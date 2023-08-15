Погода в Сочи на июнь 2023 года

Первый месяц лета знаменует начало сезона отпусков и хорошего настроения. Синоптики подготовили прогноз погоды в Сочи на июнь 2023 года. Предлагаем узнать, какие подарки преподнесет природа гостям и жителям курортной столицы России.

Погода в Сочи в июне 2023 года

Уже в первые месяцы лета на черноморских курортах открывается купальный сезон. Температура ежедневно растет, а вода в море начинается прогреваться. И если в начале летнего месяца она все еще остается прохладной, то уже во второй половине нет отбоя от туристов, желающих поплавать.

Средняя температура в Сочи в начале лета устанавливается на уровне 25-27°C днем и 19-21°C в темное время суток. Температурные показатели воды – на уровне 20°C, но эти значения являются усредненными. Во второй половине месяца море прогревается лучше, и создаются комфортные условия для купания. Скорость ветра практически не изменяется с предыдущих периодов и остается на уровне 2-3 м/с.

Информация о температуре тщательно фиксируется. С помощью статистических данных можно определить, какой будет погода в дальнейшем. Информация о температуре помогает выявить рекорды, которые устанавливались в предыдущие годы:

абсолютный минимум – +7,1°C (5 июня 1978 года);

абсолютный максимум – +35,2°C (11 июня 2002 года).

Синоптики Гидрометцентра считают, что в июне 2023 года температура воздуха в Сочи будет близка к средним показателям. Но не стоит исключать сюрпризы, которые природа может преподнести в последний момент. Для составления точных погодных прогнозов на определенный день необходимы дополнительные данные, которые появляются перед наступлением этой даты.

Погода в первой и второй половине июня 2023 года в Сочи будет отличаться незначительно. Температура продолжит расти. Особенно заметным это повышение будет ночью, хотя и в дневное время гости и жители курортной столицы ощутят разницу. Предлагаем ознакомиться детальнее с прогнозами синоптиков.

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Погода в Сочи на начало июня 2023 года

Уже с первых дней месяца лето вступит в полную силу, и влияние весны будет практически незаметным. Столбик термометра надежно закрепится выше +23°C днем и +18°C ночью, и эти значения будут возрастать с каждым днем. Такая погода способствует пешим прогулкам и изучению достопримечательностей без опаски замерзнуть.

Средние температурные значения:

днем – 24,9°C;

ночью – 20,7°C.

В таблице ниже показано, какая погода ожидается в начале июня 2023 года в Сочи. Напоминаем, что данный прогноз является предварительным и может отличаться от реальных условий в конкретный день месяца. С его помощью можно составить план дел на месяц и определить график изучения достопримечательностей.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +23 +18 Солнечно 2 +23 +18 3 +23 +18 4 +24 +19 5 +24 +19 6 +25 +20 7 +24 +19 8 +25 +19 9 +25 +20 10 +26 +20 11 +26 +20 12 +26 +20 13 +26 +21 14 +27 +21 15 +26 +21

В первой половине месяца погода будет солнечной, без перепадов. Температура установится на средних значениях 24,9°C днем и 20,7°C ночью. Ожидаемая вероятность осадков будет минимальной. Плохая погода не испортит настроение россиянам на праздники и выходные.

Погода в Сочи на конец июня 2023 года

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Вторая половина месяца традиционно теплее, но окажется менее благоприятной. Небольшие дожди не испортят настроение, но и прохлады от них ждать не стоит. В третьей декаде июня 2023 года вода прогреется до комфортного уровня для купания, но некоторым туристам она может показаться достаточно прохладной.

Средние значения температуры:

днем – 26,3°C;

ночью – 21,1°C.

Таблица демонстрирует изменения в погоде, которые ожидают синоптики Гидрометцентра в июне 2023 года в Сочи.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +26 +21 Солнечно 17 +26 +21 18 +26 +21 19 +27 +21 20 +27 +22 Осадки 21 +27 +21 Солнечно 22 +27 +21 23 +26 +21 Осадки 24 +26 +21 25 +27 +22 Солнечно 26 +26 +21 27 +27 +21 28 +26 +21 29 +26 +22 30 +25 +20

Вторая половина июня 2023 года будет более теплой. Средние показатели температуры возрастут на 1,4°C днем и на 0,4°C ночью. Изменения хоть и кажутся незначительными, в реальности будут очень ощутимыми. Конец месяца будет более богатым на осадки, но прохлады они не принесут.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз на июнь 2023 года и сообщают, какой будет погода в Сочи. Жителей и гостей курортной столицы ждут жаркие солнечные дни. Во второй половине месяца вода в море прогреется до комфортной температуры для купания.

Фото Клео.ру