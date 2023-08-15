Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июнь 2023.
Прогнозы синоптиков позволяют заранее подготовиться к климатическим изменениям, подобрать наиболее подходящую одежду и правильно составить планы на месяц. Предлагаем узнать, какой будет погода на июнь 2023 в Москве и Московской области и каких сюрпризов природы следует ждать жителям и гостям столицы России.
Погода в Москве и Московской области в июне 2023 года
Первый месяц лета символизирует кардинальные природные изменения. Перемены происходят и в погоде. Именно в июне многие россияне начинают планировать отпуск, а также составляют планы отдыха на ближайшее время. Прогнозы погоды помогут установить, какие изменения произойдут в июне 2023 года.
Лето приходит в столицу России постепенно, и к началу месяца погода еще не будет устойчивой. Несмотря на довольно высокую температуру, все еще ощущается весеннее прохладное настроение, особенно в ночное время. В темное время суток температурные показатели могут достигать даже 10°C. В дневной период показатели термометра будут примерно одинаковыми на протяжении всего месяца – около 22-23°C.
Наблюдения синоптиков позволяют фиксировать температурные изменения. Такая информация имеет большое значение как для прогнозирования (при составлении ориентировочных прогнозов погоды), так и для хранения исторических данных. С их помощью можно установить максимальные и минимальные значения температуры в различные периоды истории синоптических наблюдений.
В Москве и Московской области устанавливались такие рекорды:
- абсолютный минимум – 2,3°C ниже 0 (1 июня 1916 года);
- абсолютный максимум – +34,8°C (23 июня 2021 года).
Синоптики Гидрометцентра считают, что в 2023 году новых рекордов ждать не стоит. Температура будет в рамках средних значений с небольшими отклонениями. Однако полностью исключать вероятность резких погодных перемен тоже не нужно. Ориентировочный прогноз не учитывает такие факторы, а лишь дает общее понимание, как будет изменяться погода.
Погода в течение месяца будет примерно одинаковой, хотя во второй половине июня произойдет небольшое потепление (на 1-2°C). Предлагаем узнать подробнее, какой будет погода в столице России в начале лета 2023 года.
Читайте также: Магнитные бури в июне 2023 года
Погода в Москве и Московской области на начало июня 2023 года
Первый месяц лета является переломным моментом в погоде в столичном регионе. В первой половине еще отчетливо чувствуется влияние весны, но потепление становится очевидным. Температура в ночное время суток еще может достигать 10°C, но такие события происходят крайне редко.
Средние показатели температуры в первой половине июня будут такими:
- днем – +20,7°C;
- ночью – +14,7°C.
Таблица ниже демонстрирует изменения в климатических условиях по дням, которые ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине июня 2023 года. Напоминаем, что этот прогноз является ориентировочным и может отличаться от реальных показателей в конкретные дни.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+20
|
+14
|
Переменная облачность
|
2
|
+21
|
+14
|
3
|
+20
|
+15
|
Солнечно
|
4
|
+20
|
+14
|
Переменная облачность
|
5
|
+20
|
+15
|
Солнечно
|
6
|
+20
|
+14
|
Небольшие осадки
|
7
|
+20
|
+13
|
Солнечно
|
8
|
+21
|
+15
|
Переменная облачность
|
9
|
+21
|
+14
|
10
|
+21
|
+15
|
11
|
+21
|
+15
|
12
|
+22
|
+16
|
Небольшие осадки
|
13
|
+21
|
+16
|
Переменная облачность
|
14
|
+22
|
+15
|
15
|
+21
|
+15
Погода в Москве и Московской области на конец июня 2023 года
Вторая половина месяца окажется немного теплее, хотя эта разница и окажется незначительной. Погода будет не такой жаркой, что делает этот период наиболее удачным для пеших прогулок и городских экскурсий.
Средняя температура в этот период:
- днем – +23,1;
- ночью – +16,7.
В таблице ниже показано, какую погоду следует ждать во второй половине июня в Москве и Московской области.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+20
|
+14
|
Солнечно
|
17
|
+21
|
+14
|
Переменная облачность
|
18
|
+23
|
+16
|
Солнечно
|
19
|
+24
|
+16
|
20
|
+24
|
+18
|
21
|
+23
|
+17
|
22
|
+23
|
+17
|
Переменная облачность
|
23
|
+24
|
+17
|
Солнечно
|
24
|
+24
|
+18
|
25
|
+24
|
+18
|
Переменная облачность
|
26
|
+25
|
+18
|
27
|
+24
|
+18
|
28
|
+23
|
+18
|
Солнечно
|
29
|
+22
|
+16
|
30
|
+23
|
+16
|
Переменная облачность
Читайте также: Лунный календарь посевной на июнь 2023 года
Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра составили прогноз и сообщили, какую погоду следует ждать в июне 2023 в Москве и Московской области. Природа подарит жителям и гостям столицы теплые деньки, идеально подходящие для пеших прогулок, посещения экскурсий и достопримечательностей.
Фото Клео.ру