Можно ли убрать серную пробку в ушах в домашних условиях
Серная пробка в ушах – достаточно неприятное явление, которое может настигнуть любого человека. В основном лечение проводится в домашних условиях, лишь в запущенных случаях следует обратиться за помощью к отоларингологу.
Пробка в ухе
Появлению серной пробки в ушах (см. фото ниже), способствуют вещества, выделяемые из слуховых каналов специфическими железами.
Состав ушной пробки включает в себя:
- частицы холестерина и других жиров;
- протеины;
- гиалуроновую кислоту, из-за которой происходит удержание влаги в ушной раковине;
- отмершие клетки кожи.
У здоровых людей пробка не образуется благодаря движению височно-челюстных суставов (во время разговора, еды, смеха).
В результате неприятного недуга у больного возникает чувство дискомфорта в области слуховых каналов, и наблюдается постепенное ухудшение слуха.
Причины появления
Люди, страдающие от образования серной пробки в ушах, наивно полагают, что ее можно убрать самостоятельно одним разом, но вряд ли кто-то из них догадывается, что возможно возникновение хронического заболевания.
И на это есть веские причины:
- Заболевания. Причиной их появления является воспалительный процесс уха (все виды отита, отомикоз).
- Несоблюдение гигиены. Уши нужно чистить и мыть по мере их загрязнения.
- Неправильное проведение процедуры по очищению ушной раковины. К примеру, использование ватных палочек и других подручных средств, булавок, карандашей, скрепок. В результате этого серная масса проталкивается внутрь слухового канала, что способствует образованию уплотнения в нем.
- Частота чистки. Слишком часто проводить процедуру чистки забившихся ушных каналов тоже не рекомендуется.
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Помимо этого существуют и другие факторы, влияющие на скопление ушной серы:
- заболевания дермы;
- специфическое строение ушной раковины - узкий или извилистый проход;
- возраст старше 50 лет - сера становится более густой и вязкой;
- частое ношение наушников, либо аппарата для улучшения слуха;
- попадание жидкости в область слухового канала;
- густой волосяной покров в ушах;
- повышенное содержание холестерина в крови;
- нахождение на территории с возможными скачками атмосферного давления (увеличивается объем серы);
- работа связана с промышленным производством, вследствие чего возможно попадание сухих смесей в ушные проемы (мука, цемент, пыль).
Немаловажной причиной может стать наследственность, на это влияет излишняя вязкость ушной серы. Все эти причины вызывают образование серной пробки в ушах, но от неприятного недуга можно избавиться и в домашних условиях, произведя курс должного лечения.
Симптоматика
Симптомы появления серной пробки в ушах одинаковы, как у взрослого, так и у ребенка. Они проявляются постепенно, не сразу. Их можно почувствовать только когда пробка полностью заполнит ушной проход.
Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о возникновении заболевания:
- частые головные боли;
- возникновение шума в области уха;
- ухудшается слух, человек может оглохнуть полностью;
- существует ощущение заложенности (как под водой);
- все звуки становятся приглушенными и нечленораздельными;
Проявление симптомов для всех индивидуально слух может пропасть полностью или частично.
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Народные методы лечения
Можно ли убрать серную пробку в ушах самостоятельно, не прибегая к помощи врача? Да, можно. Существует ряд проверенных способов, которые пришли к нам из народной медицины.
Вот их список:
- Промывание водой. Для этого метода используется слегка подогретая теплая вода или слабый раствор фурацилина. При помощи шприца жидкость вводят в ушной проход, голову нужно держать в наклонном состоянии, отклонив ее в бок. Процедура проводится не менее 3-х раз. Затем ухо промачивается полотенцем и вставляется ватный тампон.
- Перекись водорода. В ухо при помощи пипетки закапывается 4-6 капель перекиси, курс проводится на протяжении 5 дней, по 2-3 раза в сутки.
- Репчатый лук. Головку лука пропускают через мелкую терку, готовую кашицу отжимают, полученный сок разбавляют теплой водой из расчета 1:1. Процедуру надо повторять по 3-4 раза на дню, закапывая по 4 капли смеси.
С лечением серных пробок в ушах не рекомендуется затягивать, заболевание может получить хронический характер, а на месте серы будут образовываться сгустки гноя. Если народные методы в домашних условиях оказались бессильны, следует обратиться к отоларингологу.
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А вы пробовали убрать серную пробку самостоятельно? 6
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Игорь / 21.05.19 21:47Не знал, что уши не рекомендуется часто чистить, конечно, очень часто пользуюсь подручными инструментами или пальцем залезу, оказывается, так делать нельзя. Что ж будем переучиваться и пробовать исправить ситуацию.
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Женя / 21.05.19 21:46Уже длительное время мучаюсь от хронического заболевания, связанного с постоянным появлением пробок в ушах, перепробовала множество способов, ничего не помогает. Статья полезная, никогда не задумывалась о причинах их появления. Теперь понимаю, что пора уделить этому должное внимание.
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Вера / 21.05.19 21:46Скопление серы в ушах – распространенное явление, зять постоянно мучается с этим. Хороший эффект дает лечение перекисью водорода, процедура безболезненная и средство не отличается особой дороговизной.
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Белая Лилия / 22.03.16 16:55Ремовакс нам не подошел, его слишком долго надо в ухе держать - 20 минут! Пользуемся а-церуменом, всего 1 минута и через 3 дня применения по инструкции пробка выходит.
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Кристи / 05.01.15 12:50Довольно часто на просторах сети я вижу упоминание об этом магазине. Я честно говоря тоже что-то слышала о РАНДЕВУ. РУ Я так понимаю, что это один лидеров рынка селективной парфюмерии.
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