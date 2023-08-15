Погода в Сочи на июнь 2023 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на июнь 2023.
Первый месяц лета знаменует начало сезона отпусков и хорошего настроения. Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на июнь 2023 года. Предлагаем узнать, какие подарки преподнесет природа гостям и жителям курортной столицы России.
Погода в Сочи в июне 2023 года
Уже в первые месяцы лета на черноморских курортах открывается купальный сезон. Температура ежедневно растет, а вода в море начинается прогреваться. И если в начале летнего месяца она все еще остается прохладной, то уже во второй половине нет отбоя от туристов, желающих поплавать.
Средняя температура в Сочи в начале лета устанавливается на уровне 25-27°C днем и 19-21°C в темное время суток. Температурные показатели воды – на уровне 20°C, но эти значения являются усредненными. Во второй половине месяца море прогревается лучше, и создаются комфортные условия для купания. Скорость ветра практически не изменяется с предыдущих периодов и остается на уровне 2-3 м/с.
Информация о температуре тщательно фиксируется. С помощью статистических данных можно определить, какой будет погода в дальнейшем. Информация о температуре помогает выявить рекорды, которые устанавливались в предыдущие годы:
- абсолютный минимум – +7,1°C (5 июня 1978 года);
- абсолютный максимум – +35,2°C (11 июня 2002 года).
Синоптики Гидрометцентра считают, что в июне 2023 года температура воздуха в Сочи будет близка к средним показателям. Но не стоит исключать сюрпризы, которые природа может преподнести в последний момент. Для составления точных погодных прогнозов на определенный день необходимы дополнительные данные, которые появляются перед наступлением этой даты.
Погода в первой и второй половине июня 2023 года в Сочи будет отличаться незначительно. Температура продолжит расти. Особенно заметным это повышение будет ночью, хотя и в дневное время гости и жители курортной столицы ощутят разницу. Предлагаем ознакомиться детальнее с прогнозами синоптиков.
Читайте также: Погода на июнь 2023 в Санкт-Петербурге
Погода в Сочи на начало июня 2023 года
Уже с первых дней месяца лето вступит в полную силу, и влияние весны будет практически незаметным. Столбик термометра надежно закрепится выше +23°C днем и +18°C ночью, и эти значения будут возрастать с каждым днем. Такая погода способствует пешим прогулкам и изучению достопримечательностей без опаски замерзнуть.
Средние температурные значения:
- днем – 24,9°C;
- ночью – 20,7°C.
В таблице ниже показано, какая погода ожидается в начале июня 2023 года в Сочи. Напоминаем, что данный прогноз является предварительным и может отличаться от реальных условий в конкретный день месяца. С его помощью можно составить план дел на месяц и определить график изучения достопримечательностей.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+23
|
+18
|
Солнечно
|
2
|
+23
|
+18
|
3
|
+23
|
+18
|
4
|
+24
|
+19
|
5
|
+24
|
+19
|
6
|
+25
|
+20
|
7
|
+24
|
+19
|
8
|
+25
|
+19
|
9
|
+25
|
+20
|
10
|
+26
|
+20
|
11
|
+26
|
+20
|
12
|
+26
|
+20
|
13
|
+26
|
+21
|
14
|
+27
|
+21
|
15
|
+26
|
+21
Погода в Сочи на конец июня 2023 года
Вторая половина месяца традиционно теплее, но окажется менее благоприятной. Небольшие дожди не испортят настроение, но и прохлады от них ждать не стоит. В третьей декаде июня 2023 года вода прогреется до комфортного уровня для купания, но некоторым туристам она может показаться достаточно прохладной.
Средние значения температуры:
- днем – 26,3°C;
- ночью – 21,1°C.
Таблица демонстрирует изменения в погоде, которые ожидают синоптики Гидрометцентра в июне 2023 года в Сочи.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+26
|
+21
|
Солнечно
|
17
|
+26
|
+21
|
18
|
+26
|
+21
|
19
|
+27
|
+21
|
20
|
+27
|
+22
|
Осадки
|
21
|
+27
|
+21
|
Солнечно
|
22
|
+27
|
+21
|
23
|
+26
|
+21
|
Осадки
|
24
|
+26
|
+21
|
25
|
+27
|
+22
|
Солнечно
|
26
|
+26
|
+21
|
27
|
+27
|
+21
|
28
|
+26
|
+21
|
29
|
+26
|
+22
|
30
|
+25
|
+20
Читайте также: Погода на июнь 2023 в Москве и Московской области
Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра составили прогноз на июнь 2023 года и сообщают, какой будет погода в Сочи. Жителей и гостей курортной столицы ждут жаркие солнечные дни. Во второй половине месяца вода в море прогреется до комфортной температуры для купания.
Фото Клео.ру