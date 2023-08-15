Погода в Сочи на июнь 2023 года

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Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на июнь 2023.

Первый месяц лета знаменует начало сезона отпусков и хорошего настроения. Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на июнь 2023 года. Предлагаем узнать, какие подарки преподнесет природа гостям и жителям курортной столицы России.

Погода в Сочи в июне 2023 года

Уже в первые месяцы лета на черноморских курортах открывается купальный сезон. Температура ежедневно растет, а вода в море начинается прогреваться. И если в начале летнего месяца она все еще остается прохладной, то уже во второй половине нет отбоя от туристов, желающих поплавать.

Средняя температура в Сочи в начале лета устанавливается на уровне 25-27°C днем и 19-21°C в темное время суток. Температурные показатели воды – на уровне 20°C, но эти значения являются усредненными. Во второй половине месяца море прогревается лучше, и создаются комфортные условия для купания. Скорость ветра практически не изменяется с предыдущих периодов и остается на уровне 2-3 м/с.

Информация о температуре тщательно фиксируется. С помощью статистических данных можно определить, какой будет погода в дальнейшем. Информация о температуре помогает выявить рекорды, которые устанавливались в предыдущие годы:

  • абсолютный минимум – +7,1°C (5 июня 1978 года);
  • абсолютный максимум – +35,2°C (11 июня 2002 года).

Синоптики Гидрометцентра считают, что в июне 2023 года температура воздуха в Сочи будет близка к средним показателям. Но не стоит исключать сюрпризы, которые природа может преподнести в последний момент. Для составления точных погодных прогнозов на определенный день необходимы дополнительные данные, которые появляются перед наступлением этой даты.

Погода в первой и второй половине июня 2023 года в Сочи будет отличаться незначительно. Температура продолжит расти. Особенно заметным это повышение будет ночью, хотя и в дневное время гости и жители курортной столицы ощутят разницу. Предлагаем ознакомиться детальнее с прогнозами синоптиков.

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Погода в Сочи на начало июня 2023 года

Уже с первых дней месяца лето вступит в полную силу, и влияние весны будет практически незаметным. Столбик термометра надежно закрепится выше +23°C днем и +18°C ночью, и эти значения будут возрастать с каждым днем. Такая погода способствует пешим прогулкам и изучению достопримечательностей без опаски замерзнуть.

Средние температурные значения:

  • днем – 24,9°C;
  • ночью – 20,7°C.

В таблице ниже показано, какая погода ожидается в начале июня 2023 года в Сочи. Напоминаем, что данный прогноз является предварительным и может отличаться от реальных условий в конкретный день месяца. С его помощью можно составить план дел на месяц и определить график изучения достопримечательностей.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+23

+18

Солнечно

2

+23

+18

3

+23

+18

4

+24

+19

5

+24

+19

6

+25

+20

7

+24

+19

8

+25

+19

9

+25

+20

10

+26

+20

11

+26

+20

12

+26

+20

13

+26

+21

14

+27

+21

15

+26

+21
В первой половине месяца погода будет солнечной, без перепадов. Температура установится на средних значениях 24,9°C днем и 20,7°C ночью. Ожидаемая вероятность осадков будет минимальной. Плохая погода не испортит настроение россиянам на праздники и выходные.

Погода в Сочи на конец июня 2023 года

Вторая половина месяца традиционно теплее, но окажется менее благоприятной. Небольшие дожди не испортят настроение, но и прохлады от них ждать не стоит. В третьей декаде июня 2023 года вода прогреется до комфортного уровня для купания, но некоторым туристам она может показаться достаточно прохладной.

Средние значения температуры:

  • днем – 26,3°C;
  • ночью – 21,1°C.

Таблица демонстрирует изменения в погоде, которые ожидают синоптики Гидрометцентра в июне 2023 года в Сочи.

Дата

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+26

+21

Солнечно

17

+26

+21

18

+26

+21

19

+27

+21

20

+27

+22

Осадки

21

+27

+21

Солнечно

22

+27

+21

23

+26

+21

Осадки

24

+26

+21

25

+27

+22

Солнечно

26

+26

+21

27

+27

+21

28

+26

+21

29

+26

+22

30

+25

+20
Вторая половина июня 2023 года будет более теплой. Средние показатели температуры возрастут на 1,4°C днем и на 0,4°C ночью. Изменения хоть и кажутся незначительными, в реальности будут очень ощутимыми. Конец месяца будет более богатым на осадки, но прохлады они не принесут.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз на июнь 2023 года и сообщают, какой будет погода в Сочи. Жителей и гостей курортной столицы ждут жаркие солнечные дни. Во второй половине месяца вода в море прогреется до комфортной температуры для купания.

 

Фото Клео.ру

Настя Ромашова

 

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