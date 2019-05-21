Как похудеть за месяц на 10 кг без вреда для здоровья
В преддверии лета каждую представительницу прекрасного пола посещают мысли о том, как похудеть за один месяц на 10 кг в домашних условиях так, чтобы не причинить вред здоровью. Безусловно, это колоссальный труд, который требует железной силы воли, однако результаты должны стать наградой за терпение и борьбу с самим собой.
Золотые правила для того, чтобы похудеть за месяц на 10 кг
Прежде чем полностью перестраивать свой рацион питания и менять образ жизни, требуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом и убедиться в отсутствии хронических заболеваний и нарушений гормонального фона.
Основные правила того, как можно похудеть за один месяц на 10 кг в домашних условиях без вреда для здоровья базируются на трех китах:
- Очищение организма.
- Регулярные физические нагрузки.
- Соблюдение грамотного режима дня. Правильный рацион питание (диетическое меню).
Для того, чтобы избавить организм от шлаков и токсинов можно воспользоваться следующими методами:
- Введением в режим питания разгрузочных дней.
- Регулярным посещением бани/сауны.
- Применение лечебных отваров и настоев на травах.
- Монодиеты.
Сколько калорий требуется употреблять за один день
Ключевым условием для снижения веса является дефицит потребляемых за день калорий. В том случае, если суточный расход потребляемой энергии станет превышать ее поступление с принятием пищи, то организм начнем набираться сил посредством собственных запасов.
В первую очередь «сгорать в реакторе» начнут углеводы, которые расположены в клетках крови и гликогеновых депо, а далее – жировое топливо.
Для того, чтобы избавиться от 1 кг жира в чистом виде необходимо создать дефицит, варьирующий в пределах от 7700 до 9000 калорий. В среднем каждый человек потребляет около 3000 Ккал за один день, поэтому сокращение рациона на ¼ приведет к еженедельной экономии до 4000 Ккал. Приблизительно аналогичное количество можно оставить в спортивном зале или на кардио-тренировках, если посещать их регулярно.
Так, лишь отчасти сократив свой привычный рацион и ведя активный образ жизни, можно потерять от 2 до 4 лишних килограммов за один месяц.
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Однако стоит учитывать, что похудение прямо пропорционально индивидуальным особенностям организма и может протекать по-разному в зависимости от массы факторов (начального веса, уровня физической подготовки и нагрузок, а также метаболизмом).
При диетическом питании потребление калорий следующее: завтрак – 200-300 Ккал, полдник – 70-100 Ккал, обед – 400-600 Ккал, вечерний перекус – 70-100 Ккал, ужин – 100-140 Ккал.
Принципы питания и методики для похудения на 10 кг
Питание – наиболее ключевой и значимый момент в поединке с запасами жира. Вот для чего требуется распланировать свой рацион на месяц вперед, считая калории и утраченные килограммы.
Размышляя над тем, как похудеть за месяц на 10 кг в домашних условиях без вреда для здоровья, стоит помнить, что диета – это в первую очередь череда правил и установок, способствующих исключительно оздоровлению организма.
Завтрак – одна из самых главных составляющих правильного рациона питания. Именно он должен быть сытным, полезным, насыщенным полезными углеводами и белками. Ужин наоборот можно минимизировать, сократив до минимума.
Помимо всего прочего, стоит уделять внимание перекусам (фрукты и овощи, кисломолочные продукты, бутерброды с цельно зерновым хлебом).
Основной методикой правильного похудения является исключение из рациона следующего перечня продуктов питания:
- жирное, соленое, жареные на маслах блюда;
- хлебопекарные и хлебобулочные изделия;
- кондитерские;
- консервированные продукты;
- соусы, кетчуп, майонез;
- сахар.
Одним из главных врагов правильного питания считается «фаст-фуд» (гамбургеры, хот-доги, сэндвичи, бутерброды). Составляя даже примерно меню на целый месяц можно понять, как похудеть за месяц на 10 кг в домашних условиях без вреда для здоровья и без диет.
Стоит помнить, что пища должна быть приготовлена на пару, в духовке или методом варки. Потребуется обогатить свое меню витаминами: овощами и фруктами, обогащенными клетчаткой, полезными крупами, сухофруктами, орехами.
