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Можно ли убрать серную пробку в ушах в домашних условиях

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Серная пробка в ушах – достаточно неприятное явление, которое может настигнуть любого человека. В основном лечение проводится в домашних условиях, лишь в запущенных случаях следует обратиться за помощью к отоларингологу.

Пробка в ухе

Появлению серной пробки в ушах (см. фото ниже)​, способствуют вещества, выделяемые из слуховых каналов специфическими железами.

Состав ушной пробки включает в себя:

  • частицы холестерина и других жиров;
  • протеины;
  • гиалуроновую кислоту, из-за которой происходит удержание влаги в ушной раковине;
  • отмершие клетки кожи.

У здоровых людей пробка не образуется благодаря движению височно-челюстных суставов (во время разговора, еды, смеха).

В результате неприятного недуга у больного возникает чувство дискомфорта в области слуховых каналов, и наблюдается постепенное ухудшение слуха.

Причины появления

Люди, страдающие от образования серной пробки в ушах, наивно полагают, что ее можно убрать самостоятельно одним разом, но вряд ли кто-то из них догадывается, что возможно возникновение хронического заболевания.

И на это есть веские причины:

  1. Заболевания. Причиной их появления является воспалительный процесс уха (все виды отита, отомикоз).
  2. Несоблюдение гигиены. Уши нужно чистить и мыть по мере их загрязнения.
  3. Неправильное проведение процедуры по очищению ушной раковины. К примеру, использование ватных палочек и других подручных средств, булавок, карандашей, скрепок. В результате этого серная масса проталкивается внутрь слухового канала, что способствует образованию уплотнения в нем.
  4. Частота чистки. Слишком часто проводить процедуру чистки забившихся ушных каналов тоже не рекомендуется.

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Помимо этого существуют и другие факторы, влияющие на скопление ушной серы:

  • заболевания дермы;
  • специфическое строение ушной раковины - узкий или извилистый проход;
  • возраст старше 50 лет - сера становится более густой и вязкой;
  • частое ношение наушников, либо аппарата для улучшения слуха;
  • попадание жидкости в область слухового канала;
  • густой волосяной покров в ушах;
  • повышенное содержание холестерина в крови;
  • нахождение на территории с возможными скачками атмосферного давления (увеличивается объем серы);
  • работа связана с промышленным производством, вследствие чего возможно попадание сухих смесей в ушные проемы (мука, цемент, пыль).

Немаловажной причиной может стать наследственность, на это влияет излишняя вязкость ушной серы. Все эти причины вызывают образование серной пробки в ушах, но от неприятного недуга можно избавиться и в домашних условиях, произведя курс должного лечения.

  • А у вас была серная пробка в ушах?

Симптоматика

Симптомы появления серной пробки в ушах одинаковы, как у взрослого, так и у ребенка. Они проявляются постепенно, не сразу. Их можно почувствовать только когда пробка полностью заполнит ушной проход.

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о возникновении заболевания:

  • частые головные боли;
  • возникновение шума в области уха;
  • ухудшается слух, человек может оглохнуть полностью;
  • существует ощущение заложенности (как под водой);
  • все звуки становятся приглушенными и нечленораздельными;

Проявление симптомов для всех индивидуально слух может пропасть полностью или частично.

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Народные методы лечения

Можно ли убрать серную пробку в ушах самостоятельно, не прибегая к помощи врача? Да, можно. Существует ряд проверенных способов, которые пришли к нам из народной медицины.

Вот их список:

  1. Промывание водой. Для этого метода используется слегка подогретая теплая вода или слабый раствор фурацилина. При помощи шприца жидкость вводят в ушной проход, голову нужно держать в наклонном состоянии, отклонив ее в бок. Процедура проводится не менее 3-х раз. Затем ухо промачивается полотенцем и вставляется ватный тампон.
  2. Перекись водорода. В ухо при помощи пипетки закапывается 4-6 капель перекиси, курс проводится на протяжении 5 дней, по 2-3 раза в сутки.
  3. Репчатый лук. Головку лука пропускают через мелкую терку, готовую кашицу отжимают, полученный сок разбавляют теплой водой из расчета 1:1. Процедуру надо повторять по 3-4 раза на дню, закапывая по 4 капли смеси.

С лечением серных пробок в ушах не рекомендуется затягивать, заболевание может получить хронический характер, а на месте серы будут образовываться сгустки гноя. Если народные методы в домашних условиях оказались бессильны, следует обратиться к отоларингологу.

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22.05.2019
Теги: ухо сера серная пробка капли спрей гигиена

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А вы пробовали убрать серную пробку самостоятельно? 6  

Оставить комментарий
  • Игорь / 21.05.19 21:47
    -
    0
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    Не знал, что уши не рекомендуется часто чистить, конечно, очень часто пользуюсь подручными инструментами или пальцем залезу, оказывается, так делать нельзя. Что ж будем переучиваться и пробовать исправить ситуацию.
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  • Женя / 21.05.19 21:46
    -
    0
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    Уже длительное время мучаюсь от хронического заболевания, связанного с постоянным появлением пробок в ушах, перепробовала множество способов, ничего не помогает. Статья полезная, никогда не задумывалась о причинах их появления. Теперь понимаю, что пора уделить этому должное внимание.
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  • Вера / 21.05.19 21:46
    -
    0
    +
    Скопление серы в ушах – распространенное явление, зять постоянно мучается с этим. Хороший эффект дает лечение перекисью водорода, процедура безболезненная и средство не отличается особой дороговизной.
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  • Белая Лилия / 22.03.16 16:55
    -
    0
    +
    Ремовакс нам не подошел, его слишком долго надо в ухе держать - 20 минут! Пользуемся а-церуменом, всего 1 минута и через 3 дня применения по инструкции пробка выходит.
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  • Кристи / 05.01.15 12:50
    -
    -1
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    Довольно часто на просторах сети я вижу упоминание об этом магазине. Я честно говоря тоже что-то слышала о РАНДЕВУ. РУ Я так понимаю, что это один лидеров рынка селективной парфюмерии.
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  • Naomi / 15.12.14 17:37
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