время является предупреждением прогрессирования болезни. Лечение варикозного расширения вен на ногах назначается в соответствии с проявляющимися симптомами.

Наряду с приемом медикаментов рекомендовано бинтование ног эластичными бинтами самой легкой степени растяжения.

Об уровне растяжения бинтов при их покупке следует обязательно консультироваться с фармацевтами в аптеке. Показано ношение компрессионного белья, которое можно приобрести в ортопедических салонах.

Эластическая компрессия:

активизирует течение крови по глубоким венам;

предупреждает отеки;

уменьшает объем крови в подкожных венах;

улучшает обменные процессы и микроциркуляцию крови.

Важно организовать режим дня таким образом, чтобы была возможность по несколько минут отдыхать лежа, подняв ноги на возвышение.

Дома, или в спортивном кабинете поликлиники надо выполнять упражнения, нацеленные активизировать мышечно-венозную помпу. Упражнения не сложные, их легко запомнить, чтобы выполнять самостоятельно. Кроме этого, надо носить удобную обувь с невысоким каблуком и жесткой подошвой. Женщинам забыть о высоких каблуках, «шпильках», бесформенных кроссовках. В питании ограничивать объем жидкости, пищу недосаливать, сбросить лишний вес.

Медикаментозное лечение варикозной болезни основано на приеме средств, улучшающих тонус вен, стимулирующих микроциркуляцию крови в окружающих вены тканях. В основном это нестероидные противовоспалительные средства, диуретики. Комплексное лечение включает использование средств местного использования – гелей, мазей, кремов. Их состав содержит Гепарин или другие активизирующие вены компоненты. Кремы и мази нормализуют тонус стенок вен, корректируют отток лимфы, циркуляцию крови в тончайших сосудиках.

Препараты местного действия всегда содержат в своем составе несколько действующих компонентов. Обычно это Гепарин, Рутин, Д-Пантенол, в разных пропорциях, с другими ингредиентами, в зависимости от производителя.

Лекарства против варикозного расширения вен:

улучшают ток крови по венам;

укрепляют стенки сосудов;

разжижают кровь.

Современная фармакология предлагает для лечения варикозной болезни ног:

флеботоники, венотоники: Антистакс, Венитон – препараты растительного происхождения, Флебодиа 600, Детралекс;

дезагреганты, способные растворять образовавшиеся кровяные сгустки: Курантил, Трентал;

антикоагулянты – препараты, предотвращающие излишнее свертывание – Гепарин, его производные;

мази, гели и кремы местного использования, оказывающие обезболивающее и лечебное действие – Лиотон-гель, Куриозин;

нестероидные противовоспалительные препараты: Реопирин, Диклофенак, Нимесулид.

И тем не менее, часто даже после проведения медикаментозной терапии, врачи прибегают к радикальным методам, хирургическому вмешательству. Только с его помощью можно устранить вено-венозный рефлюкс.

Эндовазальная лазерная коагуляция – современный малоинвазивный метод, проводится с использованием местного наркоза. Лечение лазером всегда переносится хорошо, хоти и есть небольшой дискомфорт в ощущениях и движениях.

Допускается появление гематомы и болезненности по ходу коагулированных сосудов, повышение температуры тела до субфебрильных показателей. Эти явления проходят, для этого врач назначает прием нестероидных противовоспалительных лекарств – Диклофенака, Нимесулида. Подниматься на ноги пациенту можно сразу же после операции при условии ношения компрессионного трикотажа.