Музеи Новосибирска, которые обязательно нужно посетить

В мегаполисе с активной городской жизнью всегда найдется место открытиям. Искусство, наука и исторические экспозиции позволяют взглянуть на знакомые места под новым углом. Разберемся, какие музеи Новосибирска стоит посетить в 2026 году и к чему стоит готовиться.

Новосибирский государственный краеведческий музей (НГКМ)

Один из крупнейших музеев города, расположенный в здании бывшего Городского торгового корпуса. Это здание было построено по проекту архитектора Андрея Крячкова и признано архитектурным памятником на федеральном уровне. Экспозиции охватывают период от палеолита до современности, подробно рассказывая о быте коренных народов Сибири, освоении края и развитии промышленности.





Адрес : Красный проспект, 23.

: Красный проспект, 23. Телефон : +7 (383) 227-15-43.

: +7 (383) 227-15-43. Время работы: Ср, Пт: 10:00–18:00; Чт: 12:00–20:00; Сб, Вс: 11:00–19:00.

Ср, Пт: 10:00–18:00; Чт: 12:00–20:00; Сб, Вс: 11:00–19:00. Стоимость: общий билет – 500-700 рублей, экспозиции цоколя и первого этажа – 150-200 рублей.

Новосибирский государственный художественный музей (НГХМ)

Настоящая сокровищница искусства. Здесь представлена уникальная коллекция полотен Николая Рериха, переданная самим художником и его сыном. Также в фондах – русская живопись XVIII–XIX веков, иконы XVI века и работы западноевропейских мастеров. В художественном музее также часто представлены произведения из других крупных российских выставочных залов – Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного музея им. Пушкина.





Адрес : Красный проспект, 5.

: Красный проспект, 5. Телефон : +7 (383) 223-53-31.

: +7 (383) 223-53-31. Время работы : Вт–Вс: 11:00–20:00.

: Вт–Вс: 11:00–20:00. Стоимость: постоянная экспозиция – 350-450 рублей, выставочные залы – 600 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный (при наличии свидетельства о рождении).

Музей мировой погребальной культуры (Музей Смерти)

Единственный музей подобного профиля в России, который входит в список ЮНЕСКО. Это не "комната страха", а серьезное научное исследование отношения человека к смерти в разных культурах. Посетители смогут увидеть десятки траурных платьев Викторианской эпохи, старинные катафалки, уникальные ювелирные украшения из волос покойных, а также макеты погребальных обрядов древнего Египта и Китая.





Адрес : пос. Восход, ул. Военторговская, 4/16.

: пос. Восход, ул. Военторговская, 4/16. Телефон : +7 (913) 384-35-03.

: +7 (913) 384-35-03. Время работы : Вт–Вс: 11:00–19:00.

: Вт–Вс: 11:00–19:00. Стоимость: вход в 3 зала – 1800 рублей, возможны льготы для отдельных категорий граждан.

Музей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина

Грандиозный парк под открытым небом, протянувшийся почти на 3 километра. Его открытие состоялось в 200о году, поэтому музей считается достаточно молодым. В экспозиции представлены экспонатов в основном железнодорожной тематики, но не ограничиваются только ими. Посетители смогут посмотреть на старинные паровозы, мощные тепловозы, электровозы и уникальные спецвагоны различны эпох – санитарные вагоны времен ВОВ, вагон-кухня, вагон-церковь и бронированные вагоны для первых лиц государства. Также представлена коллекция советских ретро-автомобилей: ГАЗ, Москвич, ЗАЗ. Музей был назван в честь одного из ветеранов Западно-Сибирской железной дороги Николая Архиповича Акулинина.





Адрес : ул. Разъездная, 54/1.

: ул. Разъездная, 54/1. Телефон : +7 (383) 337-96-22.

: +7 (383) 337-96-22. Время работы : Ср-Вс: 10:00–19:00.