Очень важно помнить, что в процессе похудения необходимо потреблять много жидкости, которая позволяет улучшить обмен веществ и функционирование практически всех органов. Лучше всего пить очищенную минеральную воду без газа. Помимо всего прочего, выпитая жидкость может доставить ощущение сытости, ускорить метаболизм и благоприятно сказаться на состоянии волос и ногтей.
Эффективный план тренировок в домашних условиях и в тренажерном зале
Режим дня является немаловажной составляющей грамотного пути по снижению веса. Вот почему после пробуждения так полезно делать зарядку, ходить на пробежки и заниматься йогой или пилатесом.
Физическая активность и правильно выполненные упражнения в утреннее время приведут к существенной потере калорий и помогут понять, как похудеть на 10 кг без диет.
В домашних условиях тренировкам можно ежедневно, уделять всего по 15-20 минут и результат уже будет ощутим и без вреда для здоровья. Как правило, самыми проблемными зонами считаются живот, бедра, ягодицы и руки, бока.
Основываясь на базовых упражнениях для всего тела можно разработать следующий план:
- 15-20 глубоких приседаний с поднятыми вверх руками;
- 10 выпалов на каждую ногу с выпрыгиванием (держа руки за головой);
- Баланс на каждой ноге (с задержкой на 5 вдохов-выдохов);
- 10-15 отжиманий из положения лежа (можно на согнутых коленях);
- 10-15 переходов из упора лежа в присед и обратно;
- 15-20 поднятий рук и ног лежа на животе;
- 10-15 наклонов вперед на прямых ногах с гантелями в руках;
- Планка (начиная от 15 секунд).
Программу домашних тренировок можно менять каждую неделю в зависимости от предпочтений и проблемных зон.
В спортивном зале также можно разработать для себя персональную программу без вреда для здоровья. Самое главное перед тренировкой – это хорошая разминка (велосипед, беговая дорожка, эллипсоид). Далее можно приступать к проработке тех зон, которые требуют коррекции.
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А как худеете вы? 102
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Елена / 21.05.19 11:57Главное желание каждой девушки перед летом – похудеть, и я не являюсь исключением. Именно поэтому полностью поменяла свой рацион и стала бегать по вечерам.
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Марина / 21.05.19 11:56После вторых родов я очень сильно поправилась и задалась целью похудеть. Исключив из своего рациона сладкое, жирное, соленое, я стала с уверенностью двигаться к намеченной цели. Могу отметить, что я похудела на 8 кг за три недели. Помимо всего прочего я стараюсь регулярно заниматься дома.
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Яна / 21.05.19 11:56Каждый год перед летом я стремлюсь похудеть как можно сильнее, чтобы было нестыдно за фигуру в бикини. Могу с уверенностью сказать, что правильный рацион питания – это 80 процентов успеха. Остальные 20 процентов – это спорт.
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Лиля Киев / 13.05.18 17:21У меня лично лишний вес появился во время беременности, когда мой аппетит поднялся в разы, вот уже как полтора года прошло, а я никак его скинуть не могла, а всё через опять таки постоянный аппетит. Сейчас уже месяц, как я взялась за свою фигуру. Прежде всего стараюсь меньше кушать мучного и жирного, по утрам начала делать зарядку, а ужины заменяю сытными батончика Турбослим, они потрясающие, после одного батончика не ощущаю голод несколько часов. Так же они отлично сжигают жир, уже живот и ноги стали намного подтянутей. Буду точно ещё дальше кушать их, мало того, что они вкусненькие, и заменяют сладости, так ещё и низкокалорийные.
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Лариса Москва / 24.01.18 17:40А мне гинеколог посоветовала пропить Модельформ сорок плюс, в интернете тоже нашла много положительных отзывов. Вот, хочу себе купить и пропить их.
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Настя Ростов / 09.11.17 21:42Девочки, кто какие таблетки для похудения пробовал?
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Саша Кемерово / 09.11.17 21:53Я считаю, что это все ерунда. Надо питаться правильно и спортом заниматься, тогда и результат будет.
