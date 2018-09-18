Когда пора обращаться к маммологу

К большому сожалению, рак молочной железы является наиболее распространенной онкопатологией у женщин. Согласно печальной статистике, в России каждая 10-я представительница слабого пола заболевает им. Поэтому мы решили обратиться за советом к врачу-маммологу Алле Карташевой, ведущей программы «10 решений доктора Карташевой» на телеканале «Доктор».

Маммолог – узкий специалист, занимающийся диагностикой заболеваний молочной железы. Как правило, маммологи имеют первичную специализацию по онкологии или гинекологии, реже по лучевой диагностике.

Обследование молочных желез начинается у девочек и девушек с того момента, как возникают менструации и молочные железы начинают расти и реагировать на гормональные изменения в организме. Поскольку я – доктор взрослый, то и пациенты приходят ко мне с 18 лет.

Как правило, основные жалобы у молодых пациенток это боли во второй половине менструального цикла, ассиметрия, выделения из протоков. Также девушки могут испытывать дискомфорт или прощупывать уплотнения. Мы, маммологи, предпочитаем проводить осмотр с 5 по 12 день от начала менструального цикла. В этот период грудь менее болезнена при осмотре, менее отечна и, при необходимости пункционной биопсии, результат диагностики наиболее достоверен.

Основные диагностические исследования

Когда пациентке до 40 лет, консультативный прием обязательно дополняется УЗ исследованием молочных желез и регионарных лимфоузлов. Поскольку “паспортный” возраст не всегда соответствует возрасту биологическому, то и строение железы имеет свои индивидуальные особенности: фиброзно-жировая инволюция у молодых женщин и железистая гиперплазия (аденоз) у весьма зрелых дам.

В зависимости от увиденного на УЗИ доктор решает, насколько информативно будет маммографическое исследование для данной пациентки. Если железа плотная, а требуется дополнительное исследование, то молодым женщинам предпочтительно выполнить МР-маммографию с контрастированием или томосинтез.

Для женщин после 40 лет до сих пор “золотым стандартом” является маммографиеское исследование, а перечисленные выше УЗИ, томосинтез, МР-маммография выполняются как дополнение и по мере необходимости.

Важно подчеркнуть, что УЗИ молочных желез, маммография и МР- маммография с контрастированием направлены на выявление разных проблем и не являются взаимоисключающими методами обследования.

Так фиброаденому отличить от кисты поможет УЗИ, а увидеть скопление микрокальцинатов и маленький участок перестройки тканей (первые, доклинические признаки рака) можно будет увидеть только на маммограммах.

Выделения: что они означают?

При обследовании маммолог может выявить выделения из протоков.

Если выделения мутные, зеленоватые или белые, то это – признак диффузной мастопатии, заболевания фонового и, как правило, не опасного. Доктор возьмет мазок-отпечаток на предметное стекло, чтобы убедиться, что опасности нет.

Если выделения прозрачные, соломенно, желтые, бурые или кровянистые, то это может быть признаком внутрипротоковых папиллом или злокачественной патологии. В этом случае особенно важно посетить маммолога немедленно.

При таких выделениях помимо мазка будет выполнено специальное исследование протоков, дуктография, и, уже после этого врач примет решение о дальнейшей тактике.

Обследования и беременность

Очень важно пройти обследование у маммолога перед таким важным событием в жизни, как беременность.

При наступлении беременности грудь меняется, набухает, отекает и, на этом фоне можно пропустить начало серьезного заболевания. Гормональные изменения при беременности также могут повлиять на рост уже имеющегося в молочной железе образования. Те же рекомендации – перед началом ЭКО, назначением гормональных контрацептивов или заместительной гормонотерапии.

Несколько слов о самообследовании

Самообледование проводится сначала перед зеркалом при хорошем освещении, в один и тот же день первой половины менструального цикла.

Для начала поднимите руки, оцените наличие втяжений или деформаций кожи.

Затем переходите к пальпации. Надавливайте на железу кончиками пальцев: сперва поверхностно, затем с бОльшим нажимом. Движения лучше осуществлять по кругу.

Затем надавите на соски и проверьте подмышечные впадины.

Таким способом можно самостоятельно выявить изменения в молочных железах, которых раньше не было.

Переоценивать его не стоит, “руками”, даже очень чувствительными, можно определить опухоль , начиная от 1–2 см, в то время, как специальными методами обследования мы выявляем опухоли от 3 мм.

Подводя итог всему сказанному:

Обследование у маммолога необходимо начинать с 18-19 лет. При отсутствии патологии и серьезной онкологической наследственности – 1 раз в год в первой половине менструального цикла.

УЗИ молочных желез следует проходить минимум 1 раз в год.

Маммография показана женщинам после 40 лет 1раз в 1,5–2 года.

Выполнение УЗИ или маммографии не заменяет визит к специалисту.

Перед планированием беременности, прохождением процедуры ЭКО, назначением ГК или ЗГТ визит к маммологу обязателен.

При обнаружении выделений из протоков, узлообразований в молочных железах или иных тревожных симптомов – необходимо срочно посетить врача-маммолога вне зависимости от фазы менструального цикла.

Доверьтесь специалистам и не болейте!