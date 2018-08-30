Проверенные способы очистки организма от шлаков и токсинов

Сегодня занятия спортом и правильное питания становятся все более популяры. Люди стремятся вести здоровый образ жизни, соблюдать режим дня, отказываются от вредных привычек. Но многие забывают о том что, даже соблюдая все тонкости здоровой диеты, организм не застрахован от накопления вредных веществ.

Тем не менее очистка организма от шлаков и токсинов в домашних условиях возможна и способы для этого разнообразны.

Зачем и от чего очищать организм

Так называемые шлаки – это излишки продуктов метаболизма, токсины и аллергены, собирающиеся в процессе жизнедеятельности организма. Порой тело не может справиться с их выведением самостоятельно и чтобы предотвратить их пагубное воздействие человеку необходимо принять меры для их устранения.

Симптомы избытка шлаков в организме

На первый взгляд, симптомы наличия шлаков в организме не кажутся столь устрашающими. Так оно и есть, ведь зашлакованность – это не болезнь и большинство современных людей не придают значения его проявлениям, списывая все на быстрый темп жизни.

Но, тем не менее, их нельзя отрицать:

снижение иммунитета и, как следствие, частые простудные заболевания;

хроническая усталость и повышенная утомляемость;

аллергические реакции;

частые головные боли;

плохое состояние волос, кожи и ногтей;

перепады настроения;

отсутствие аппетита и запоры;

неприятный запах изо рта;

повышенная потливость;

тошнота без видимой причины;

кровоточивость десен;

нарушения сна.

Эти симптомы могут проявляться в разной степени у разных людей. Как правило, прежде всего, будут страдать те системы, которые являются наиболее слабыми у данного человека.

Также стоит учитывать, что избыток шлаков и токсинов провоцирует ряд других, уже более серьезных болезней. Примером может послужить повышенное содержание холестерина в крови, что является фактором развития артериальной гипертензии.

Рационализация диеты

Методы очистки организма от шлаков и токсинов в домашних условиях могут быть различны. Прежде всего, для выведения шлаков из организма необходимо обеспечить хорошую работу желудочно-кишечного тракта: улучшить моторику кишечника и увеличить усвояемость питательных веществ, витаминов и микроэлементов.

Для этого нужно ввести в свой рацион:

Продукты, содержащие растительные жиры – оливковое, льняное, подсолнечное масло, а также орехи, соевые бобы и авокадо. Органические кислоты, которые содержатся в кисломолочных продуктах, сырах, яблоках, винограде, черном хлебе, плодах клюквы и рябины. Продукты богатые клетчаткой. К ним относятся овощи и крупяные каши. Отруби.

Также не стоит забывать и о водном режиме. Суточная норма для взрослого человека составляет в среднем 1,5 л жидкости (30 мл на 1 кг веса) и помогает ускорить метаболизм. Особенное внимание стоит обратить на минеральные воды, содержащие диоксид углерода.

Старайтесь употреблять меньше сахара, или вообще исключите этот продукт, заменив его медом. Кроме того, не рекомендуется употребление кофе, какао, жирных сортов мяса.

Не стоит забывать что диета, прежде всего, должна быть сбалансированной. Ни в коем случае не следует заниматься голоданием. Это приводит не только к истощению организма, но и уменьшает поступление полезных веществ: витаминов и микроэлементов, что приводит к снижению общего тонуса организма.

Фитотерапия

Лечение травами – один из древнейших методов врачевания. Спокон веков настои, отвары и чаи из лечебных трав использовались знахарями благодаря содержанию в них биологически активных веществ и фитонцидов. Некоторые из свойств целительных растений пригодятся и для очистки организма от шлаков и токсинов в домашних условиях.

Но, стоит помнить, что действие фитотерапии основано на регулярном, систематическом приеме и только придерживаясь этого пункта можно достигнуть желаемых результатов.

При проведении работы по детоксикации стоит обратить внимание на травы, обладающие:

Желчегонным действием. К ним относятся кукурузные рыльца, цветки и трава бессмертника, золототысячника, золотарника, свекольный сок. Мочегонным действием. Данный эффект оказывают листья брусники и толокнянки, корень цикория, мята, шалфей, хвощ полевой, укроп. Слабительным действием. Оно присуще листьям сены, коре крушины ольховидной, одуванчика, а также семенам льна и ламинарии.

Составы применяемых отваров следует периодически менять, чтобы обеспечить мягкость эффекта.

Кроме того, хоть фитотерапия и считается безопасным методом перед ее началом лучше проконсультироваться с врачом, чтобы избежать неприятных последствий в виде аллергических реакций или обострения хронических заболеваний.

Методы работы с телом

Современная сфера косметических услуг предлагает множество способов для выведения излишних продуктов метаболизма и токсинов с помощью массажа, похода в баню или сауну. Эти варианты действительно имеют место и зарекомендовали себя как довольно эффективные, если ими не злоупотреблять.

Но существует еще один метод работы с телом при детоксикации. Очистительные клизмы – весьма быстрый и надежный способ очистки организма от шлаков и токсинов в домашних условиях.

Он прост и может проводиться самостоятельно при соблюдении некоторых правил:

Для проведения процедуры следует использовать воду комнатной температуры. Перед этим ее обязательно нужно закипятить. Также можно использовать не концентрированный отвар ромашки, обладающий успокаивающим эффектом. Для легкого введения наконечника клизмы в прямую кишку, его рекомендуется смазать кремом. Объем вводимой жидкости должен составлять 1,5–2 литра. Ее необходимо удерживать в себе 5-7 минут. Повторную процедуру необходимо проводить не раньше чем через 45 минут.

Стоит отметить, что все хорошо в меру и увлечение постановкой клизм может привести к атонии кишечника и нарушению его микрофлоры.

Медикаментозные способы

Традиционная медицина все же имеет наибольшее воздействие на человеческий организм. Обращение к ней так же может быть полезным в борьбе за здоровье, но тут стоит учитывать множество факторов опасности и действовать надо с умом.

Сегодня прилавки аптек полны разнообразием БАДов, энтеросорбентов, витаминов и прочих лекарственных средств для выведения токсинов и поддержания хорошего самочувствия:

Активированный уголь. Препараты на его основе всасывают избыточные вещества из просвета желудочно-кишечного тракта. Но, помимо токсинов, они также устраняют и необходимые для организма витамины и микроэлементы. К данному способу следует прибегать только в случае отравления. Энтеросорбенты. Данная группа также собирает и выводит токсические вещества экзо и эндогенного происхождения из организма. Причем их действие характеризуется большей избирательностью, а препараты по типу паст еще и защищают слизистую оболочку от механических повреждений. Отруби, как добавка к рациону питания. Данный продукт хлебной промышленности богат природными волокнами – клетчаткой, которая усиливает перистальтику кишечника и стимулирует выведение шлаков и токсинов естественным образом.

Как уже говорилось выше, данные методы следует использовать с большой осторожностью, что бы ни спровоцировать обратного эффекта. Но если вы все же хотите прибегнуть к такому способу очистки организма от шлаков и токсинов в домашних условиях, то лучше прежде проконсультироваться в лечащим врачом.