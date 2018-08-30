Самые богатые женщины России в списке Forbes

На днях одно из самых известных финансово-экономических изданий Форбс опубликовало очередной рейтинг самых богатых женщин России в 2018 году. Такой список Форбс составляет ежегодно в течение многих лет. Согласно этому влиятельному глянцевому изданию на протяжении нескольких лет подряд представительницы прекрасной половины человечества занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге самых богатых людей.

По сравнению с 2017 годом совокупное состояние самых богатых дам в общей сложности увеличилось на целых 25%. В Топ-200 самых влиятельных и богатых людей страны удалось попасть только десяти женщинам. Коротко о каждой из представительниц этого рейтинга расскажем в статье ниже.

Первое место – Елена Батурина

Супруга бывшего мэра столицы Юрия Лужкова вот уже несколько лет подряд возглавляет первое место списка Форбс. У самой богатой женщины России в 2018 общее состояние составляет 1,2 миллиарда долларов. В общем списке международного глянцевого издания Батурина занимает 79 место. В 55 лет Елена управляет компанией Inteco Manegement, которая специализируется на инвестициях в недвижимость.

Батурина управляет собственным гостиничным бизнесом и весьма успешно. Ее гостиничные комплексы открыты в крупных городах России, Чехии, Австрии, Англии. Также владеет акциями "Сбербанка" и "Газпрома". Вкладывает средства в альтернативную энергетику европейских стран и недвижимость.

Елена Батурина владеет большой коллекцией дорогостоящих ретро-автомобилей, в которой насчитывается около 50 экземпляров. Также влиятельная бизнес-леди коллекционирует старинный фарфор российского производства.

Второе место – Татьяна Бакальчук

Директор одного из самых известных в России интернет-магазинов Wildberries, который специализируется на продаже одежды и обуви, находится на втором месте рейтинга. В общем "зачете" она занимает лишь 166 место. Состояние семейства Бакальчуков составляет 600 миллионов долларов.

Татьяна Бакальчук вместе со своим мужем начала заниматься бизнесом в далеком 2004 году. В то время они принимали заказы на одежду и обувь от известных немецких каталогов, со временем открыв свою собственную компанию.

На сегодняшний день открыты отделения в четырех странах Европы. Татьяна Бакальчук и ее супруг заявляют, что на 2018 год они планируют открыть интернет-магазины в Армении.

Третье место – Елена Рыболовлева

В список Форбс также попала Елена Рыболовлева. Она замыкает тройку самых богатых женщин России по версии журнала за 2018 год. В общем рейтинге Елена занимает 171 место. Такое баснословное богатство она получила благодаря тяжбе в суде, которая длилась долгих 7 лет.

В результате многочисленных измен супруга Дмитрия Рыболовлева, бывшего председателя компании "Уралкия" она решила расторгнуть брак. У своего мужа Елене Рыболовлевой удалось отсудить два шикарных особняка в Европе и целых 599,6 миллионов долларов. На сегодняшний день Елена Рыболовлева и ее дочка являются гражданками Мальты.

Четвертое место – Наталья Филева

Председатель совета директоров «Группа компаний S7» занимает почетное четвертое место. Эта компания занимается авиаперевозками по всему миру. Состояние ее семьи составляет 599,8 миллионов долларов.

Совместно со своим мужем Владимиром Филевым она выкупила контрольный пакет акций этой компании. Таким образом, супруги стали владельцами ЗАО «Группа компаний S7», которая является одним из главных конкурентов "Аэрофлота".

На сегодняшний день муж Натальи вкладывает средства в космическое направление. В начале 2018 года он приобрел активы космодрома "Морской старт".

Пятое место – Ольга Белявцева

Совладелец компании "Прогресс", которая специализируется на изготовлении детского питания, находится на пятом месте списка Форбс. Состояние еще одной богатой женщины России 2018 составляет 500 миллионов долларов. В общем рейтинге она находится на 185 месте.

Свою деятельность Ольга начинала с упаковщицы, работая на консервном заводе в далеком СССР. Со временем стала главным экономистом на предприятии, которое со временем стало концерном под названием "Лебединский". После приобретения 77% акций PepsiCo, Белявцева получила 330 миллионов от произведенной сделки. После еще одной сделки с ООО "Бипак" было заработано около трех миллиардов рублей.

Шестое место – Полина Дерипаска

Супруга скандального предпринимателя Олега Дерипаски замыкает список самых богатых женщин России 2018 по версии издания Форбс. В общем "зачете" она находится на 188 строчке. В 38 лет Полина Дерипаска является владелицей издательства Forward Media Group.

В ее издательский дом входят такие известные российские глянцевые журналы «Story», «Hello!», а также интернет-издание "Сплетник.ру".

В своих активах Полина имеет 8% акций крупнейшего холдинга "En+". В результате скандала с Настей Рыбкой, в котором был замешан ее супруг, по последней инсайдерской информации стало известно, что Полина развелась с Олегом Дерипаской. Но эта информация так и не была подтверждена.