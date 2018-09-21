Красавица арония, она же черноплодная рябина любима дачниками и садоводами. Уход за нею не сложный, а вот цвет она дает роскошно красивый, а затем и богатый урожай полезных ягод, из которых хозяйки готовят настои, варенье, отвары.

Хороши и спиртовые настойки из черноплодной рябины, что хозяйки готовят в домашних условиях по простым рецептам, проверенным жизнью.

Для настойки надо выбирать крупные ягоды рябины, собирать ее надо после первого морозца. Хорошая настойка получится, если взять высушенные ягоды. При этом варьируется количество ягод в пропорциях предлагаемых рецептов.

Алкогольная основа может быть любой водка, разбавленный до 40 градусов спирт, качественный самогон.

Полезная настойка из аронии

Ягоды черной рябины полезны человеку, потому что в них содержатся питательные вещества, витамины С и Р, йод, сахар, органические кислоты. Арония считается ценным лечебным растением. Для исцеления от разных болезней используются настойки. Их можно пить как обычный алкоголь, но тогда в небольшом объеме.

Настойка из аронии имеет полезные свойства:

общее укрепление организма;

усиление естественных иммунных сил;

очищение от шлаков и токсинов;

борьба с воспалениями разной этиологии;

антиоксидантные.

Рекомендуется гипертоникам стабилизировать АД; людям с болезнями сердца для нормализации его функций; людям, склонным к простудам . Как профилактическое средство, настойка аронии эффективна в предупреждении атеросклероза, патологий онкологического типа, очищения стенок сосудов от шлаков и тромбов.

Для избавления от многих болезней помогает простой рецепт настойки из черноплодной рябины, приготовленный в домашних условиях.

Настойка черных ягод:

налаживает деятельность ЖКТ;

снижает холестерин;

восполняет нехватку витаминов;

выводит скопления мокроты из дыхательных органов;

ускоряет излечение от простуды;

убирает отечность;

регулирует работу почечной системы.

Противопоказания

Имеется у черной рябины свойство остановки кровотечения. Однако при частом употреблении настойки можно получить обратный эффект – сгущение крови, тромбофлебит. При «переборе» настойки последует алкогольное отравление, боли в голове, учащенное сердцебиение.

Серьезным фактом после чрезмерного употребления настойки людьми пожилого возраста становится развитие инфаркта, инсульта.

По простому рецепту готовят настойку из черноплодной рябины в домашних условиях, но она может и помочь, и навредить.

Явный запрет на прием этой настойки для людей с:

склонностью к низкому давлению;

язвенными заболеваниями органов ЖКТ;

ненормируемым кислотообразованием;

камнями в мочеполовой сфере;

общими заболеваниями мочеполовой системы;

варикозом.

Не советуют фитотерапевты пить настойку людям, если есть аллергия на ягоды, кормящим мамочкам, водителям, собирающимся вести автомобиль. Простой рецепт приготовления настойки из черноплодной рябины в домашних условиях даст лекарство, что следует употреблять с осторожностью.

Использование настойки черной рябины в лечении

Умеренные дозы приема настойки аронии – 30-50 г в день. Настойки, приготовленные по любому рецепту, имеют одинаковые лечебные свойства, какие бы компоненты ни добавлялись в рецепт для улучшения вкуса. Настойка сохраняет лечебные свойства свежих плодов.

Как профилактика настойку можно пить:

для повышения иммунитета;

для снижения содержания холестерина;

для улучшения аппетита, нормализации пищеварения;

для понижения АД;

для укрепления стенок сосудов, улучшения их эластичности.

Темный, почти черный оттенок ягод обусловливает присутствие особых веществ. Темные ягоды несут в себе антоцианы, фитонутриенты, активно препятствующие диабету, сердечным и онкологическим патологиям.

Черноплодка употребляется свежей, она годится для варенья, сушеные ягоды заготавливают для заваривания чая в термосе. Особую популярность имеет спиртовая настойка черных ягод.

Она очень вкусная, легко сбивает высокое АД, помогает восстанавливать работу щитовидной железы, избавляться от ожирения. Важно учитывать, что лекарственный результат получается только при соблюдении рекомендуемых дозировок. Допустимый объем средства, несущий явную пользу организму, это 50 г в день.

