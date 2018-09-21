Настойки из черноплодной рябины
Красавица арония, она же черноплодная рябина любима дачниками и садоводами. Уход за нею не сложный, а вот цвет она дает роскошно красивый, а затем и богатый урожай полезных ягод, из которых хозяйки готовят настои, варенье, отвары.
Хороши и спиртовые настойки из черноплодной рябины, что хозяйки готовят в домашних условиях по простым рецептам, проверенным жизнью.
Алкогольная основа может быть любой водка, разбавленный до 40 градусов спирт, качественный самогон.
Полезная настойка из аронии
- общее укрепление организма;
- усиление естественных иммунных сил;
- очищение от шлаков и токсинов;
- борьба с воспалениями разной этиологии;
- антиоксидантные.
Для избавления от многих болезней помогает простой рецепт настойки из черноплодной рябины, приготовленный в домашних условиях.
- налаживает деятельность ЖКТ;
- снижает холестерин;
- восполняет нехватку витаминов;
- выводит скопления мокроты из дыхательных органов;
- ускоряет излечение от простуды;
- убирает отечность;
- регулирует работу почечной системы.
Противопоказания
Серьезным фактом после чрезмерного употребления настойки людьми пожилого возраста становится развитие инфаркта, инсульта.
- склонностью к низкому давлению;
- язвенными заболеваниями органов ЖКТ;
- ненормируемым кислотообразованием;
- камнями в мочеполовой сфере;
- общими заболеваниями мочеполовой системы;
- варикозом.
Не советуют фитотерапевты пить настойку людям, если есть аллергия на ягоды, кормящим мамочкам, водителям, собирающимся вести автомобиль. Простой рецепт приготовления настойки из черноплодной рябины в домашних условиях даст лекарство, что следует употреблять с осторожностью.
Использование настойки черной рябины в лечении
- для повышения иммунитета;
- для снижения содержания холестерина;
- для улучшения аппетита, нормализации пищеварения;
- для понижения АД;
- для укрепления стенок сосудов, улучшения их эластичности.
Черноплодка употребляется свежей, она годится для варенья, сушеные ягоды заготавливают для заваривания чая в термосе. Особую популярность имеет спиртовая настойка черных ягод.
Существуют конкретные рекомендации народных целителей, как принимать напиток в соответствии с имеющимися патологиями.
Но настойку нельзя использовать как основное лечение болезни, ее следует принимать дополнительным средством к основной терапии, назначенной врачом, с его разрешения.
КЛАССИКА РЕЦЕПТОВ НАСТОЙКИ ИЗ АРОНИИ
- Настойка ягод на водке. Состав: 1 кг ягод; 1 л водки; 300-500 г сахара. Метод изготовления: ягоды пересыпать в банку, туда же насыпать сахар, залить водкой, выше на 2-3 см слоя ягод. Поэтому может потребоваться несколько больше водки. Перемешать, пока растворится сахар. Закрутить крышку, поставить емкость в темноту на 2-2,5 месяца. Еженедельно перемешивать содержимое. После этого напиток отцедить, вылить в бутылку, накрыть плотной пробкой. Хранить в темноте можно неограниченное количество времени.
- Ароматная настойка. Состав: 1,5 кг ягод; 1 л водки; ½ кг сахара; 2-3 бутона гвоздики. Метод изготовления: ягоды мелко истолочь, выложить в банку; всыпать сахар, положить цветы гвоздики. Смесь смешать, банку завязать марлей, поставить в темноте на 2 суток. Потом налить водку, банку накрыть полиэтиленовой крышкой, поставить в темноте на 1,5-2 месяца. Готовый напиток тщательно отцедить, перелить в бутылку. Хранится в темноте 3 года.
- Настойка черных ягод с медом. Состав: 0,5 л водки, 0,5 кг ягод; 30 мл меда. Метод изготовления: насыпать ягоды в банку; добавить к ягодам мед, смешать; налить водку, перемешать содержимое. Закрыть банку полиэтиленовой крышкой, поставить в темноте на 2-3 месяца. Банку трясти раз в неделю. Готовый напиток отцедить, перелить в бутылку. Хранение в темноте не ограничено.
- Настойка черных ягод с лимоном. Состав: 1 кг ягод; 3 лимона; 0,7 л водки, 200 мл воды. Метод изготовления: в теплой воде развести сахар, влить свежеотжатый лимонный сок, водку. Смешать, оставить в темноте на 3 недели. После отцедить напиток сквозь марлю, вылить в бутылку. Получится настойка для тех, кто любит кисленькое.
- Настойка черных ягод с лимонными корками. Состав: 1,5 кг ягод; корка 1-го лимона; 15 г ванилина; 300 г сахара; 1,5 л водки. Метод изготовления: все компоненты переложить в банку, налить водку. Емкость плотно закрыть и оставить в темноте на 2-3 недели. Затем отцедить, вылить в бутылку.
- Настой без спиртного. Состав: 1 кг ягод; 3 кг сахара; 1 палочка ванили; цедра 1-го апельсина. Метод изготовления: ягоды протереть с сахаром; смешать с перетертой цедрой апельсина, добавить ванилин. Выложить смесь в банку, накрыть ее марлевой салфеткой. Держать в темноте 2,5 месяца, периодически перемешивать. Когда закончится брожение, смесь профильтровать, вылить в бутылку, плотно накрыть. Поставить в темноте на 3 месяца.
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А вы пробовали настойку из рябины? 3
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Игорь / 21.09.18 10:06В сочетании с медикаментозными препаратами спиртная настойка аронии не рекомендуется к применению, ее можно пить после основного курса лечения лекарствами, как использование нетрадиционного метода терапии.
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Артур / 21.09.18 10:05В округе много зарослей черноплодки, мы с женой всегда собираем ее ведрами, варим варенье. И всегда встречаем гостей вкусными и ароматными настойками аронии. Всем нравится, добавляем в чай, в кофе, пьем понемногу.
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Вероника / 21.09.18 10:05Знала о пользе черноплодной рябины, но никогда не делала сама спиртовые настойки, так как у нас в семье никто не пьет спиртного. Узнала о возможности лечения настойкой черных ягод, и теперь готовлю лекарство дома сама.