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Ольга Волгоград / 09.11.17 22:12Я принимала редуксин в свое время. Вес был 95. Выписывал эндокринолог. Похудела на 20 килограмм за полгода. Сейчас еще подключила фитнес.
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[email protected]/ru 1993 / 26.12.15 03:23девочки это смерть.вы умрете.знаю не по наслышке
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Марина Степанова / 15.09.15 21:33Блин, похудеть раз и навсегда - это всегда следить за питанием и заниматься умеренно спортом! Вот же ленивые попы))) Лень напрягаться в спортзале - пропейте курс Аркофлюида, поможет скинуть чуть лишнего, и не набрать нового. Но ничего не делать и худеть - это неосуществимая мечта!
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PopoffDiana Новосибирск / 23.01.15 10:40Добрый день! Конечно вариантов похудеть множество. Большинство просто реклама. На мой взгляд худеть нужно правильно, а сохраняя и улучшая здоровье. Конечно для этого придется потрудиться. И заниматься фитнесом и правильно питаться и главное тут режим и постоянство. Использование всевозможных "чудо диет" и волшебных таблеток - путь тупиковый. БАДы конечно же избегать не стоит, их нужно выбирать из числа тех, которые снабжают организм полезными микроэлементами, витаминами и антиоксидантами. Я за здоровое и осознанное похудение!
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Маша / 05.03.14 05:27Таблетки для похудения или здоровью вредят или имеют такие побочки, что страшно становится. я принимала ксеникал, поверила "советам", что он реально поможет вес снизить. А на самом деле единственное, что я получила, это ужасное расстройство жкт... и эти масляные выделения... бррр..
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isolda Центр / 23.04.12 17:12Вот не надо так все грести под одну гребенку. Таблетки для похудения вы рассмотрели только анорексигенные они вообще сейчас запрещены, да и побочки у них другие. А я принимала таблетки для похудения Ксеникал вам любой врач скажет, что они безопасны.
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Сюзетта Липецк / 27.01.12 07:54Ужасно! Хотя если сравнить Россию с Америкой, у нас тут еще более-менее нормально. Потому что культ фастфуда к нам еще не пришел. Но зато любим мы русские есть часами, хоть и еда человеческая, но калорийная. Заедать горе и сидеть, пить чай с плюшками. А какие тут страшилки травят. Я лично худела на препарате ксеникал, было сложно конечно придерживаться диеты, но я была настойчива и добилась желаемых результатов. Но там именно диета не самая строгая, а не голодание. Так что организм перенес все нормально без осложнений.
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ланочка / 10.09.10 20:31Чтобы похудеть надо настроиться и найти для себя подходящий способ кроме слишком худая смотрится ужасно так что худеть надо но в меру
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Тася Одесса / 26.06.10 01:27Всё правильно, ,но желание быть худой, не подвержено здравому рассудку......((
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настя дубовцева хабаровск / 17.03.10 10:20похудеть. побыстрее
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Sereniti Белгород, Россия / 27.08.09 12:08Есть замечательная диетка- на тощак утром выпивать стакан воды, и в течении дня каждые 2 часа выпивать по стакану воду. (не исключаю, что туалет Вы станете посещать чаще, чем обычно). И хотя бы раз в день покачать немного пресс. А так же - прогулки пешком!...и не есть, хотя бы после 19,30))) Я так скинула около 3 кг за 2 недели, конечно, стало окружающим заметно, что "скинула". И кажись даже кожа на лице лучше стала. Пэ.Эс. При этом я курю, к счастью, не как паровоз. И без сигаретки могу продержаться недельку. А 3-4 сигареты за весь день - думаю, стоит себе позволить... Хотя, лучше бросить)))) ;)
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Мишель / 19.06.09 23:06В 1996 г. первый раз использовал Гербалайф для похудения. Источник поставок точно не знаю, но, кажется, из Германии. Результат - для меня прекрасный (8,5 кг.). Однако я после курса "разъелся". Понял свою ошибку и хотел повторить, но без переедания, что было очень легко сделать после первого курса. Решил повторить. Результаты - смехотворные. За месяц 500 г., второй раз повторил через через полотора года. Результат плохой! 2,5 кг. Источник поставки - один и тот же во второй попытке и в третьей. Не хочу называть фамилию поставщика, но вероятно Гербалайф фальшивый или плохого качества (Александр, это Ваши поставки). Может быть не в этом причина, тогда - в чём?
