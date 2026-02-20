Погода в Сочи на апрель 2026 года

В весенний период изменения в окружающей среде ощущаются особенно отчетливо: природа уже активно обновляется, а температура становится мягче и комфортнее. Жители и туристы могут рассчитывать на приятные прогулочные условия, однако погоду нельзя назвать полностью стабильной. Даже на курортах Краснодарского края весенние климатические условия отличаются переменчивостью, поэтому разумно заранее учитывать возможные колебания температуры и осадков. Синоптики представили ориентировочный прогноз погоды в Сочи на апрель 2026 года.

Особенности погоды в Сочи в апреле

Апрель в южных регионах часто считается переходным месяцем между зимой и быстро приближающимся летом. Горные курорты к этому времени постепенно завершают туристический сезон, а относительно низкая температура воздуха и воды делают пляжный отдых недостаточно комфортным вариантом. Благодаря этому в городе наблюдается более спокойная атмосфера, меньше очередей и более свободный доступ к экскурсионным маршрутам. Для тех, кто предпочитает неспешное знакомство с городом, это один из самых удобных месяцев.

Погодные условия в середине весны обычно выравниваются. Резкие аномалии маловероятны, хотя кратковременные похолодания или дожди возможны. В апреле преобладают дни с переменной облачностью, периодическими прояснениями и умеренным количеством осадков. Световой день заметно увеличивается и к концу месяца достигает примерно 13,5–14 часов.

Средняя температура воздуха в апреле держится на уровне +16°C…+18°C днем. Вечером и ночью показатели снижаются примерно до +8°C…+10°C. Морская вода прогревается медленно и остается прохладной – около +11°C, поэтому купание чаще рассматривают только подготовленные и закаленные любители холодной воды. Месячный объем осадков составляет 105–115 мм.

Метеорологи традиционно опираются на архивные наблюдения, чтобы оценивать вероятные погодные сценарии. На основании исторических данных экспертам удается строить точные климатические модели и выявлять возможные отклонения. В разные годы в апреле в Сочи фиксировались значительные колебания:

Самым теплым днем считается 14 апреля 1915 года. Зафиксированная температура составила +33,7°C.

Самым холодным днем стало 4 апреля 2004 года. В этот момент термометр показывал -5°C.

Синоптики предполагают, что весна 2026 года будет более холодной, чем в предыдущие периоды, однако аномальных температур не ожидается. Впрочем, весна не отличается особым постоянством даже на курортах Краснодарского края. Природа может преподнести сюрпризы, которые способны нарушить планы. Рекомендуется учитывать только самые актуальные прогнозы.





Разберемся, какой может быть погода в Сочи в различные периоды апреля 2026 года.

Погода в Сочи в начале месяца

Первая половина апреля часто схожа с мартом. Температура остается умеренной, но погодный фон более динамичный. Возможны кратковременные дожди, иногда достаточно интенсивные, но затяжные осадки маловероятны. Облачность будет переменной, с периодами прояснений.

Средняя температура в первой половине месяца:

Днем : +11,7°C.

: +11,7°C. Ночью: +6,9°C.

Таблица ниже демонстрирует ориентировочный характер погодных условий в начале месяца, что помогает заранее спланировать экскурсии и прогулки по городу. Следует учитывать, что данный прогноз является ориентировочным. Реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой в отдельные дни месяца. Это важно учитывать при планировании прогулок, экскурсий и мероприятий под открытым небом.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +12 +8 Солнечно 2 +15 +6 Облачно 3 +9 +6 Небольшая облачность 4 +9 +8 Осадки 5 +8 +5 Солнечно 6 +11 +7 7 +16 +8 8 +10 +7 9 +14 +8 Облачно 10 +11 +7 11 +13 +5 Осадки 12 +11 +9 Небольшая облачность 13 +11 +7 14 +12 +6 15 +12 +7 Осадки

В целом погода в начале апреля может показаться прохладной по меркам южного курорта. Для вечерних прогулок, возможно, придется одеваться теплее. Из-за низкой температуры воды купание и пляжный отдых являются неподходящим вариантом.





Прогноз погоды на конец месяца

Во второй половине апреля погодные условия становятся ощутимо мягче. Суточные перепады температуры, характерные для первой половины месяца, сокращаются, а ночи становятся менее прохладными. Прогулки в это время становятся особенно комфортными, так как воздух остается свежим, но уже не холодным.

Количество солнечных дней постепенно увеличивается, а осадки становятся редкими и преимущественно кратковременными. Это создает более теплую весеннюю атмосферу, характерную для преддверия летнего сезона.

Средняя температура во второй половине месяца:

Днем : +13,7°C

: +13,7°C Ночью: +9,1°C

Прогноз погоды синоптиков Гидрометцентра на вторую половину апреля 2026 года в Сочи представлен в таблице ниже.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +13 +6 Небольшая облачность 17 +15 +10 Солнечно 18 +13 +7 19 +13 +10 20 +13 +7 21 +16 +9 22 +12 +7 23 +12 +8 24 +12 +8 25 +11 +10 26 +13 +9 27 +13 +9 Небольшая облачность 28 +16 +12 Солнечно 29 +20 +12 30 +15 +11

По сравнению с началом месяца, изменения в температуре будут заметными. В среднем, в дневное время потеплеет на 2°C, а ночью – на 2,2°C. Вероятность дождей заметно снижается, погода будет преимущественно солнечной с небольшой облачностью. При этом морская вода остается прохладной, поэтому основной акцент лучше сделать на прогулках, экскурсиях и спокойном отдыхе на свежем воздухе.





Подведем итог

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Сочи в апреле 2026 года будет более прохладной, чем в предыдущие годы, но без аномальных перепадов и резких колебаний. Однако стоит учитывать естественную переменчивость весеннего сезона. При планировании поездок и мероприятий стоит ориентироваться не только на долгосрочные прогнозы, но и на актуальные сводки синоптиков непосредственно перед конкретными датами.