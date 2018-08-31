Польза и вред гречишного меда для организма человека

Лето в разгаре, и одним из подарков теплого времени года является натуральный, сладкий, полезный мед – кладезь витаминов, микроэлементов. Его вкус уникален, а польза для организма просто неоценима.

Сортов меда множество, но специалисты выделяют семь, наиболее ценных по содержанию полезных веществ:

гречишный (считается одним из лучших);

липовый (целебный и необыкновенно душистый);

акациевый (самый известный сорт);

вересковый (для ценителей горьковатого вкуса);

каштановый (обладает антимикробным действием);

эспарцетовый (особо ценный сорт);

донниковый (необычайно популярен среди знатоков меда).

Ценность гречишного меда и его главные составляющие

Гречишный мед пчелы собирают с цветков гречихи, особо ценной культуры, обладающей многими полезными свойствами, многие из которых переходят в мед. Основными регионами сбора такого меда считается Алтай, Башкирия, Татарстан, Урал, Поволжье.

Уникальный состав этого сорта определяется высоким содержанием витаминов, макро- и микроэлементов.

Это железо, фосфор, магний, кальций и цинк. Также в нем содержатся минералы, белки и аминокислоты, витамины группы В, С и Е. Он показан при анемии, обладает антибактериальными свойствами, оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему организма.

Как гречишный мед отличить от других сортов?

этот сорт меда отличается насыщенным темным цветом, его оттенки могут варьироваться от темно-желтого до темных оттенков коричневого цвета с вкраплениями красноватого оттенка;

неповторимый густой пряный аромат и горьковатый вкус гречишного меда приятно першит горло, и оставляет в качестве послевкусия легкую горчинку;

такой мед, собранный летом, быстро кристаллизуется, через пару-тройку месяцев. Но при этом его консистенция остается однородной, без отделения на отдельные пласты на сахар и излишнюю жидкость. И польза его только возрастает.

Положительный эффект от употребления гречишного меда

Гречишный мед является высококалорийным продуктом, что является достоинством, если учитывать, какое положительное влияние он оказывает на мышечную систему и ткани головного мозга оптимальным соотношением глюкозы и фруктозы. Это помогает получать достаточно энергии для деятельности организма.

Содержащиеся в меде минералы, помогают при лечении кожных заболеваний, несмотря на аллергенность меда как такового. Заболевания желудочно-кишечного тракта (язва) и сердечно-сосудистой системы, также значатся в этом списке.

Антисептические свойства гречишного меда способствуют более быстрому заживлению ран, порезов и воспалений, от него улучшается работа сетчатки глаза.

Все сорта меда, и гречишный мед в особенности, укрепляют иммунную систему. Его применяют в периоды эпидемий ОРЗ, ОРВИ и гриппа в качестве средства профилактики и лечения. Такой мед помогает при ангине и бронхите. С его помощью можно нормализовать артериальное давление, укрепить стенки сосудов, и избавить от малокровия.

В периоды межсезонья, гречишный мед полезно принимать для предотвращения и лечения авитаминоза, нормализации обмена веществ. В районах с повышенным радиационным фоном, вблизи атомных объектов, гречишный мед полезно принимать для очищения организма от радионуклидов. Употребление этого меда еще и великолепно поднимает настроение, избавляет от хандры и меланхолии, помогает справиться со стрессами и жизненными коллизиями.

Кому гречишный мед необходимо принимать с осторожностью?

Нет сомнений, что гречишный мед обладает массой полезных свойств, но необходимо знать меру при его употреблении, а некоторым людям он и вовсе противопоказан. Например, людям склонным к аллергии, из-за высокого риска появления сильных реакций и отеков.

По причине высокого содержания фруктозы и глюкозы, людям, страдающим сахарным диабетом, нужно с осторожностью отнестись к этому сорту меда, и обсудить его применение с лечащим врачом.

Учитывая, что гречишный мед содержит много калорий, тем, кто хочет похудеть, и страдающим лишним весом, надо знать меру, а именно не более 200 грамм в сутки, и без попутных булочек и выпечки. Также у некоторых может наблюдаться индивидуальная непереносимость такого меда. Вредным он может стать и при неправильном хранении (в холодном помещении, или на солнечном свету).

Для многих, кто попробовал даже один раз гречишный мед, он навсегда останется одним из наиболее любимых сортов, даря незабываемый терпкий вкус и хмельной аромат гречихи.