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krassoVka / 18.01.07 21:26Всем добрый день (вечер/утро). Я здесь новенькая и, честно говоря, еще ни разу не регистрировалась на форумах. Вот решилась обратиться к вам с просьбой о помощи. Как вы думаете - нормально в 15 лет при росте 170см весить 57/58кг, 82-62-92? Мне всегда говорят, что я очень красивая. Я и сама так считаю, но 4 месяца назад парень, который мне понравился никак не реагировал на мои намеки! Знаю, это звучит глупо, но до него любой парень сошел бы с ума от радости - в школе у меня неплохой авторитет. С тех пор мне начало казаться, что я безумно толстая и все из-за этого. я тогда весила 65кг, но все равно была симпатичной. Я стала фанатично заниматься спортом,почти ничего не ела, а месяц назад не сдержалась и съела шоколадку. потом сразу побежала в туалет, извиняюсь, тошниться. Потом еще. И еще... И теперь я просто не могу остановиться! Мои белоснежные зубы - моя гордость теперь уже не так белоснежны. Я понимаю все ужасы происходящего, но просто психологически не могу этого не делать! И дело не в том, что еда сама не идет- я сознательно иду в туалет! ПОМОГИТЕ!!! З.Ы.: помощь психолога не предлагать - очень не хочется рассказывать родителям!
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Ирен / 12.01.07 01:01Я похудела на 16 кг, месяц голодая, теперь все вернулось вновь. Волосы выпадают, на спине какие ужасные прыщи, месячных нет полгода, зверский аппетит.........
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Asik S / 29.08.06 14:56Это потому что у Вас НОРМАЛЬнЫЙ обмен вешеств. С возврастом у блсинства он замедляется. И тогда надо ограничивать себя в еде, чтобы поддерзивать идеальный вес.
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цук / 05.08.06 21:02Я всю жизнь ем, что хочу. на ночь, ночью. и моя фигура - идеальна. 92-62-92.Это все бред. можно есть ВСЕ
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Анжелика Ростов-на-Дону / 11.06.06 17:38Привет всем! Я сотрудничала с Гербалайф и как клиентка, и как распространитель, и просто как ... хобби. Началось это 11 лет назад. Сейчас (после прошествия столького времени) я со 100% уверенностью могу сказать, что культ еды в России - это трагедия! И весь лишний вес у всех - именно от этого. Кто хочет похудеть - ищите свой способ, но помните одно: это работа.... Нельзя похудеть, а потом плюнуть на эту работу, есть все подряд - и жаловаться, что растолстели.... Даже при некалорийной диете у нас можно располнеть - потому что двигаемся мало. Поэтому гуляйте, пробуйте "кремлевские" диеты - но что-то ДЕЛАЙТЕ!!!!
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Daredevilgirl Тольятти / 07.12.05 14:30Я за здоровый образ жизни! Никогда не курила и не пила. Всегда остаюсь стройной, потому что разумно ограничиваю себя в еде, питаюсь здоровыми продуктами и регулярно делаю гимнастику.
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Амина Истанбул / 13.11.05 23:33Я благодарю автора этой статьи.Многе женщины, действительно, подвергают себя огромному риску, что-бы похудеть. Они ищут самые легкие способы.Пример - моя мама:"а я хочу похудеть так, что-бы есть сколько угодно, и не заниматься спортом..."Уже много лет она пробует различные средства, а килограммы все прибавляются.Мое мнение таково: человек сам выбирает, как ему худеть, но такие статьи, как Ваша, предостерегают людей от ошибок.А ум дан каждому, что-бы различать истину от фальши.Еще раз спасибо.
