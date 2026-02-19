Погода на апрель 2026 в Санкт-Петербурге

Середина весны – один из ключевых периодов. Именно в апреле весна по-настоящему закрепляется в северной столице. Город постепенно выходит из затяжного межсезонья. Окружающая среда заметно меняется: дни становятся светлее, воздух мягче, а прогулки – комфортнее. Однако апрельская погода в северной столице, как и в другие весенние месяцы, по-прежнему остается переменчивой, что может доставить массу неприятных сюрпризов. Прогнозы синоптиков на апрель 2026 года подскажут, какой будет погода в Санкт-Петербурге и к чему стоит готовиться.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в апреле

В апреле сезонные климатические изменения становятся достаточно заметными и ощутимыми. В то время как в ряде северных и восточных регионов страны еще возможны заморозки и эпизодические снегопады, в Санкт-Петербурге уже формируется полноценная весенняя картина. Температура чаще удерживается в плюсовом диапазоне, а продолжительность светового дня постепенно возрастает, что напрямую влияет на общее ощущение погоды.

Средние климатические показатели апреля в последние годы демонстрируют умеренное потепление. Дневная температура держится в среднем на уровне +9…+10°C, а ночная – в пределах +1…+3°C. В отдельные дни возможны кратковременные похолодания, особенно в начале месяца. Впрочем, такие ситуации носят краткосрочный характер и быстро сменяются более теплой погодой. Количество осадков за месяц традиционно остается умеренным – около 35–40 мм. При этом дождливых дней немного. Продолжительность светового дня продолжает расти.

Анализ многолетних наблюдений позволяет специалистам точнее оценивать погодные тенденции. На основании информации о погоде за предыдущие годы экспертам удается составлять точные климатические модели, находить закономерности и расхождения. Сопоставление архивных данных показывает, что апрель в Санкт-Петербурге может быть контрастным: от почти летнего тепла до кратковременных холодных эпизодов.

В разные годы фиксировались значительные температурные колебания, включая резкие потепления и неожиданные ночные похолодания:

Самым теплым днем считается 19 апреля 2025 года. Метеорологи зафиксировали температуру на уровне +26,7°C.

Самый холодный день пришелся на 4 апреля 1881 года. Столбик термометра снижался до -21,8°C.

По мнению экспертов, в апреле 2026 года не будет ни аномальной жары, ни сильных холодов. Климатические условия будут в пределах нормы. Впрочем, следует помнить, что весна – самое переменчивое время года. Природа может удивить даже опытных метеорологов. Стоит учитывать это в своих планах и регулярно сверяться с актуальными прогнозами.





Предлагаем узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге в разные периоды апреля 2026 года.

Прогноз погоды на начало апреля

Первые недели месяца сохраняют черты ранней весны. Ночью температура может приближаться к нулевой отметке, а утренний воздух остается прохладным и свежим. В дневное время температура постепенно растет, хотя стабильное тепло в это время все еще не наблюдается. Город выглядит спокойнее, чем в разгар туристического сезона.

Средняя температура в начале месяца:

Днем : +6,4°C.

: +6,4°C. Ночью: +0,9°C.

Стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер. Локальные атмосферные процессы, влажность воздуха и ветровые потоки способны вносить коррективы в ежедневную картину погоды. Фактические показатели в отдельные дни могут незначительно отличаться от средних расчетных значений.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +4 +1 Облачно 2 +4 +2 3 +7 +1 4 +7 -2 Незначительная облачность 5 +5 +1 Облачно 6 +5 -2 Осадки 7 +6 +2 8 +8 +1 Облачно 9 +6 0 10 +9 +3 11 +7 -1 12 +7 0 13 +7 +2 14 +8 +1 Осадки 15 +6 +2 Облачно

Начало месяца традиционно более прохладное, чем его вторая половина. Погода может часто меняться в течение суток: утром прохладно, днем мягче, а вечером вновь ощущается заметное похолодание. Впрочем, влияние холодных воздушных масс постепенно уменьшается, а весна начинает активно стремиться к теплому лету.





Прогноз погоды на конец апреля

Во второй половине месяца весна ощущается значительно ярче. Температура уверенно закрепляется в плюсовой зоне даже в ночные часы, а дневное тепло становится более стабильным. Воздух становится суше, уровень влажности постепенно снижается, что делает погодные условия более комфортными для повседневной активности, прогулок, экскурсий и мероприятий под открытым небом.

Средняя температура в конце месяца:

Днем : +9,4°C.

: +9,4°C. Ночью: +3,6°C.

Прогноз погоды на вторую половину апреля 2026 года в Санкт-Петербурге представлен ниже. Именно в этот период прогулки по городу становятся особенно приятными: на улицах становится больше света, парки оживают, а общая атмосфера приобретает выраженный весенний характер.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +7 +3 Осадки 17 +9 +2 Облачно 18 +8 0 19 +9 +2 Незначительная облачность 20 +7 0 Облачно 21 +6 +1 22 +10 +5 Незначительная облачность 23 +6 +3 Облачно 24 +7 +5 25 +8 +4 Незначительная облачность 26 +11 +3 27 +14 +7 28 +14 +7 Осадки 29 +12 +6 30 +11 +6 Незначительная облачность

Во второй половине апреля увеличивается число ясных дней, а пасмурные периоды чаще сменяются солнцем. Средняя дневная температура повышается примерно на 3°C по сравнению с началом месяца, а ночные показатели возрастут на 2,7°C. Ветер может становиться более заметным, однако его скорость обычно остается в пределах умеренных значений, характерных для прибрежного климата города.





Подведем итог

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года. Ожидается, что месяц будет типично весенним, с постепенным и устойчивым потеплением. Наиболее заметные изменения традиционно приходятся на вторую половину месяца, когда температурный фон становится мягче, а солнечных часов становится больше. Однако стоит помнить, что весенняя погода отличается своей переменчивостью, поэтому стоит планировать дела с учетом актуальных прогнозов.