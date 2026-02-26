Музеи Екатеринбурга, которые нужно обязательно посетить

Екатеринбург – это не только крупный промышленный центр, но и культурный город, который бережно хранит традиции своего прошлого. Перед туристами, решившими посетить этот город, открывается уникальная возможность увидеть невероятно интересные достопримечательности. В их число входят и музеи Екатеринбурга, в которых содержатся исторические и культурные экспонаты. Многие из них вызовут живой интерес как у взрослых, так и у детей. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор самых популярных музеев этого города.

Музей истории Екатеринбурга

Это достопримечательность, которая по праву возглавляет список музеев Екатеринбурга, поскольку именно здесь можно узнать об истории этого города, начиная со времен его основания и заканчивая современностью. Постоянная музейная экспозиция разделена на три следующие части:

археологическая, где представлены древние артефакты, обнаруженные на территории этого населенного пункта;

"Небесный код Екатеринбурга" – рассказывает об основных этапах развития города;

"История в 3D" – предлагает для обозрения интерактивные выставки, а также фильмы, из которых можно узнать об основных исторических событиях.

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 46

Режим работы: в среду-четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу-воскресенье с 11:00 до 18:00

Цена: 200 руб.





Музей изобразительных искусств

Достопримечательность обязательно стоит включить в свою программу культурного отдыха, особенно если вы интересуетесь творчеством художников. В данной категории музей является самым крупным на Урале. На его территории расположены центр "Эрмитаж-Урал", Центр истории камнерезного дела и Музей наивного искусства. Начать обзор экспозиций стоит с главного музейного здания, где представлены картины русских художников, живших и творивших в разные времена. В их число вошли и древние иконописцы, а также мастера Запада. Также для обозрения предлагается коллекция уральского декоративно-прикладного искусства, поражающая огромным количеством экспонатов.

Адрес: ул. Воеводина, 5

Режим работы: со среды по воскресенье с 11:00 до 19:00

Цена: 250 руб.





Свердловский областной краеведческий музей

Музей является одним из самых старинных на Урале, он существует еще с 1870 года. Экспозиции посвящены природе, этнографии и истории этого региона. В них представлено оружие, иконы, рукописи и документы, изделия из ткани, стекла, кожи и меха, керамики, археологические находки.

Адрес: ул. Малышева, 26

Режим работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00

Цена: 200 руб.





Музей Бажова

Знаменитый писатель Павел Бажов создавал произведения, в которых раскрыта вся красота Урала. Горные пейзажи и природа этого региона переплетаются с увлекательными сюжетами. Достопримечательность дает возможность узнать о личности и быте создателя "Уральских сказов". Музей представляет собой небольшой деревянный домик, в котором писатель проживал на протяжении 28 последних лет своей жизни. Туристы смогут окунуться в аутентичную обстановку этого здания, осмотреть рабочий кабинет Бажова, а также гостиную, столовую, детскую, прогуляться по живописному саду, в котором высаживал деревья лично писатель.

Адрес: ул. Чапаева, 11

Режим работы: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00

Цена: 200 руб.





Музей советского быта "Сделано в СССР"

В число самых необычных и интересных музеев Екатеринбурга, несомненно, входит эта достопримечательность, экспонаты которой рассказывают о быте советского человека. Обстановка в помещениях воссоздана с максимальной точностью. Здесь вы сможете увидеть предметы, которые у многих вызовут ностальгию: железные бигуди, бобинные магнитофоны, духи "Красная Москва", патефоны и прочие вещи. Осмотр экспонатов происходит под музыкальные шлягеры советских лет.

Адрес: проспект Ленина, 69/6

Режим работы: с 11:00 до 19:00

Цена: 300 руб.





Музей "Невьянская икона"

Музей располагает невероятно богатой коллекцией икон. Свое название он получил исходя из наименования иконописи, распространенного на Урале в 1730-1910-х годах и сложившегося в городке Невьянск. Экспозиции занимают целых два этажа, основная коллекция включает 300 икон. Также для обозрения представлены церковная утварь и деревянные статуэтки, созданные в прошлых столетиях.

Адрес: ул. Энгельса, 15

Режим работы: с 11:00 до 20:00

Цена: 400 руб.





Музей кукол и детской книги "Страна чудес"

Этот музей Екатеринбурга для детей будет интересен и взрослым. Экспонаты можно не только рассмотреть, но и потрогать. Куклы и машинки, созданные еще в период наших прабабушек, выглядят невероятно трогательно, у некоторых посетителей они вызовут ностальгию. Коллекция расположена на территории 200-летнего здания – дома, где проживала семья Мамина-Сибиряка.

Адрес: ул. Пролетарская, 16

Режим работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 18:00. В последнюю среду месяца музей могут бесплатно посетить дети до 18 лет, пенсионеры, многодетные семьи

Цена: входной билет (без экскурсии) – от 100 руб.; дети до 7 лет – бесплатно, экскурсия – от 200 руб.





Итог

Музеи Екатеринбурга поражают своим разнообразием и обширностью коллекций. Найти для себя интересные экспонаты смогут как взрослые, так и дети. Если вы оказались в этом населенном пункте, не упустите возможность, чтобы посетить уникальные достопримечательности и расширить свой кругозор.