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Goggleeyed Борисов / 19.10.05 18:39Не могу сказать что статья мне понравилась .... Очередной рассказ как всетаки хорошо быть худым и какие способы есть и какие действительно помогают .... По мне как молодому человеку, все эти проблемы понятны не по наслышке .... Меня больше всего возмущает поведение некоторых девушек, которые ради того чтобы похудеть готовы жертвовать многим .... Да и вообще от этого давления, которое упомянуто в статье,девушки становяться марозматиками и хотять чтобы у них были худыми даже кости .... Я вешу где то 100 кг и рост у меня 186 см.... Я страдал лишь в детстве , а сейчас понял что я и силен и страшен и привлекателен для большинства девушек... Единственное что я осуждаю и всегда борюсь с ожирением до непреличия , упитанность это the Best, а вот ходить как куча , вот это проблема ... Так что я считаю что надо менять не образ жизни человека , а мозги людям ....Которые и создают в меру свой либо невоспитанности или страха проблемы для присихики полных людей ....
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зайка samara / 27.09.05 22:31Главное, потихоньку это дело начинать. С чувством,с толком, с расстановкой. Не голодать и не доводить себя до изнеможения нагрузками бешеными. терпение и труд все перетрут.
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Аноним / 04.08.05 16:00Есть этому панацея НУТРИПРО -
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МАСЯНЯ МОСКВА / 20.03.05 19:31Я ПОРКА НЕ ПОХУДЕЛА, НО УВЕРЯЮ ВСЕХ, ЧТО ЕСЛИ БУДУ НЕ ЕСТЬ ПОСЛЕ 6 ВЕЧЕРА И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ, Я ДОБЬЮСЬ МНОГОГО И ПРАВИЛЬНО УЖЕ ПИСАЛИ, ЧТО ЕСЛИ НЕ СТОРАТЬСЯ, НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ!!!!!!ТАК ЧТО ДЕВУШКИ ВПЕРЁД!И НЕ БУДЬТЕ , ИЗВЕНИТЕ, УРОДИНАМИ!ПРОСТО НЕМНОГО ПОСТАРАЙТЕСЬ, А ПОТОМ ВСЮ ЖИЗНЬ НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОЕЙ ФИГУРЛОЙ И ПОКУПАЙТЕ ВСЮ САМУЮ КЛАССНУЮ ОДЕЖДУ, ТЕМ БОЛЕЕ НА НОСУ ЛЕТО!!ЧТОЖ НЕ ПУХА ВАМ НЕ ПЕРА!
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леа пятигорск / 21.02.05 11:53Я тоже хочу похудеть но очень люблю сладкое
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Оля Киев / 06.12.04 23:54Да уж, милые женщины. Если гоняться за слухами о диетах, которые быстро и навсегда, и без силы воли, и без особых вложений денег скинут все жиры и циллюлиты, которые мешают долгое время, то ничего из этого не получится. Допустим, я всю жизнь контролирую свой вес сама, не обжираюсь на ночь, извините, и спортом занимаюсь, и разгрузочные дни устраиваю, зато потом не жалуюсь, что я безвольная жирная скотина, как моя подруга говорит про себя. Каждый хозяин своей жизни и веса :)
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Mirindochka Kiev / 01.12.04 15:02Да, желание похудеть приводит к печальным последствиямю Я сама одержима сторойной фигуро и красивыми формами. В свое время, я была полнее чем сейчас, мечтала стать моделью, но не могла. А сейчас, я добилась желаемого результата тяжолым трудом. Я сидела не только на диетах, но и занималась спортом, наматывая на школьном стадионе по 25 кругов. Усилия стоили того. Я стала на много сторйнее и уверенней в себе и Так же уже работаю моделью. Так что девченки, не все так просто как кажеться на первый раз, НУЖНО ПРИКЛАДЫВАТЬ ТИТАНИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ. УДАЧИ!!!!!!
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GALINA TERNOPOL / 08.09.04 14:16СУПЕР...ЭТО ПРО МЕНЯ...НО МЕНЯ ЛЕЧИТ ОБИЛИЕ НЕЖНОСТИ И ЛАСКИ ОТ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА
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Аноним / 05.08.04 14:33ТОТ КТО ЧТО ТО ГОВОРИТ О ЧОМ ТО ДОЛЖЕн СПЕРВА ПОПРОБИВАТь ИЛИ ИЗУЧИТ ЭТО А ПОТОМ ДЕЛАТь СВОИ ВЫВОДИ . А ТО ПОДРУГА СКАЗАЛА ДА БАБУШКА СКАЗАЛА САЛАМ АЛЕЙКУМ .
