Можно ли убрать серную пробку в ушах в домашних условиях

Серная пробка в ушах – достаточно неприятное явление, которое может настигнуть любого человека. В основном лечение проводится в домашних условиях, лишь в запущенных случаях следует обратиться за помощью к отоларингологу.

Пробка в ухе

Появлению серной пробки в ушах (см. фото ниже)​, способствуют вещества, выделяемые из слуховых каналов специфическими железами.

Состав ушной пробки включает в себя:

частицы холестерина и других жиров;

протеины;

гиалуроновую кислоту, из-за которой происходит удержание влаги в ушной раковине;

отмершие клетки кожи.

У здоровых людей пробка не образуется благодаря движению височно-челюстных суставов (во время разговора, еды, смеха).

В результате неприятного недуга у больного возникает чувство дискомфорта в области слуховых каналов, и наблюдается постепенное ухудшение слуха.

Причины появления

Люди, страдающие от образования серной пробки в ушах, наивно полагают, что ее можно убрать самостоятельно одним разом, но вряд ли кто-то из них догадывается, что возможно возникновение хронического заболевания.

И на это есть веские причины:

Заболевания. Причиной их появления является воспалительный процесс уха (все виды отита, отомикоз). Несоблюдение гигиены. Уши нужно чистить и мыть по мере их загрязнения. Неправильное проведение процедуры по очищению ушной раковины. К примеру, использование ватных палочек и других подручных средств, булавок, карандашей, скрепок. В результате этого серная масса проталкивается внутрь слухового канала, что способствует образованию уплотнения в нем. Частота чистки. Слишком часто проводить процедуру чистки забившихся ушных каналов тоже не рекомендуется.

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Помимо этого существуют и другие факторы, влияющие на скопление ушной серы:

заболевания дермы;

специфическое строение ушной раковины - узкий или извилистый проход;

возраст старше 50 лет - сера становится более густой и вязкой;

частое ношение наушников, либо аппарата для улучшения слуха;

попадание жидкости в область слухового канала;

густой волосяной покров в ушах;

повышенное содержание холестерина в крови;

нахождение на территории с возможными скачками атмосферного давления (увеличивается объем серы);

работа связана с промышленным производством, вследствие чего возможно попадание сухих смесей в ушные проемы (мука, цемент, пыль).

Немаловажной причиной может стать наследственность, на это влияет излишняя вязкость ушной серы. Все эти причины вызывают образование серной пробки в ушах, но от неприятного недуга можно избавиться и в домашних условиях, произведя курс должного лечения.

Симптоматика

Симптомы появления серной пробки в ушах одинаковы, как у взрослого, так и у ребенка. Они проявляются постепенно, не сразу. Их можно почувствовать только когда пробка полностью заполнит ушной проход.

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о возникновении заболевания:

частые головные боли;

возникновение шума в области уха;

ухудшается слух, человек может оглохнуть полностью;

существует ощущение заложенности (как под водой);

все звуки становятся приглушенными и нечленораздельными;

Проявление симптомов для всех индивидуально слух может пропасть полностью или частично.

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Народные методы лечения

Можно ли убрать серную пробку в ушах самостоятельно, не прибегая к помощи врача? Да, можно. Существует ряд проверенных способов, которые пришли к нам из народной медицины.

Вот их список:

Промывание водой. Для этого метода используется слегка подогретая теплая вода или слабый раствор фурацилина. При помощи шприца жидкость вводят в ушной проход, голову нужно держать в наклонном состоянии, отклонив ее в бок. Процедура проводится не менее 3-х раз. Затем ухо промачивается полотенцем и вставляется ватный тампон. Перекись водорода. В ухо при помощи пипетки закапывается 4-6 капель перекиси, курс проводится на протяжении 5 дней, по 2-3 раза в сутки. Репчатый лук. Головку лука пропускают через мелкую терку, готовую кашицу отжимают, полученный сок разбавляют теплой водой из расчета 1:1. Процедуру надо повторять по 3-4 раза на дню, закапывая по 4 капли смеси.

С лечением серных пробок в ушах не рекомендуется затягивать, заболевание может получить хронический характер, а на месте серы будут образовываться сгустки гноя. Если народные методы в домашних условиях оказались бессильны, следует обратиться к отоларингологу.