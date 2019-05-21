Как преодолеть эффект плато при похудении

Эффект плато – это момент, когда худеющие люди разочаровываются и понимают, что все усилия бесполезны и больше не приносят результата. Как преодолеть застой при похудении и двигаться дальше?

Когда проявляется эффект плато

Диетологи и худеющие люди рассказывают, что спустя 2 недели после изменения своего образа жизни они наблюдали эффект плато. Физиология каждого организма разная, соответственно эффект плато при похудении может появиться в начале или в конце пути.

Также бывают ситуации, когда процесс похудания занял 3-4 месяца, и вот человек на финишной, но стрелки весов словно застыли на одной цифре. Таким образом, вес может встать в любое время, главное принять это, и не сдаваться, поскольку эта проблема не касается одного человека.

Примерно 60% худеющих людей сталкиваются с этим. Выход есть – специалисты разработали специальные программы позволяющие покинуть эффект плато.

Интересно! Детокс программы для очищения организма

Что способствует появлению эффекта плато при похудении

С точки зрения медицины – это психологическая проблема, но важно понимать, что любой организм при определенных условиях дает сбой. Рассмотрим самые распространенные причины, влияющие на появления плато:

Злоупотребление солью. Большое количество соленых продуктов влияют на обменные процессы, а также задерживают воду в организме. Следовательно, вес не уходит, за счет большого количества воды. Нарушен водный баланс. Дефицит воды в организме, приводит к застою веса. Если выпивать суточную норму воды, то накопленные жиры будут уходить, к тому же вода улучшает обмен веществ. Менструация. В период критических дней в женском организме вырабатывается большое количество гормона эстрогена, который способствует задержке жидкости. Злоупотребление продуктами. Основное правило любой диеты – соблюдение меню. Нужно есть больше фруктов, овощей, пищи богатой на белок. Не стоит употреблять продукты с большим содержанием углеводов. Недостаточная физическая нагрузка. Вес уходит медленно, если худеющий не ведет активный образ жизни. Следовательно проявляться эффект плато. Спорт при похудении играет немаловажную роль, поэтому тем, кто не знает, как преодолеть проблему, стоит учитывать этот пункт.

Как преодолеть застой и двигаться дальше

Организмы у всех разные и каждый человек подбирает для себя действенный способ борьбы с данной проблемой. Чтобы сдвинуться с «мертвой» точки, можно воспользоваться такими методами:

Не более одного раза в неделю, нужно делать загрузочные дни. Принцип заключается в насыщении организма калориями, достаточно увеличить суточную норму на 25%. Не переусердствуйте! Один или два раза в неделю делайте разгрузочные дни. В меню должны присутствовать только овощи и фрукты, общая норма калорий в сутки 1000-1200. Смените тип нагрузок и вид тренировок. Сосредоточитесь на новом фитнес направлении. Практикуйте занятия спортом на свежем воздухе. В теплое время года ездите на велосипеде, быстро ходите и бегайте. Зимой займитесь лыжным спортом, сходите на лед или в бассейн. Сходите в сауну или баню. Термические процедуры способствуют ускорению метаболизма, а также быстрому расходу калорий. Спите не менее 7 часов в сутки. Ученые доказали, что из-за недостатка сна организм стремительно набирает вес.

Как выйти из плато

Разобравшись с тем, что такое «эффект плато» при похудении, необходимо знать, как вывести организм из этого состояния.

Напомним, что эта проблема является не только физиологической, но и психологической. Хотите получить отличные результаты за свои труды – не останавливайтесь на половине пути.

Вспомните, чего вам стоило скинуть первые 5-10 кг. Ваша задача – двигаться дальше. Встряхните свой организм и избавьтесь от рутинных проблем, которые также могут завести в состояние «плато»:

Как преодолеть застой (эффект плато) при похудении и чего нельзя делать при таком состоянии: Не изнуряйте свой организм жесткими диетами. Если с целью похудения ежедневно снижать суточную норму калорийности, то можно нанести колоссальный вред здоровью, вряд ли с таким подходом получиться избавиться от веса. Меньше нервничайте и злитесь. Депрессии, стрессовые ситуации и плохое настроение провоцируют желание «плотно» покушать. В таком случае о потере веса речи быть не может. Воспринимайте эффект плато как еще отдельный этап похудения, ведь ваш организм запомнит «новый» вес. Не гонитесь за заоблачными отвесами, в борьбе с лишним весом главное терпение и стабильность. Постепенно и не торопясь вы придете к поставленной цели.

Совет от эндокринолога

Специалисты уверены, что это явление имеет непосредственную связь с гормональным балансом организма. Такое мнение появилось в результате исследований, которые показали, что эффект плато связан с процессами метаболизма и нарушением работы щитовидной железы. В таком случае следите, чтобы в рационе присутствовали продукты богатые на йод.

Как видите эффект плато – не считается негативным процессом и не несет вреда здоровью. В случае потери мотивации, воспользуйтесь выше представленными способами.