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Mirav / 28.07.04 14:53Я не знаю, кому не помог "Гербалайф", но мне он помог и даже очень! Я пропила 6 месяцев курс, закрепила свой вес и уже скоро 9 месяцев, как я держу свои 54 кг, чувствую себя просто замечательно при этом не принимая "Гербалайф". До этого очень много времени потеряла на все эти диеты веря слухам, что "Гербалайф" - гадость.
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lusi holon / 06.07.04 21:21Безусловно милые женщины сигарета отбивает аппетит.Но ето не выход.Курю много и от етого очень страдаю.Худеть нужно :не вредя своему здоровью.А еще быть готовои психологически.
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Аноним / 10.06.04 22:38Я думала, что вы что-нибудь мне посоветуете. А у вас тут просто болтовня. Ужас!!!
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Вобла / 12.04.04 16:45Ну в принципе ничего, Но я бы хотела че нибудь по интересней. Например как сочетать физические упражнения и диеты.
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Ксенечка / 25.02.04 19:58Было проведено исследование относительно моды на женскую фигуру. Так вот, в периоды катаклизмов, войн, бедствий, голода в моде были пышные женщины. Как только ситуация в обществе стабилизируется, входят в моду худышки. Делайте выводы сами. А вообще во всем хороша мера! Кто не верит, посмотрите сайт про анорексию www.anorexicweb.com
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Злыдня Москва / 16.02.04 13:19Если честно, то противно читать некоторые отзывы. В них только бесполезное нытье и глупые вопросы-"Как похудеть не голодая?, без физических упражнений".Да НИКАК, дорогие мои. Просто так ничего не бывает. Стройная фигура это -РАБОТА, это тяжелая, адская работа. У вас же не возникает мысли получать деньги не прилагая усилий, так это тоже самое!!! И Вы похудеете только тогда когда-ПЕРЕСТАНЕТЕ СТОЛЬКО ЕСТЬ! КОГДА БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ! И вот тогда вы полюбите себя, а не будете тешить себя тем, что мужчины не собаки. И МУЖЧИНЫ ПОЛЮБЯТ ВАС ЕЩЕ БОЛЬШЕ!!!!!
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Аня Израиль, Акко / 03.02.04 12:14Чесно говоря я согласна с теми, кто говорит,что Худеть не обязательно и что ты красивая такая какая ты есть, как не крути, а похудеть хочится также как хочется быть такойже красивой и стройной как все. Я живу в Израиле и здесь очень легко потерять над сабой контроль и нажраться как свинья, ведь здесь все такие. Здесь люди или жирные или дистрофики, а девчёнок с нормальной фигурой очень мало. Я сначала тоже себя диетами мучала, а потом. Плюнула на всё и начала бегать по вечерам в парке. По началу чувствола себя как дура, одна в парке, а потом приспособилась и сейчас всё супер. Сбросила килограмм 5, а потом перестала после 6 вечера кушать+ после всего что бы я не ела пью воду с лимоном (он жир сжигает) и сейчас очень даже неплохо выгляжу...
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Оля Москва / 03.02.04 08:29Легко сказать-трудно сделать!
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НЕ скажу / 24.01.04 21:25Это все туфтта
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Оксана Хабаровск / 21.01.04 05:33А вообще - то неплохо сгоняет лишний вес белковая диета. Я только вчера ее закончила. Длится она три дня. В течении дня съесть : в 10 утра яйцо сваренное, и до 19.00 - 300 гр. творога. Все без соли и без сахара. Похудела на 2 кг. Но это индивидуально, подруга моя на 5 кг похудела, наверное двигалась больше.
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Аноним / 21.01.04 05:29И ни слова как похудеть навсегда
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Ирина Москва / 11.01.04 13:55Всем Всем придоброе здрасте! Не могбы мне кто нибудь подсказать эффективную и проверенную диету!!!!