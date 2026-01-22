Погода в Сочи на март 2026 год

Первый месяц весны принесет заметные перемены в погоде на курортах Краснодарского края. Южные регионы в этот период особенно интересны: зима в своем местном проявлении еще не спешит окончательно уходить, а весна уже вовсю заявляет о себе солнцем, дождями и теплом. Kleo.ru предлагает разобраться, какая погода ожидается в Сочи в марте 2026 года и чего стоит ждать жителям и гостям города в начале весеннего периода.

Особенности погоды в Сочи в марте

Март традиционно считается переходным месяцем во многих регионах, включая курорты Краснодарского края. Влияние зимы все еще ощущается, но с каждым новым днем оно постепенно слабеет. Температурный фон меняется плавно, без резких скачков, хотя погода в это время года может преподносить сюрпризы. В среднем дневные показатели в марте находятся в районе +11…+13°C, а ночью воздух охлаждается до +4…+6°C. Продолжительность светового дня постепенно увеличивается и приближается к отметке 13 часов к концу месяца.

Март – достаточно дождливый весенний месяц. Количество осадков остается на высоком уровне: месячная норма достигает около 130-140 мм. В апреле и мае осадки будут выпадать реже. Большая часть осадков приходится на дождь, однако нестабильная весенняя погода иногда способна удивить и кратковременным снегом, даже в прибрежных районах.

Температура воды в Черном море в начале весны держится в пределах +8°C. Для купания такие условия подходят лишь самым закаленным. В марте туристы чаще выбирают горные курорты, санаторно-курортные программы, пешие маршруты и экскурсии по окрестностям, наслаждаясь свежим воздухом и отсутствием сезонной суеты.

При составлении прогнозов специалисты опираются на многолетние наблюдения. Статистика помогает определить типичные значения и возможные отклонения. За весь период измерений в марте в Сочи фиксировались следующие экстремальные показатели:

Самый теплый день пришелся на 29 марта 1901 года. Температура была зафиксирована на уровне +30°C.

Самым холодным днем считается 1 марта 1985 года. Столбик термометра опускался до -7°C.

По предварительным оценкам синоптиков, весна 2026 года пройдет без выраженных аномалий. Температура и количество осадков будут близки к климатической норме. Однако при планировании поездок стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и могут не отражать краткосрочные изменения погоды. Рекомендуется обращать внимание только на актуальные данные метеорологических служб.





Kleo.ru предлагает подробнее рассмотреть, какой будет погода в Сочи в марте 2026 года в основные периоды весеннего месяца.

Прогноз погоды в Сочи в первой половине марта 2026

Первые дни марта часто напоминают февральскую погоду. О наступлении весны больше говорит календарь, чем ощущения на улице. Перемены происходят неспешно и проявляются прежде всего в удлинении светового дня и более мягком дневном тепле. Начало месяца обычно сопровождается дождями и порывистым ветром, из-за чего погода кажется намного более холодной.

Средняя температура в начале месяца:

Днем : +10,7°C.

: +10,7°C. Ночью: +5,1°C.

В таблице ниже показано, какая погода ожидается в первой половине месяца, по расчетам специалистов-метеорологов.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +10 +3 Осадки 2 +9 +4 Облачно 3 +10 +5 Солнечно 4 +9 +4 Облачно 5 +8 +4 Осадки 6 +10 +5 7 +14 +7 Осадки 8 +11 +1 9 +12 +6 Облачно 10 +12 +7 Осадки 11 +12 +8 12 +12 +7 Солнечно 13 +11 +6 14 +11 +4 Переменная облачность 15 +9 +4 Осадки 16 +11 +6 Облачно

Первая половина месяца будет преимущественно облачной с частыми осадками, поэтому зонт и соответствующая погоде обувь окажутся весьма кстати. Из-за сочетания влажного воздуха и ветра температура может ощущаться ниже фактических значений, особенно в утренние и вечерние часы. При планировании экскурсий и прогулок стоит ориентироваться на краткосрочные прогнозы и одеваться так, чтобы легко подстроиться под изменчивую погоду.





Прогноз погоды в Сочи во второй половине марта 2026

Во второй половине марта ситуация на улицах заметно меняется. Солнце появляется чаще, ветер становится слабее, а дневные температуры постепенно растут. Вечера становятся более приятными для неспешных прогулок вдоль набережной. Несмотря на общее потепление, море по-прежнему остается холодным, поэтому пляжный отдых лучше отложить до конца весны или лета.

Средняя температура в конце месяца:

Днем : +12,5°C.

: +12,5°C. Ночью: +7,3°C.

Синоптики напоминают, что такие прогнозы дают лишь общее представление о тенденциях, но не учитывают кратковременные изменения температуры и осадков в конкретные дни. Перед поездками и мероприятиями на открытом воздухе стоит проверять прогнозы за несколько дней до выбранных дат.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +11 +6 Облачно 18 +12 +5 Осадки 19 +12 +7 20 +11 +6 21 +11 +7 Переменная облачность 22 +11 +7 Солнечно 23 +11 +6 24 +11 +7 25 +12 +7 Осадки 26 +15 +8 27 +17 +10 Облачно 28 +14 +9 Осадки 29 +15 +8 Солнечно 30 +12 +8 31 +12 +8

К концу марта 2026 года ожидается постепенное повышение температуры: в среднем на 1,8°C днем и на 2,2°C ночью по сравнению с началом месяца. Даже такие, на первый взгляд, небольшие изменения ощущаются довольно заметно благодаря большему количеству солнечных часов и спокойной безветренной погоде.





Подведем итог

Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на март 2026 года. По их оценкам, весенний месяц пройдет в рамках климатической нормы, без резких колебаний. Март подойдет для спокойного отдыха, экскурсий, прогулок и оздоровительных программ, а также для знакомства с местными достопримечательностями до начала активного туристического сезона.