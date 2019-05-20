Полезные свойства травы сныть

При лечении народными средствами широко используются травы. Особой популярностью пользуется трава сныть. Многие садоводы считают, что это сорняк, не зная о ее лечебных и полезных свойствах. Однако трава имеет и свои противопоказания.

Свойства травы сныть

На протяжении десятилетий сныть использовалась нашими предками как сильное лекарственное средство при ревматизме, заболеваниях суставов, органов пищеварения, дыхания. В ней содержится большое количество природных антибиотиков, марганца, витамина группы А.

Если на своем огороде вы обнаружили траву, похожую на сорняк, то вероятнее всего это сныть. Профессиональные огородники и люди занимающиеся лечением при использовании народной медицины не рекомендуют избавляться от нее. Связано это с положительным воздействием на организм.

Особенно полезна наземная ее часть. Полезных веществ в ней больше во время цветения, поэтому при заготовке лучше собирать растение вместе с цветами.

После сбора, траву сушат и пересыпают в заранее приготовленные стеклянные емкости или мешочки.

Родиной растения исследователи считают Среднюю Азию, но несмотря на это трава распространена на территории России, в Центральной части страны.

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Полезные свойства растения:

оказывает укрепляющее действие на организм;

поможет избавиться от заболеваний, связанных с воспалительным процессом;

обладает дезинтоксикационными свойствами;

употреблении состава настоенного на сныти рекомендуется при заболеваниях, связанных с работой двигательного аппарата. Восстанавливает работоспособность организма в кратчайшие сроки.

выводит из организма токсины;

снижение воспалительных процессов в мускулатуре.

Широко используется при изготовлении препаратов на производстве. Чаще добавляют в лекарства, которые применяются для улучшения кровотока в почках, усиливающих мочевыводящую функцию. В состав входит фенол, благодаря чему вызывается мочегонный эффект.

Основной эффект, которого можно добиться при употреблении состава со снытью - восстановление нервной системы. Благодаря тому, что трава обладает успокоительным действием, нервную систему можно быстро привести в порядок.

Обратите внимание! Сныть употребляется как хорошее тонизирующее средства. Кроме того, вещества, содержащиеся в ней могут подавлять воспалительные процессы внутри организма. Широкое применение сныть получила при лечение аллергических реакций, так как трава подавляет внешнее воздействие вызывающее их.

Как правильно собрать и хранить

Чтобы получить большее количество полезных веществ при употреблении, необходимо правильно собрать траву. Сбор производится во время цветения.

Собирается только наземная часть, корень в лечение заболеваний используется редко. После сбора необходимо промыть траву и высушить на свежем воздухе. Можно использовать специальные сушилки, положив на которые траву, ветер будет обдувать растение со всех сторон, в результате чего она просохнет лучше.

Чтобы заготовленного лекарства хватила на более долгое время, достаточно хорошо просушенную траву поместить в мешочек из льна или другого материала. Обязательно стоит выбирать материал пропускающий воздух.

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Влияние сныти на организм

Химический состав травы плохо изучен, но есть достоверная информация о том, что ее состав очень близок к тому, что имеет кровь человека.

Растение содержит антиоксиданты, наличие противоотечных веществ, что способствует нефропротекторному действию.

Рекомендовано употребление состава с травой тем, у кого имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. Благодаря свойствам веществ, входящих в состав сныти замедляется процесс свертываемости крови.

Кроме того, препараты, содержащие сныть ускоряет процесс метаболизма, восстанавливают функции работы пищеварительной системы.

Применяется сныть в следующих случаях:

пополнение организма витаминами, микро и макро элементами;

применение в качестве противогрибкового средства;

содержащиеся в сныти вещества защищают организм от бактерий;

восстановление количества железа при амнезии;

обезболивающее средство;

можно применять при головокружении, повышенном артериальном давлении.

Обратите внимание! Сныть применяется даже в кулинарии в сухом, маринованном виде. Калорийность травы не высокая, всего 12,7 ккал на 100 грамм.

Противопоказания и вред

При всех положительных качествах травы у нее практически нет противопоказаний. При индивидуальной непереносимости применять растворы и препараты с содержанием сныти не следует. Осторожно следует применять при беременности и в период кормления грудью.

Запрещено применение составов со снытью на постоянной основе. Применение совестно с другими препаратами требует консультации с лечащим врачом.

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Как правильно применять сныть в домашних условиях

Сныть востребованная с древних времен. Траву широко использовали в случае подагры, состояния депрессии, при нарушении сна, перевозбудимости. Широкое применение получили препараты при онкологических заболеваниях (злокачественная опухоль).

Чтобы организму пошло лечение на пользу, требуется знать, как готовить состав.

Заболевание Как правильно приготовить Нехватка железа в крови Листья можно разжевывать или готовить из них салат Артрит 40 гр корней сныти залить одним литром кипятка, в течение 10 минут состав должен постоять на огне, а после 30 минут настояться. Хорошо добавлять состав в ванную при купании Боли в суставах Листья предварительно измельчаются, накладываются на больное место Заболевания почек 2 ст. ложки сныти заварить кипятком и выдержать в течение часа в термосе. Употреблять по четверти стакана 4 раза в день Экзема Заварить 3 чайные ложки одним стаканом кипятка, выдержать не менее 2 часов и выпивать по трети стакана 4 раза в день Заболевания пищеварительной системы На 1 литр воды измельчить 1/3 корней растения, залить спиртом до конца и настаивать в тепле 15 дней. После того, как состав готов к употреблению, каждый день пить по 20 капель 3 раза в день

Лекарственные свойства сныти

Сныть с древних времен используется для лечения разных заболеваний. При регулярном употреблении можно избавиться от заболеваний:

желудка, особенно если есть расстройства;

лишний вес и ожирение;

воспалительные процессы в организме;

ревматизм;

артроз и артрит;

подагра;

заболевания сердца и ишемическая болезнь;

экзема;

нервный срыв.

Чтобы трава пошла на пользу, требуется правильно научиться готовить составы. Ведь каждый из них готовится по своей технологии и при употреблении оказывает положительное действие на заболевания.

Обратите внимание! Прежде, чем начать употреблять растворы со снытью в составе, стоит получить консультацию у врача.

Любое лечение с использованием средств народной медицины требует тщательного подхода со стороны больного.