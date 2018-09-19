5 лучших способов очистки печени в домашних условиях

Печень обезвреживает токсические соединения, устраняет избыток гормонов, витаминов, конечных продуктов метаболизма. Обеспечивает белковый обмен, принимает активное участие в иммунологических реакциях, компенсирует кровопотерю в случае серьезных травм.

Если вы чувствуете постоянную усталость и головную боль, появился неприятный горький привкус во рту и тянущие ощущения в правом боку, возникли проблемы с пищеварением, значит, один из главных органов нуждается в помощи. Чтобы нормализовать его работу, вы должны знать, как очистить печень в домашних условиях.

Существует несколько быстрых и эффективных способов. Но перед их применением обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Натуральный кофе

Клизма с привычным бодрящим напитком способна ускорить приток и отток желчи, улучшить работу желчного пузыря и печени. Полезные вещества натурального кофе всасываются в стенки кишечника, ускоряют выведение скопившихся отходов и очищае организм от шлаков и токсинов.

Чтобы приготовить раствор для клизмы нужно:

Вскипятить 750 мл воды. Добавить 2 столовые ложки натурального кофе. Потомить на медленном огне четверть часа. Остудить, отфильтровать осадок. После процедуры постарайтесь удержать жидкость 10-15 минут.

Клизму можно совместить с однодневной детоксикационной диетой. В течение дня разрешается пить только специальный очищающий напиток. Для его приготовления смешайте несладкий сок клюквы с водой в пропорции 1:3, добавьте 2 г корицы, 1 г мускатного ореха. Потомите смесь на огне 20 минут, остудите, влейте фреш из 3 лимонов и такого же количества апельсинов. За день вы должны выпить по 2 л воды и приготовленного напитка.

Оливковое масло

Одним из самых быстрых и эффективных способов чистки печени в домашних условиях, считается использование оливкового масла.

Процедура состоит из следующих этапов:

За 3 дня до сеанса исключите из меню сладкие, жирные блюда, рыбу, мясо, сливочное масло. Разрешено употреблять только растительную пищу. В день чистки можете выпить не более 200 мл яблочного фреша. Сделайте клизму для выведения из кишечника каловых масс. Прогрейте печень в течение 3-4 часов. Для этого положите на правый бок грелку с теплой водой. Примите препараты, расширяющие сосуды и желчные протоки. Подогрейте 200 мл оливкового масла до температуры 35°C. Приготовьте такое же количество лимонного фреша. Выпейте 30-50 мл масла, затем, немного сока. Прислушайтесь к реакциям своего организма. Могут возникнуть рвотные позывы. Если этого не произошло, продолжайте пить.

Через 2 часа примите слабительное средство. При необходимости снова поставьте клизму.

На следующие сутки разрешается употреблять растительную пищу. Со второго дня можно включить меню каши и чай. Возвращайтесь к привычному рациону постепенно. На адаптацию организму потребуется в среднем 5 дней.

Соблюдайте осторожность, выбирая этот метод. Превышение дозировки, игнорирование противопоказаний и симптомов неудовлетворительной реакции организма, может спровоцировать острый панкреатит и желчные колики.

Коньяк и касторка

Быстрым, эффективным и относительно щадящим методом очищения печени в домашних условиях считается употребления коньяка и касторового масла. За неделю до процедуры откажитесь от сладких, маринованных, копченых, соленых, острых блюд, мяса, молочных продуктов. В рационе должна быть исключительно растительная пища.

Методика чистки состоит из следующих этапов:

Накануне дня процедуры, перед сном, поставьте клизму. Повторите очищение кишечника утром. Дневной рацион должен состоять из запеченных яблок, фрешей, минеральной воды без газа. После 19.00 выпейте 50 мл коньяка. По истечении 30 минут употребите аналогичный объем касторки. Ничего не ешьте до следующего дня. Очищение произойдет ночью или рано утром. Не пугайтесь, вместе с каловыми массами могут выйти небольшие камни.

В следующие 3 суток соблюдайте растительную диету. При желании процедуру можно повторять 1 раз в 30 дней на протяжении 3 месяцев.

Сорбит

Пищевая добавка абсолютно безвредна, в крови легко превращается во фруктозу, является заменителем сахара. Помимо этого, сорбит обладает желчегонным, легким слабительным и мочегонным действием. Вместе с шиповником вещество часто применяется для очищения печени в условиях стационара.

Если вы хотите провести процедуру дома, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

За 3 дня до сеанса сядьте на щадящую диету с ограниченным приемом жиров животного происхождения. Вечером, накануне чистки приготовьте настой из шиповника: 3 столовые ложки ягод залейте 500 мл кипятка. После сна поставьте высокую клизму. Подогрейте напиток, добавьте 3 столовые ложки сорбита, тщательно размешайте, выпейте залпом. Лягте на кровать с грелкой под правым боком. Для ускорения процесса очищения, можете сделать несколько легких упражнений. Через 40 минут после приема средства разрешено позавтракать растительными продуктами.

Не превышайте дозировку сорбита. В противном случае возможна тошнота, головокружение, слабость, рвота, метеоризм.

Свекла

Очищение печени свеклой в домашних условиях проводится осенью, когда овощ дозрел и содержит максимальное количество полезных веществ. Этот быстрый и эффективный способ требует соблюдения жесткой диеты только в день проведения процедуры:

Накануне очистительного мероприятия избавьте от кожуры 1 кг свеклы. Целые корнеплоды переложите в эмалированную кастрюлю, залейте 1л холодной воды, запомните ее уровень. Добавьте еще 2 л жидкости. Доведите до кипения, проварите, не накрывая крышкой. Когда вода вернется до уровня 1л, выньте овощи, остудите, измельчите на мелкой терке. Полученное пюре смешайте с оставшимся отваром. Потомите на медленном огне треть часа. После остывания отожмите осадок, воспользовавшись марлей. Разделите на 4 порции и поставьте в холодильную камеру. На следующий день принимайте по 1 части отвара каждые 4 часа. За 20 минут до этого, можно съесть тушеные овощи или запеченные яблоки. В течение суток рекомендуется пить отвар из шиповника и минеральную воду без газа. После того как вы выпили очищающее средство, лягте на правый бок и приложите теплую грелку. Если вы правильно осуществили чистку печени, то после процедуры ощутите значительное улучшение самочувствия.

Благодаря восста​новлению обменных процессов, работоспособности органов и систем нормализуется сон, появится легкость, дополнительная энергия. Значительно улучшится внешний вид кожи, волос, ногтей, эмоциональное состояние.

Помните, что чистка имеет ряд противопоказаний. Это беременность, кормление грудью, период менструальных кровотечений, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, язва, панкреатит, гепатит. Запрещена процедура при патологиях сердечно-сосудистой системы, почечной недостаточности, остром течении любого заболевания, общей слабости и депрессивном состоянии.

Поэтому независимо от выбранного способа очищения, требуется предварительная консультация доктора. Он исключит возможные противопоказания и даст рекомендации, позволяющие избежать ошибок при проведении процедуры.