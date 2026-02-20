Музеи Новосибирска, которые обязательно нужно посетить

 102

Какие музеи стоит посетить в Новосибирске. Самые интересные экспозиции, адреса, режим работы и советы для туристов.

В мегаполисе с активной городской жизнью всегда найдется место открытиям. Искусство, наука и исторические экспозиции позволяют взглянуть на знакомые места под новым углом. Разберемся, какие музеи Новосибирска стоит посетить в 2026 году и к чему стоит готовиться.

Новосибирский государственный краеведческий музей (НГКМ)

Один из крупнейших музеев города, расположенный в здании бывшего Городского торгового корпуса. Это здание было построено по проекту архитектора Андрея Крячкова и признано архитектурным памятником на федеральном уровне. Экспозиции охватывают период от палеолита до современности, подробно рассказывая о быте коренных народов Сибири, освоении края и развитии промышленности.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Адрес: Красный проспект, 23.
  • Телефон: +7 (383) 227-15-43.
  • Время работы: Ср, Пт: 10:00–18:00; Чт: 12:00–20:00; Сб, Вс: 11:00–19:00.
  • Стоимость: общий билет – 500-700 рублей, экспозиции цоколя и первого этажа – 150-200 рублей.

Новосибирский государственный художественный музей (НГХМ)

Настоящая сокровищница искусства. Здесь представлена уникальная коллекция полотен Николая Рериха, переданная самим художником и его сыном. Также в фондах – русская живопись XVIII–XIX веков, иконы XVI века и работы западноевропейских мастеров. В художественном музее также часто представлены произведения из других крупных российских выставочных залов – Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного музея им. Пушкина.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Адрес: Красный проспект, 5.
  • Телефон: +7 (383) 223-53-31.
  • Время работы: Вт–Вс: 11:00–20:00.
  • Стоимость: постоянная экспозиция – 350-450 рублей, выставочные залы – 600 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный (при наличии свидетельства о рождении).

Музей мировой погребальной культуры (Музей Смерти)

Единственный музей подобного профиля в России, который входит в список ЮНЕСКО. Это не "комната страха", а серьезное научное исследование отношения человека к смерти в разных культурах. Посетители смогут увидеть десятки траурных платьев Викторианской эпохи, старинные катафалки, уникальные ювелирные украшения из волос покойных, а также макеты погребальных обрядов древнего Египта и Китая.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Адрес: пос. Восход, ул. Военторговская, 4/16.
  • Телефон: +7 (913) 384-35-03.
  • Время работы: Вт–Вс: 11:00–19:00.
  • Стоимость: вход в 3 зала – 1800 рублей, возможны льготы для отдельных категорий граждан.

Музей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина

Грандиозный парк под открытым небом, протянувшийся почти на 3 километра. Его открытие состоялось в 200о году, поэтому музей считается достаточно молодым. В экспозиции представлены экспонатов в основном железнодорожной тематики, но не ограничиваются только ими. Посетители смогут посмотреть на старинные паровозы, мощные тепловозы, электровозы и уникальные спецвагоны различны эпох – санитарные вагоны времен ВОВ, вагон-кухня, вагон-церковь и бронированные вагоны для первых лиц государства. Также представлена коллекция советских ретро-автомобилей: ГАЗ, Москвич, ЗАЗ. Музей был назван в честь одного из ветеранов Западно-Сибирской железной дороги Николая Архиповича Акулинина.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Адрес: ул. Разъездная, 54/1.
  • Телефон: +7 (383) 337-96-22.
  • Время работы: Ср-Вс: 10:00–19:00.
  • Стоимость: взрослый билет – 300 рублей, детский – 100 рублей.

Музей Олимпийской славы

Этот музей Новосибирска является одной из главных достопримечательностей спортивной Сибири. Экспозиция посвящена достижениям новосибирских атлетов на различных соревнованиях и чемпионатах мира и Европы. Среди экспонатов – подлинные медали, кубки, спортинвентарь и экипировка знаменитых спортсменов. Несмотря на небольшую площадь, в его фонде находится несколько тысяч различных экспонатов. Является филиалом НГКМ.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Адрес: ул. Немировича-Данченко, 160.
  • Телефон: +7 (913) 730-09-52.
  • Время работы: Ср–Вс: 12:00–20:00.
  • Стоимость: групповые и индивидуальные экскурсии – 200-1000 рублей.

Музей документального кино "Сибирь на экране"

Любителям кинематографа следует обязательно посетить этот музей. Это уникальная площадка, посвященная истории развития кино и летописи города в кадрах хроники. Здесь можно познакомиться с техникой и методиками создания различных картин. В музее регулярно проходят кинопоказы архивных фильмов "Западно-Сибирской киностудии", которые позволяют увидеть, как менялся облик Новосибирска на протяжении многих лет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Адрес: ул. Романова, 26, рядом со зданием Музея Новосибирска.
  • Телефон: +7 (383) 203-54-79.
  • Время работы: Вт, Чт, Пт: 10:00–19:00; Ср: 11:00–20:00; Сб: 10:00–18:00.
  • Стоимость: взрослый билет – 80 рублей, школьники и пенсионеры – 60 рублей, семейный (до 4 человек) – 250 рублей. Детям до 7 лет – вход бесплатный.

Музей природы

Одно из самых удачных мест для семейного отдыха. В залах музея представлена флора и фауна Новосибирской области, включая экспонаты эпохи палеолита. Одним из главных достояний является реконструкция мамонта Матильды на основе сохранившегося скелета. Является филиалом Новосибирского государственного краеведческого музея.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Адрес: Вокзальная магистраль, 11.
  • Телефон: +7 (383) 221-70-31.
  • Время работы: Ср–Пт: 10:00–18:00; Сб, Вс: 11:00–19:00.
  • Стоимость: 200-300 рублей.

Парк музеев "Галерея Времени"

Масштабный частный комплекс, площадью более 5000 кв.м., разделенный на 5 павильонов разной тематики. Основу составляет музей ретро-техники, включающий более 30 восстановленных советских автомобилей. Также здесь находится уникальный "Музей восковых фигур" и "Музей СССР", где воссозданы интерьеры квартир, магазинов и школ советского периода. Особая гордость – авиатренажеры, позволяющие посетителям оказаться в роли пилота вертолета Ми-2 или самолета L-39c.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Адрес: 1-е Мочищенское шоссе, 1/6.
  • Телефон: +7 (923) 177-88-88.
  • Время работы: Пн–Вс: 11:00–19:00.
  • Стоимость: единый билет 1700 рублей, билет в один павильон – 700 рублей.

Итог

В 2026 году музеи Новосибирска предоставляют возможность глубже понять историю и культурные особенности столицы Сибири. Здесь каждый найдет что-то свое: от масштабных экспозиций под открытым небом до камерных залов с редкими артефактами.

Ульяна Володская

Журналист

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.