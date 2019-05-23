От страшной болезни, ежегодно забирающей тысячи людей, можно вылечиться. На своем опыте это доказывают знаменитости, которые победили рак.

А теперь отдельно о каждом:

Майкл Дуглас. В 2010 году был вынужден пройти курс химиотерапии, из-за появления опухали на языке. Лечение прошло успешно, так как на момент обнаружения она была размером не больше, чем грецкий орех. Восстановился примерно за 4-5 месяцев и уже в январе 2011 года мог нормально питаться.

Роберт де Ниро. В 2003 году врачи обнаружили рак простаты. Американскому актеру провели простатэктомию, все прошло хорошо, так как болезнь была тогда на ранней стадии. Через короткий период времени после лечения он смог приступить к съемкам в фильме «Игра в прятки».

Кристина Эпплгейт. Врачи выявили рак молочной железы. Она решилась на радикальные меры, прибегнув к удалению, что позволило на 100% избежать рецидива. Операция была проведена успешно. Среди актёров, которые победили рак ее, стоит особо отметить. Ведь после успешного выздоровления, Кристина родила первенца.

Кайли Миноуг. В 2005 году австралийская певица узнала, что у нее рак груди, вследствие чего запланированные концерты пришлось отложить. Ей удалили опухоль, провели длительный курс химиотерапии. С тех пор она здорова, и больше не вспоминает о черной полосе в своей жизни.

Анастейша. Певице пришлось 2 раза услышать страшную фразу «У вас рак». В первый это произошло в 2003 году, врачи обнаружили у нее опухоль. Пришлось удалить часть одной из молочных желез. Все было хорошо до 2013 года, когда болезнь снова дала о себе знать. Анастейша повторно прошла курс лечения. Излечившись, основала одноименный фонд, просвещающий женщин во всех вопросах онкологии.

Анджелина Джоли. Врачи установили высокий процент вероятности развития рака груди. Узнав об этом, голливудская звезда в мае 2013 года решилась на радикальную операцию, чтобы предотвратить любые возможные риски.

Майкл Холл. У звезды сериала «Декстер» в начале 2010 года врачи диагностировали лимфому Ходжкина. Ему назначили индивидуальный курс лечения. Примерно через полгода актер сообщил о триумфальном выздоровлении.

Род Стюарт. Летом 2000 года британскому артисту удалили рак щитовидной железы. Он не мог выступать почти год. Через 6 месяцев, во всеуслышание, заявил, что уже полностью здоров. После успешно проведенной операции, Род написал книгу, которую критики назвали «Рок-биографией десятилетия». В ней описываются тяжелые этапы лечения страшного недуга.

Хью Джекман. Среди известных людей есть те, которые всеми силами пытаются победить рак, даже если он возникает уже не первый и даже не второй раз. Осенью 2013 года у известного «Росомахи» был выявлен рак кожи. При более детальном медицинском осмотре мужчине установили диагноз базальноклеточная карцинома. Возникшую опухоль вовремя удалили, но на этом дело не закончилось.

В 2017 году актеру сделали 6-ю операцию. Чтобы вовремя выявлять и избавляться от проблемы, ему приходится регулярно, каждые 3 месяца проходить обследование.

Синтия Никсон. Известная благодаря сериалу «Секс в большом городе» актриса в 2002 году узнала, что у нее рак груди. Справилась с недугом, и спустя годы поведала о болезни с помощью спектакля «Остроумие». Чтобы достоверно сыграть больную учительницу побрилась налысо.

Лэнс Армстронг. В 1996 году известному во всем мире велогонщику поставили диагноз – рак яичек в запущенной форме. Но мужчина не упал духом и решился на сложное лечение, предполагавшее неприятные последствия. Выздоровев, открыл собственный благотворительный фонд.

Конечно у более известных, влиятельных людей больше возможностей получить своевременное качественное лечение. Но они такие же простые люди, как все мы, рискуют серьезно заболеть. Знаменитости, всегда широко улыбающиеся нам на фото, которые не упали духом и победили рак, достойны уважения.