Музеи Санкт-Петербурга, которые нужно обязательно посетить

Любой путешественник, оказавшийся в городе на Неве, наверняка захочет увидеть его достопримечательности. Значительную их долю составляют музеи Санкт-Петербурга, экспозиции которых будут интересны как взрослым, так и детям. В городе их огромное количество, включая исторические памятники, объекты с классическими художественными экспозициями и современным творчеством и прочие достопримечательности. В этой статье Клео.ру даст рекомендации, какие музеи в этом городе стоит посетить.

Государственный Эрмитаж

Список музеев Санкт-Петербурга возглавляет достопримечательность, которую стремятся увидеть множество туристов, приехавших в город, – это здание Зимнего дворца, настоящий архитектурный шедевр. Впрочем, стоит не только осмотреть фасад сооружения, но и обязательно побывать внутри, чтобы увидеть роскошные залы, малахитовую и Золотую гостиную, лоджии Рафаэля, уникальные скульптуры и живопись, археологические находки.

  • Стоимость билетов – от 700 рублей;
  • режим работы: среда, четверг, воскресенье – с 11:00 до 18:00, вторник, пятница, суббота – с 11:00 до 20:00, выходной – понедельник;
  • адрес: Дворцовая набережная, 32.

Государственный Русский музей

Это музейный комплекс огромных размеров, включающий Михайловский дворец и несколько замков. Туристы смогут обойти целых пять корпусов, в которых находится уникальная коллекция таких выдающихся мастеров как Айвазовский, Репин, Малевич, Васнецов. Общая численность экспонатов одного из лучших музеев Санкт-Петербурга составляет порядка 400 тысяч.

  • Стоимость билета: 1000 рублей;
  • адрес: ул. Инженерная, 4;
  • режим работы: ежедневно с 10:30 до 18:00, кроме вторника

Петропавловская крепость

Туристам, интересующимся историческими достопримечательностями, обязательно стоит ознакомиться с ядром этого города, с которого и начиналось его основание, – Петропавловской крепостью. Обширная территория комплекса включает сразу несколько архитектурных памятников и музеев. В их число входят Великокняжеская усыпальница, Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона, музей науки и техники, музей архитектурной керамики. В полдень здесь неизменно устраивают такое зрелищное мероприятие как выстрелы из пушек.

  • Стоимость билетов от 100 рублей, комплексный билет для посещения всех музеев и памятников – 750 рублей;
  • адрес: Петропавловская крепость;
  • режим работы: ежедневно с 10:00 до 16:00, кроме среды.

Музей Фаберже

Многие согласятся с тем, что это один из самых интересных музеев Санкт-Петербурга. Основную часть его коллекции составляют творения фирмы гениального мастера Карла Фаберже. К их числу относятся девять пасхальных яиц, которые создавались ювелирами по заказу императоров Александра III и Николая II. Также посетители смогут увидеть невероятно красивые коллекции фарфора, столового серебра, икон, часов, картин. Достойным дополнением этих произведений искусства выступают роскошные интерьеры Шуваловского дворца.

  • Стоимость билетов: 500 рублей;
  • адрес: набережная Фонтанки, 21;
  • режим работы: с 10:00 до 20:45 каждый день.

Музей теней

Посетить эту достопримечательность будет интересно тем, кто интересуется современным творчеством. Вниманию туристов предлагается настоящий спектакль света и тени. Его коллекцию образуют экспонаты, созданные из подручных предметов. Благодаря игре свет с их помощью можно увидеть пейзажи мегаполиса, портреты знаменитостей, сказочных героев и животных.

  • Стоимость билетов: 400 рублей;
  • адрес: ул. Большая Конюшенная, 5А;
  • режим работы: с 11:00 до 22:00 каждый день.

"Вселенная воды"

Санкт-Петербург получил название "Северная Венеция" благодаря обилию каналов и рек, расположенных на его территории. Именно водной стихии в разных ее проявлениях и посвящена интерактивная экспозиция. Ознакомившись с ней, можно узнать как информацию о водных ресурсах Земли, так и об истории системы водоснабжения города.

  • Стоимость билетов: 250 рублей;
  • адрес: ул. Шпалерная, 56;
  • режим работы: с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника.

Российский этнографический музей

В музейной экспозиции уделяется внимание разнообразным и богатейшим традициям народов России и других стран. Основание коллекции состоялось еще в 1902 году, а инициатива в ее создании принадлежала Николаю II. На сегодняшний день она включает более чем полмиллиона экспонатов, к которым относятся головные уборы кочевников, костяные латы, одежда из рыбьей кожи и прочие атрибуты.

  • Стоимость билетов: 400 рублей;
  • адрес: ул. Инженерная, 4/1;
  • режим работы: во вторник с 10:00 до 21:00, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Подведем итог

Надеемся, что среди этих музеев Санкт-Петербурга, предложенных нами, вы обязательно найдете для себя подходящий вариант, посещение которого оставит незабываемые эмоции и впечатления.

Ульяна Володская

Журналист

 

