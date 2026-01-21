Погода на март 2026 в Санкт-Петербурге

Весна в Ленинградской области – это одно из самых переменчивых и непредсказуемых времен года. В марте даже в течение одного дня можно увидеть солнце, попасть под мокрый снег и закончить прогулку под дождем. Чтобы такие смены не застали врасплох, лучше заранее учитывать сезонные особенности в своих планах. Kleo.ru предлагает разобраться, какой будет погода в марте 2026 года в Санкт-Петербурге, согласно оценкам синоптиков.

Погода в Санкт-Петербурге в марте

Начало календарной весны в северной столице всегда ощущается особым образом. Март выводит город из зимнего режима, но делает это постепенно и осторожно. В первые недели тепло приходит неуверенно, чередуясь с достаточно холодными ночами и редкими снегопадами. Средняя дневная температура в марте обычно держится около +2…+3°C, а ночью столбик термометра может опускаться до -3…-5°C. К концу месяца длительность светового дня заметно увеличивается и приближается к 12 часам.

Март традиционно относится к относительно сухим месяцам года. В Санкт-Петербурге в это время в среднем выпадает около 30–35 мм осадков. При этом погода чаще бывает облачной, солнечные дни радуют жителей и гостей города достаточно редко. Осадки могут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя во второй половине месяца. Такие условия, когда нет ни сильной жары, ни морозов, подходят для посещения музеев и экскурсий. А вот для неспешных прогулок по городу и знакомства с местными достопримечательностями погода может оказаться не самой лучшей.

При составлении долгосрочных прогнозов метеорологи опираются на архивные наблюдения и используют их для составления современных климатических моделей. На основании этих данных специалисты находят скрытые закономерности и аномалии, определяют нормы и максимальные отклонения. За весь исторический период погодных наблюдений в марте в Санкт-Петербурге фиксировались следующие температурные рекорды:

Самым жарким днем считается 30 марта 2025 года. В этот день столбик термометра показывал +16,1°C.

Самый холодный день приходится на 22 марта 1883 года. Была зафиксирована температура -29,9°C.

По предварительным оценкам, в 2026 году погодные условия будут близки к средним многолетним значениям. Допускаются колебания в пределах 1–2°C, преимущественно в сторону более теплой погоды. Однако стоит учитывать, что весенняя природа умеет удивлять своими сюрпризами даже опытных синоптиков. При планировании дел на месяц рекомендуется опираться только на актуальные данные.





Разберемся, какой может быть погода в Санкт-Петербурге в марте 2026 года, по основным периодам месяца.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на начало марта 2026

Первые недели марта во многом сохраняют черты конца зимы. Снег еще возможен, а осадки остаются частыми, хотя и не слишком интенсивными. Температура воздуха постепенно начинает расти, но устойчивого тепла в это время ждать не стоит. Более заметные изменения обычно проявляются ближе к третьей декаде месяца.

Средняя температура в первой половине месяца:

Днем : +2,3°C.

: +2,3°C. Ночью: -3,5°C.

Ожидания синоптиков на начало марта 2026 года представлены в таблице ниже. Планируя дела на этот период, следует помнить, что данный прогноз ориентировочный и может содержать небольшие неточности. Как правило, более точная информация появляется за 3-4 дня до ожидаемой даты.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -1 -8 Облачно 2 +1 -2 3 +1 -2 4 +3 -3 5 +2 -7 Осадки 6 +1 -2 Облачно 7 +2 -4 8 +2 -4 Переменная облачность 9 +2 -2 10 +3 -6 Осадки 11 +3 -1 12 +4 -3 Облачно 13 +3 -2 14 +4 -2 15 +3 -5 16 +4 -3 Переменная облачность

Планируя прогулки, поездки или экскурсии, важно учитывать влажность воздуха, ветер и вероятность осадков. Первая половина месяца может быть сырой и прохладной, поэтому теплая одежда и зонт все еще остаются актуальными. По оценкам синоптиков, первая неделя марта будет сопровождаться переменной облачностью, периодическими снегопадами и дождями. Такие погодные условия типичны для переходного сезона и требуют гибкого подхода к планам на свежем воздухе.





Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на конец марта 2026

Во второй половине месяца весенние изменения становятся заметнее. Осадков обычно становится меньше, а в отдельные дни появляется солнце. Тем не менее ночные заморозки все еще возможны, особенно при ясной погоде.

Средняя температура во второй половине месяца:

Днем : +4,9°C.

: +4,9°C. Ночью: -1,3°C.

Прогноз погоды на март 2026 года в Санкт-Петербурге представлен ниже. Вторая половина месяца обещает быть ощутимо теплее. Это ощущается не только по цифрам на термометре, но и по общему характеру погоды: дни становятся светлее, осадки реже, появляется весеннее настроение.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +5 -5 Облачно 18 +9 -3 Переменная облачность 19 +6 +1 20 +5 -1 Облачно 21 +5 -3 22 +5 -3 Переменная облачность 23 +3 0 Облачно 24 +4 0 Переменная облачность 25 +3 -3 26 +3 -1 27 +4 +1 28 +5 -3 29 +6 -1 Облачно 30 +4 0 Осадки 31 +6 +1

Во второй половине месяца температура воздуха в среднем повышается на 2,6°C днем и на 2,2°C ночью по сравнению с началом марта. Изменения в погоде создают благоприятные условия для экскурсий, прогулок и знакомства с местными достопримечательностями. Однако следует помнить о переменчивости весенней природы, поэтому стоит всегда иметь под рукой зонт.





Подведем итог

Синоптики считают, что погода в Санкт-Петербурге в марте 2026 года в целом будет соответствовать сезонной норме. Существенных отклонений от привычных значений не ожидается, однако весна в этом регионе всегда переменчива. Именно поэтому стоит заранее учитывать возможные смены погоды и планировать дела с запасом. Такой подход поможет чувствовать себя увереннее и не зависеть от капризов природы.