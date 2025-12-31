Погода на март 2026 в Москве и Московской области

Начало весны традиционно приносит перемены в столичной погоде. Март редко бывает предсказуемым: утро может начинаться с легкого мороза, а вечер заканчиваться мокрым снегом или дождем. Чтобы сезонные сюрпризы не испортили планы, важно заранее понимать общую картину. Kleo.ru предлагает узнать, какой ожидается погода на март 2026 года в Москве и Московской области.

Особенности погоды в Москве и области в марте

Первый месяц весны все еще сохраняет выраженные зимние особенности. В начале марта снег остается частым явлением, а температура воздуха даже днем нередко держится около нуля или немного ниже. Постепенно влияние холодного сезона ослабевает, и ближе ко второй половине месяца снегопады сменяются дождями, а воздух становится мягче и влажнее.

Средняя дневная температура в марте обычно составляет около +3°C, ночная – на уровне -4…-5°C. Большинство дней остаются пасмурными, с низкой облачностью. Осадков выпадает немного – март считается одним из самых сухих месяцев года. Средняя норма составляет около 35-40 мм. Световой день заметно увеличивается. К концу месяца его продолжительность составляет почти 13 часов. Еще одна характерная особенность – ветер. В марте он заметно усиливается и преимущественно дует с северных направлений. Сильные порывы создают ощущение более низкой температуры, чем показывают термометры.

Метеорологи используют многолетние наблюдения и спутниковые данные для составления климатических моделей. Систематический подход позволяет специалистам формировать прогнозы, выявлять аномалии и закономерности, а также отслеживать максимальные отклонения от нормы. Для марта в столичном регионе температурные рекорды выглядят так:

Самым жарким днем весеннего месяца является 25 марта 2014 года. Метеорологи зафиксировали температуру +19,7°C.

Наиболее холодным днем считается 4 марта 1913 года. Термометры показывали -32,4°C.

По предварительным оценкам Гидрометцентра, в 2026 году серьезные отклонения от нормы будут маловероятными. Возможно небольшое потепление на 2-3°C, но это не повлияет на общую картину и индивидуальное восприятие погоды. Впрочем, не стоит забывать о переменчивости природы ранней весной. Стоит регулярно следить за предупреждениями синоптиков, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.





Kleo.ru предлагает рассмотреть прогноз погоды на март 2026 года в Москве и Московской области по основным периодам месяца.

Погода в Москве на начало марта 2026 года

Первые весенние дни будут прямым продолжением зимы. В начале марта особенно вероятны снегопады, утренние заморозки и температуры, близкие к нулю, даже в дневные часы. Осадки нерегулярные, без затяжных периодов. Потепление будет происходить постепенно, без резких скачков. Заметные изменения будут ближе к середине второй декады.

Средние показатели температуры на первую половину месяца:

Днем : +1,5°C.

: +1,5°C. Ночью: -4,2°C.

В таблице ниже показаны ожидания синоптиков на начало марта 2026 года. При планировании дел следует помнить, что долгосрочные прогнозы всегда носят обобщенный характер, поэтому стоит учитывать возможные изменения. Более точная информация обычно появляется за несколько дней до конкретной даты.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -1 -8 Облачно 2 0 -4 Осадки 3 +1 -3 Облачно 4 0 -3 5 0 -3 6 0 -5 7 +1 -7 8 +1 -4 9 0 -6 Переменная облачность 10 +2 -5 11 +3 -6 Облачно 12 +3 -1 Осадки 13 +4 -2 Облачно 14 +3 -4 Переменная облачность 15 +3 -3 16 +4 -3

Начало марта считается более прохладным и относительно сухим периодом месяца. Легкая весенняя одежда пока не понадобится, а из-за порывистого ветра до 10-15 м/с погода будет ощущаться особенно холодной. Этот эффект, как правило, наблюдается в утренние и вечерние часы.





Погода в Москве на конец марта 2026 года

Во второй половине месяца погода продолжает планомерно меняться. Температура все чаще держится выше нуля даже в ночное время, снег постепенно сходит, уступая место дождям. Впрочем, осадки будут непродолжительными.

Средние показатели температуры на вторую половину месяца:

Днем : +5,6°C.

: +5,6°C. Ночью: -0,5°C.

Прогноз Гидрометцентра на вторую половину марта 2026 года для Москвы и Московской области представлен в таблице ниже. В этот период ожидается больше дождливых и солнечных дней.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +5 -3 Переменная облачность 18 +6 -2 19 +7 +2 Осадки 20 +7 +1 Облачно 21 +7 -1 Осадки 22 +5 -1 Облачно 23 +2 -2 Переменная облачность 24 +5 0 Осадки 25 +6 0 26 +4 0 27 +5 -1 Переменная облачность 28 +6 0 29 +8 +1 30 +6 -2 Облачно 31 +5 0 Осадки

Вторая половина весеннего месяца будет ощутимо теплее его начала. Дневная температура вырастет в среднем на 4,1°C, а ночная – на 3,7°C. Вместе с потеплением увеличится и количество дождливых дней, поэтому зонт в сумке станет полезным спутником на каждый день.





Подведем итог

Прогнозы метеорологических служб показывают, что погода в марте 2026 года в Москве и Московской области будет привычной для региона. Возможно небольшое потепление, но такие изменения не сильно отразятся на общем ощущении температуры. Существенных климатических отклонений и аномальных перепадов не ожидается.