Существуют конкретные рекомендации народных целителей, как принимать напиток в соответствии с имеющимися патологиями.

Привести в норму артериальное давление можно, пропив месячный курс. За день принимать по 3 ч. л. Успокоить нервозность, отрегулировать механизм засыпания помогает месячный курс с приемом по 30–50 г на ночь. Напиток весьма демократичен: его пьют до еды, вливают в теплые чай, кофе. Умелые хозяйки льют настойку в выпечку

Но настойку нельзя использовать как основное лечение болезни, ее следует принимать дополнительным средством к основной терапии, назначенной врачом, с его разрешения.

КЛАССИКА РЕЦЕПТОВ НАСТОЙКИ ИЗ АРОНИИ

Необыкновенно просто и очень вкусно получается напиток, приготовленный по легкому способу.

Настойка ягод на водке. Состав: 1 кг ягод; 1 л водки; 300-500 г сахара. Метод изготовления: ягоды пересыпать в банку, туда же насыпать сахар, залить водкой, выше на 2-3 см слоя ягод. Поэтому может потребоваться несколько больше водки. Перемешать, пока растворится сахар. Закрутить крышку, поставить емкость в темноту на 2-2,5 месяца. Еженедельно перемешивать содержимое. После этого напиток отцедить, вылить в бутылку, накрыть плотной пробкой. Хранить в темноте можно неограниченное количество времени. Ароматная настойка. Состав: 1,5 кг ягод; 1 л водки; ½ кг сахара; 2-3 бутона гвоздики. Метод изготовления: ягоды мелко истолочь, выложить в банку; всыпать сахар, положить цветы гвоздики. Смесь смешать, банку завязать марлей, поставить в темноте на 2 суток. Потом налить водку, банку накрыть полиэтиленовой крышкой, поставить в темноте на 1,5-2 месяца. Готовый напиток тщательно отцедить, перелить в бутылку. Хранится в темноте 3 года. Настойка черных ягод с медом. Состав: 0,5 л водки, 0,5 кг ягод; 30 мл меда. Метод изготовления: насыпать ягоды в банку; добавить к ягодам мед, смешать; налить водку, перемешать содержимое. Закрыть банку полиэтиленовой крышкой, поставить в темноте на 2-3 месяца. Банку трясти раз в неделю. Готовый напиток отцедить, перелить в бутылку. Хранение в темноте не ограничено. Настойка черных ягод с лимоном. Состав: 1 кг ягод; 3 лимона; 0,7 л водки, 200 мл воды. Метод изготовления: в теплой воде развести сахар, влить свежеотжатый лимонный сок, водку. Смешать, оставить в темноте на 3 недели. После отцедить напиток сквозь марлю, вылить в бутылку. Получится настойка для тех, кто любит кисленькое. Настойка черных ягод с лимонными корками. Состав: 1,5 кг ягод; корка 1-го лимона; 15 г ванилина; 300 г сахара; 1,5 л водки. Метод изготовления: все компоненты переложить в банку, налить водку. Емкость плотно закрыть и оставить в темноте на 2-3 недели. Затем отцедить, вылить в бутылку. Настой без спиртного. Состав: 1 кг ягод; 3 кг сахара; 1 палочка ванили; цедра 1-го апельсина. Метод изготовления: ягоды протереть с сахаром; смешать с перетертой цедрой апельсина, добавить ванилин. Выложить смесь в банку, накрыть ее марлевой салфеткой. Держать в темноте 2,5 месяца, периодически перемешивать. Когда закончится брожение, смесь профильтровать, вылить в бутылку, плотно накрыть. Поставить в темноте на 3 месяца.

Все напитки принимают цвет ягод, становятся древесного оттенка, имеют выразительный рябиновый аромат. Особенность черных ягод в том, что их используют второй раз, заливают водкой, настаивают по любому из рецептов. Каждая хозяйка имеет в секрете простой рецепт настойки из черноплодной рябины, которую она готовит в домашних условиях и по большим праздникам потчует гостей.