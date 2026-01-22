Погода в Сочи на март 2026 год

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на март 2026.
Первый месяц весны принесет заметные перемены в погоде на курортах Краснодарского края. Южные регионы в этот период особенно интересны: зима в своем местном проявлении еще не спешит окончательно уходить, а весна уже вовсю заявляет о себе солнцем, дождями и теплом. Kleo.ru предлагает разобраться, какая погода ожидается в Сочи в марте 2026 года и чего стоит ждать жителям и гостям города в начале весеннего периода.
Особенности погоды в Сочи в марте
Март традиционно считается переходным месяцем во многих регионах, включая курорты Краснодарского края. Влияние зимы все еще ощущается, но с каждым новым днем оно постепенно слабеет. Температурный фон меняется плавно, без резких скачков, хотя погода в это время года может преподносить сюрпризы. В среднем дневные показатели в марте находятся в районе +11…+13°C, а ночью воздух охлаждается до +4…+6°C. Продолжительность светового дня постепенно увеличивается и приближается к отметке 13 часов к концу месяца.
Март – достаточно дождливый весенний месяц. Количество осадков остается на высоком уровне: месячная норма достигает около 130-140 мм. В апреле и мае осадки будут выпадать реже. Большая часть осадков приходится на дождь, однако нестабильная весенняя погода иногда способна удивить и кратковременным снегом, даже в прибрежных районах.
Температура воды в Черном море в начале весны держится в пределах +8°C. Для купания такие условия подходят лишь самым закаленным. В марте туристы чаще выбирают горные курорты, санаторно-курортные программы, пешие маршруты и экскурсии по окрестностям, наслаждаясь свежим воздухом и отсутствием сезонной суеты.
При составлении прогнозов специалисты опираются на многолетние наблюдения. Статистика помогает определить типичные значения и возможные отклонения. За весь период измерений в марте в Сочи фиксировались следующие экстремальные показатели:
- Самый теплый день пришелся на 29 марта 1901 года. Температура была зафиксирована на уровне +30°C.
- Самым холодным днем считается 1 марта 1985 года. Столбик термометра опускался до -7°C.
По предварительным оценкам синоптиков, весна 2026 года пройдет без выраженных аномалий. Температура и количество осадков будут близки к климатической норме. Однако при планировании поездок стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и могут не отражать краткосрочные изменения погоды. Рекомендуется обращать внимание только на актуальные данные метеорологических служб.
Kleo.ru предлагает подробнее рассмотреть, какой будет погода в Сочи в марте 2026 года в основные периоды весеннего месяца.
Прогноз погоды в Сочи в первой половине марта 2026
Первые дни марта часто напоминают февральскую погоду. О наступлении весны больше говорит календарь, чем ощущения на улице. Перемены происходят неспешно и проявляются прежде всего в удлинении светового дня и более мягком дневном тепле. Начало месяца обычно сопровождается дождями и порывистым ветром, из-за чего погода кажется намного более холодной.
Средняя температура в начале месяца:
- Днем: +10,7°C.
- Ночью: +5,1°C.
В таблице ниже показано, какая погода ожидается в первой половине месяца, по расчетам специалистов-метеорологов.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+10
|
+3
|
Осадки
|
2
|
+9
|
+4
|
Облачно
|
3
|
+10
|
+5
|
Солнечно
|
4
|
+9
|
+4
|
Облачно
|
5
|
+8
|
+4
|
Осадки
|
6
|
+10
|
+5
|
7
|
+14
|
+7
|
Осадки
|
8
|
+11
|
+1
|
9
|
+12
|
+6
|
Облачно
|
10
|
+12
|
+7
|
Осадки
|
11
|
+12
|
+8
|
12
|
+12
|
+7
|
Солнечно
|
13
|
+11
|
+6
|
14
|
+11
|
+4
|
Переменная облачность
|
15
|
+9
|
+4
|
Осадки
|
16
|
+11
|
+6
|
Облачно
Первая половина месяца будет преимущественно облачной с частыми осадками, поэтому зонт и соответствующая погоде обувь окажутся весьма кстати. Из-за сочетания влажного воздуха и ветра температура может ощущаться ниже фактических значений, особенно в утренние и вечерние часы. При планировании экскурсий и прогулок стоит ориентироваться на краткосрочные прогнозы и одеваться так, чтобы легко подстроиться под изменчивую погоду.
Прогноз погоды в Сочи во второй половине марта 2026
Во второй половине марта ситуация на улицах заметно меняется. Солнце появляется чаще, ветер становится слабее, а дневные температуры постепенно растут. Вечера становятся более приятными для неспешных прогулок вдоль набережной. Несмотря на общее потепление, море по-прежнему остается холодным, поэтому пляжный отдых лучше отложить до конца весны или лета.
Средняя температура в конце месяца:
- Днем: +12,5°C.
- Ночью: +7,3°C.
Синоптики напоминают, что такие прогнозы дают лишь общее представление о тенденциях, но не учитывают кратковременные изменения температуры и осадков в конкретные дни. Перед поездками и мероприятиями на открытом воздухе стоит проверять прогнозы за несколько дней до выбранных дат.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+11
|
+6
|
Облачно
|
18
|
+12
|
+5
|
Осадки
|
19
|
+12
|
+7
|
20
|
+11
|
+6
|
21
|
+11
|
+7
|
Переменная облачность
|
22
|
+11
|
+7
|
Солнечно
|
23
|
+11
|
+6
|
24
|
+11
|
+7
|
25
|
+12
|
+7
|
Осадки
|
26
|
+15
|
+8
|
27
|
+17
|
+10
|
Облачно
|
28
|
+14
|
+9
|
Осадки
|
29
|
+15
|
+8
|
Солнечно
|
30
|
+12
|
+8
|
31
|
+12
|
+8
К концу марта 2026 года ожидается постепенное повышение температуры: в среднем на 1,8°C днем и на 2,2°C ночью по сравнению с началом месяца. Даже такие, на первый взгляд, небольшие изменения ощущаются довольно заметно благодаря большему количеству солнечных часов и спокойной безветренной погоде.
Подведем итог
Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на март 2026 года. По их оценкам, весенний месяц пройдет в рамках климатической нормы, без резких колебаний. Март подойдет для спокойного отдыха, экскурсий, прогулок и оздоровительных программ, а также для знакомства с местными достопримечательностями до начала активного туристического сезона.