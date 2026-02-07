Погода на апрель 2026 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на апрель 2026.
Весна традиционно считается самым переменчивым временем года, и это особенно заметно в апреле. Погода способна меняться буквально в течение нескольких дней, переходя от прохладных утренних часов к по-настоящему теплым дням. Такие колебания вполне естественны для межсезонья и редко становятся неожиданностью для специалистов. Заранее зная общий характер климатических условий, проще планировать прогулки, поездки и повседневные дела. Рассмотрим, какую погоду прогнозируют синоптики на апрель 2026 года в Москве и Московской области.
Особенности погоды в Москве в апреле
В столичном регионе именно апрель окончательно закрепляет приход весны. Среднесуточные температуры стабильно переходят в положительную зону, а снег, если он сохраняется к началу месяца, быстро сходит. Погодные условия становятся ощутимо мягче: воздух заметно теплеет, прогулки на свежем воздухе становятся более комфортными. В этот период столица начинает постепенно оживать: увеличивается продолжительность светового дня, чаще появляются солнечные деньки, а погодные условия становятся менее суровыми.
Согласно многолетним климатическим данным и современным наблюдениям, средняя дневная температура в апреле в Москве обычно держится около +11…+13°C, тогда как ночные значения могут опускаться до +2…+3°C. Осадки остаются регулярными, но, как правило, не интенсивными. За месяц их суммарный объем чаще всего находится в пределах умеренных значений – около 40 мм, а количество дождливых дней сохраняется на среднем уровне. Пасмурная погода по-прежнему преобладает, однако продолжительность светового дня постепенно возрастет.
Специалисты метеорологических служб формируют долгосрочные прогнозы на основе обширных архивных данных, а также с учетом современных климатических тенденций. Такой подход позволяет выявлять устойчивые погодные закономерности, оценивать вероятные отклонения и точнее описывать характер месяца. При этом любые долгосрочные прогнозы остаются ориентировочными: весенняя погода способна корректировать сценарий буквально в течение нескольких дней. За период исторических наблюдений в столице фиксировались такие температурные рекорды:
- Самым теплым днем считается 29 апреля 2012 года. Столбик термометра показывал +28,9°C.
- Самым холодным днем является 1 апреля 1879 года. Зафиксированная температура составила -21°C.
По оценкам синоптиков, апрель 2026 года пройдет без экстремальных температурных скачков и без аномальных явлений. Ожидается классическая для середины весны картина: преимущественно облачная погода, периодические дожди и постепенное потепление. Впрочем, не стоит забывать о переменчивости весенней погоды. Планируя свои дела, стоит учитывать только актуальные прогнозы синоптиков.
Предлагаем рассмотреть подробно, какой будет погода в Москве и Московской области в разные периоды апреля 2026 года.
Погода в Москве на начало апреля
Первая половина месяца обычно сохраняет черты ранней и холодной весны. Утренние часы могут быть прохладными, а ночные температуры – близкими к нулевым значениям. Однако дневное тепло уже ощущается сильнее, особенно в безветренные дни. Городские улицы постепенно освобождаются от остатков зимы, а погодные условия становятся более мягкими и предсказуемыми.
Средняя температура в начале месяца:
- Днем: +7,8°C.
- Ночью: +0,8°C.
Для этого периода характерна повышенная облачность и частые, но кратковременные осадки. Весенние дожди могут возникать внезапно, поэтому при планировании прогулок и поездок стоит учитывать переменчивость погоды. Однако заморозков, как правило, к этому времени уже не наблюдается.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+5
|
-2
|
Осадки
|
2
|
+6
|
+1
|
3
|
+2
|
-1
|
Облачно
|
4
|
+8
|
-1
|
5
|
+8
|
0
|
6
|
+6
|
-1
|
7
|
+5
|
-1
|
Осадки
|
8
|
+8
|
+3
|
9
|
+7
|
-1
|
Небольшая облачность
|
10
|
+8
|
+2
|
11
|
+10
|
+1
|
Осадки
|
12
|
+8
|
+3
|
Облачно
|
13
|
+8
|
+2
|
Осадки
|
14
|
+12
|
+3
|
15
|
+12
|
+2
Апрель нередко называют переходным месяцем между зимой и летом, поскольку именно в это время происходят наиболее заметные климатические изменения. Начало месяца в 2026 году, по прогнозам, будет спокойным по температурному фону, с типичной для весны пасмурной погодой и периодическими дождями.
Погода в Москве на конец апреля
Во второй половине месяца влияние тепла на окружающую среду становится более ощутимым. Температура воздуха постепенно повышается, а погодные условия становятся мягче и стабильнее. Несмотря на сохраняющуюся облачность, солнечные дни будут более частыми, а продолжительность светового дня заметно увеличится.
Средняя температура в конце месяца:
- Днем: +11,5°C.
- Ночью: +4,9°C.
Прогноз погоды на вторую половину апреля 2026 года в Москве и Московской области представлен в таблице ниже. Следует учитывать, что он основан на данных многолетних наблюдений и погодных тенденций последних лет. Однако в определенные дни месяца реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой. При планировании прогулок, экскурсий и мероприятий под открытым небом следует учитывать только актуальную информацию от синоптиков Гидрометцентра.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+12
|
+3
|
Небольшая облачность
|
17
|
+11
|
+5
|
18
|
+9
|
+1
|
Осадки
|
19
|
+10
|
+3
|
Облачно
|
20
|
+9
|
+3
|
21
|
+10
|
+2
|
Солнечно
|
22
|
+11
|
+5
|
Облачно
|
23
|
+11
|
+4
|
24
|
+13
|
+4
|
Солнечно
|
25
|
+10
|
+4
|
Облачно
|
26
|
+11
|
+5
|
27
|
+11
|
+4
|
Солнечно
|
28
|
+18
|
+12
|
Небольшая облачность
|
29
|
+16
|
+8
|
Солнечно
|
30
|
+11
|
+8
|
Осадки
Вторая половина апреля традиционно более теплая. Средние дневные температуры возрастут на 3,7°C, а ночные показатели – на 4,1°C. Погода будет восприниматься более комфортной, особенно для прогулок и поездок по городу и области.
Подведем итог
Метеорологические оценки показывают, что погода в апреле 2026 года в Москве и Московской области будет в рамках типичных весенних условий. Ожидается плавное повышение температуры, умеренные осадки и преимущественно облачная, но мягкая погода. Признаков резких климатических аномалий и значительных температурных перепадов не прогнозируется.