: Ср-Вс: 10:00–19:00. Стоимость: взрослый билет – 300 рублей, детский – 100 рублей.

Музей Олимпийской славы

Этот музей Новосибирска является одной из главных достопримечательностей спортивной Сибири. Экспозиция посвящена достижениям новосибирских атлетов на различных соревнованиях и чемпионатах мира и Европы. Среди экспонатов – подлинные медали, кубки, спортинвентарь и экипировка знаменитых спортсменов. Несмотря на небольшую площадь, в его фонде находится несколько тысяч различных экспонатов. Является филиалом НГКМ.





Адрес : ул. Немировича-Данченко, 160.

: ул. Немировича-Данченко, 160. Телефон : +7 (913) 730-09-52.

: +7 (913) 730-09-52. Время работы : Ср–Вс: 12:00–20:00.

: Ср–Вс: 12:00–20:00. Стоимость: групповые и индивидуальные экскурсии – 200-1000 рублей.

Музей документального кино "Сибирь на экране"

Любителям кинематографа следует обязательно посетить этот музей. Это уникальная площадка, посвященная истории развития кино и летописи города в кадрах хроники. Здесь можно познакомиться с техникой и методиками создания различных картин. В музее регулярно проходят кинопоказы архивных фильмов "Западно-Сибирской киностудии", которые позволяют увидеть, как менялся облик Новосибирска на протяжении многих лет.





Адрес : ул. Романова, 26, рядом со зданием Музея Новосибирска.

: ул. Романова, 26, рядом со зданием Музея Новосибирска. Телефон : +7 (383) 203-54-79.

: +7 (383) 203-54-79. Время работы : Вт, Чт, Пт: 10:00–19:00; Ср: 11:00–20:00; Сб: 10:00–18:00.

: Вт, Чт, Пт: 10:00–19:00; Ср: 11:00–20:00; Сб: 10:00–18:00. Стоимость: взрослый билет – 80 рублей, школьники и пенсионеры – 60 рублей, семейный (до 4 человек) – 250 рублей. Детям до 7 лет – вход бесплатный.

Музей природы

Одно из самых удачных мест для семейного отдыха. В залах музея представлена флора и фауна Новосибирской области, включая экспонаты эпохи палеолита. Одним из главных достояний является реконструкция мамонта Матильды на основе сохранившегося скелета. Является филиалом Новосибирского государственного краеведческого музея.





Адрес : Вокзальная магистраль, 11.

: Вокзальная магистраль, 11. Телефон : +7 (383) 221-70-31 .

: +7 (383) 221-70-31 Время работы : Ср–Пт: 10:00–18:00; Сб, Вс: 11:00–19:00.

: Ср–Пт: 10:00–18:00; Сб, Вс: 11:00–19:00. Стоимость: 200-300 рублей.

Парк музеев "Галерея Времени"

Масштабный частный комплекс, площадью более 5000 кв.м., разделенный на 5 павильонов разной тематики. Основу составляет музей ретро-техники, включающий более 30 восстановленных советских автомобилей. Также здесь находится уникальный "Музей восковых фигур" и "Музей СССР", где воссозданы интерьеры квартир, магазинов и школ советского периода. Особая гордость – авиатренажеры, позволяющие посетителям оказаться в роли пилота вертолета Ми-2 или самолета L-39c.





Адрес : 1-е Мочищенское шоссе, 1/6.

: 1-е Мочищенское шоссе, 1/6. Телефон : +7 (923) 177-88-88.

: +7 (923) 177-88-88. Время работы : Пн–Вс: 11:00–19:00.

: Пн–Вс: 11:00–19:00. Стоимость: единый билет 1700 рублей, билет в один павильон – 700 рублей.

Итог

В 2026 году музеи Новосибирска предоставляют возможность глубже понять историю и культурные особенности столицы Сибири. Здесь каждый найдет что-то свое: от масштабных экспозиций под открытым небом до камерных залов с редкими артефактами.