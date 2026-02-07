Погода на апрель 2026 в Москве и Московской области

Весна традиционно считается самым переменчивым временем года, и это особенно заметно в апреле. Погода способна меняться буквально в течение нескольких дней, переходя от прохладных утренних часов к по-настоящему теплым дням. Такие колебания вполне естественны для межсезонья и редко становятся неожиданностью для специалистов. Заранее зная общий характер климатических условий, проще планировать прогулки, поездки и повседневные дела. Рассмотрим, какую погоду прогнозируют синоптики на апрель 2026 года в Москве и Московской области.

Особенности погоды в Москве в апреле

В столичном регионе именно апрель окончательно закрепляет приход весны. Среднесуточные температуры стабильно переходят в положительную зону, а снег, если он сохраняется к началу месяца, быстро сходит. Погодные условия становятся ощутимо мягче: воздух заметно теплеет, прогулки на свежем воздухе становятся более комфортными. В этот период столица начинает постепенно оживать: увеличивается продолжительность светового дня, чаще появляются солнечные деньки, а погодные условия становятся менее суровыми.

Согласно многолетним климатическим данным и современным наблюдениям, средняя дневная температура в апреле в Москве обычно держится около +11…+13°C, тогда как ночные значения могут опускаться до +2…+3°C. Осадки остаются регулярными, но, как правило, не интенсивными. За месяц их суммарный объем чаще всего находится в пределах умеренных значений – около 40 мм, а количество дождливых дней сохраняется на среднем уровне. Пасмурная погода по-прежнему преобладает, однако продолжительность светового дня постепенно возрастет.

Специалисты метеорологических служб формируют долгосрочные прогнозы на основе обширных архивных данных, а также с учетом современных климатических тенденций. Такой подход позволяет выявлять устойчивые погодные закономерности, оценивать вероятные отклонения и точнее описывать характер месяца. При этом любые долгосрочные прогнозы остаются ориентировочными: весенняя погода способна корректировать сценарий буквально в течение нескольких дней. За период исторических наблюдений в столице фиксировались такие температурные рекорды:

Самым теплым днем считается 29 апреля 2012 года. Столбик термометра показывал +28,9°C.

Самым холодным днем является 1 апреля 1879 года. Зафиксированная температура составила -21°C.

По оценкам синоптиков, апрель 2026 года пройдет без экстремальных температурных скачков и без аномальных явлений. Ожидается классическая для середины весны картина: преимущественно облачная погода, периодические дожди и постепенное потепление. Впрочем, не стоит забывать о переменчивости весенней погоды. Планируя свои дела, стоит учитывать только актуальные прогнозы синоптиков.





Предлагаем рассмотреть подробно, какой будет погода в Москве и Московской области в разные периоды апреля 2026 года.

Погода в Москве на начало апреля

Первая половина месяца обычно сохраняет черты ранней и холодной весны. Утренние часы могут быть прохладными, а ночные температуры – близкими к нулевым значениям. Однако дневное тепло уже ощущается сильнее, особенно в безветренные дни. Городские улицы постепенно освобождаются от остатков зимы, а погодные условия становятся более мягкими и предсказуемыми.

Средняя температура в начале месяца:

Днем : +7,8°C.

: +7,8°C. Ночью: +0,8°C.

Для этого периода характерна повышенная облачность и частые, но кратковременные осадки. Весенние дожди могут возникать внезапно, поэтому при планировании прогулок и поездок стоит учитывать переменчивость погоды. Однако заморозков, как правило, к этому времени уже не наблюдается.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +5 -2 Осадки 2 +6 +1 3 +2 -1 Облачно 4 +8 -1 5 +8 0 6 +6 -1 7 +5 -1 Осадки 8 +8 +3 9 +7 -1 Небольшая облачность 10 +8 +2 11 +10 +1 Осадки 12 +8 +3 Облачно 13 +8 +2 Осадки 14 +12 +3 15 +12 +2

Апрель нередко называют переходным месяцем между зимой и летом, поскольку именно в это время происходят наиболее заметные климатические изменения. Начало месяца в 2026 году, по прогнозам, будет спокойным по температурному фону, с типичной для весны пасмурной погодой и периодическими дождями.





Погода в Москве на конец апреля

Во второй половине месяца влияние тепла на окружающую среду становится более ощутимым. Температура воздуха постепенно повышается, а погодные условия становятся мягче и стабильнее. Несмотря на сохраняющуюся облачность, солнечные дни будут более частыми, а продолжительность светового дня заметно увеличится.

Средняя температура в конце месяца:

Днем : +11,5°C.

: +11,5°C. Ночью: +4,9°C.

Прогноз погоды на вторую половину апреля 2026 года в Москве и Московской области представлен в таблице ниже. Следует учитывать, что он основан на данных многолетних наблюдений и погодных тенденций последних лет. Однако в определенные дни месяца реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой. При планировании прогулок, экскурсий и мероприятий под открытым небом следует учитывать только актуальную информацию от синоптиков Гидрометцентра.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +12 +3 Небольшая облачность 17 +11 +5 18 +9 +1 Осадки 19 +10 +3 Облачно 20 +9 +3 21 +10 +2 Солнечно 22 +11 +5 Облачно 23 +11 +4 24 +13 +4 Солнечно 25 +10 +4 Облачно 26 +11 +5 27 +11 +4 Солнечно 28 +18 +12 Небольшая облачность 29 +16 +8 Солнечно 30 +11 +8 Осадки

Вторая половина апреля традиционно более теплая. Средние дневные температуры возрастут на 3,7°C, а ночные показатели – на 4,1°C. Погода будет восприниматься более комфортной, особенно для прогулок и поездок по городу и области.





Подведем итог

Метеорологические оценки показывают, что погода в апреле 2026 года в Москве и Московской области будет в рамках типичных весенних условий. Ожидается плавное повышение температуры, умеренные осадки и преимущественно облачная, но мягкая погода. Признаков резких климатических аномалий и значительных температурных перепадов не прогнозируется.