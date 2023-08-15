Погода на июнь 2023 в Москве и Московской области

 3876

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июнь 2023.

Прогнозы синоптиков позволяют заранее подготовиться к климатическим изменениям, подобрать наиболее подходящую одежду и правильно составить планы на месяц. Предлагаем узнать, какой будет погода на июнь 2023 в Москве и Московской области и каких сюрпризов природы следует ждать жителям и гостям столицы России.

Погода в Москве и Московской области в июне 2023 года

Первый месяц лета символизирует кардинальные природные изменения. Перемены происходят и в погоде. Именно в июне многие россияне начинают планировать отпуск, а также составляют планы отдыха на ближайшее время. Прогнозы погоды помогут установить, какие изменения произойдут в июне 2023 года.

Лето приходит в столицу России постепенно, и к началу месяца погода еще не будет устойчивой. Несмотря на довольно высокую температуру, все еще ощущается весеннее прохладное настроение, особенно в ночное время. В темное время суток температурные показатели могут достигать даже 10°C. В дневной период показатели термометра будут примерно одинаковыми на протяжении всего месяца – около 22-23°C.

Наблюдения синоптиков позволяют фиксировать температурные изменения. Такая информация имеет большое значение как для прогнозирования (при составлении ориентировочных прогнозов погоды), так и для хранения исторических данных. С их помощью можно установить максимальные и минимальные значения температуры в различные периоды истории синоптических наблюдений.

В Москве и Московской области устанавливались такие рекорды:

  • абсолютный минимум – 2,3°C ниже 0 (1 июня 1916 года);
  • абсолютный максимум – +34,8°C (23 июня 2021 года).

Синоптики Гидрометцентра считают, что в 2023 году новых рекордов ждать не стоит. Температура будет в рамках средних значений с небольшими отклонениями. Однако полностью исключать вероятность резких погодных перемен тоже не нужно. Ориентировочный прогноз не учитывает такие факторы, а лишь дает общее понимание, как будет изменяться погода.

Погода в течение месяца будет примерно одинаковой, хотя во второй половине июня произойдет небольшое потепление (на 1-2°C). Предлагаем узнать подробнее, какой будет погода в столице России в начале лета 2023 года.

Читайте также: Магнитные бури в июне 2023 года

Погода в Москве и Московской области на начало июня 2023 года

Первый месяц лета является переломным моментом в погоде в столичном регионе. В первой половине еще отчетливо чувствуется влияние весны, но потепление становится очевидным. Температура в ночное время суток еще может достигать 10°C, но такие события происходят крайне редко.

Средние показатели температуры в первой половине июня будут такими:

  • днем – +20,7°C;
  • ночью – +14,7°C.

Таблица ниже демонстрирует изменения в климатических условиях по дням, которые ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине июня 2023 года. Напоминаем, что этот прогноз является ориентировочным и может отличаться от реальных показателей в конкретные дни.

Дата

Температура, °C

Климатические условия

Дневная

Ночная

1

+20

+14

Переменная облачность

2

+21

+14

3

+20

+15

Солнечно

4

+20

+14

Переменная облачность

5

+20

+15

Солнечно

6

+20

+14

Небольшие осадки

7

+20

+13

Солнечно

8

+21

+15

Переменная облачность

9

+21

+14

10

+21

+15

11

+21

+15

12

+22

+16

Небольшие осадки

13

+21

+16

Переменная облачность

14

+22

+15

15

+21

+15
Погода в Москве и Московской области в июне 2023 года будет преимущественно облачной с минимальным количеством осадков. Активный рост температуры, который наблюдался в предыдущие месяцы, в начале лета замедлится.

Погода в Москве и Московской области на конец июня 2023 года

Вторая половина месяца окажется немного теплее, хотя эта разница и окажется незначительной. Погода будет не такой жаркой, что делает этот период наиболее удачным для пеших прогулок и городских экскурсий.

Средняя температура в этот период:

  • днем – +23,1;
  • ночью – +16,7.

В таблице ниже показано, какую погоду следует ждать во второй половине июня в Москве и Московской области.

Дата

Температура, °C

Климатические условия

Дневная

Ночная

16

+20

+14

Солнечно

17

+21

+14

Переменная облачность

18

+23

+16

Солнечно

19

+24

+16

20

+24

+18

21

+23

+17

22

+23

+17

Переменная облачность

23

+24

+17

Солнечно

24

+24

+18

25

+24

+18

Переменная облачность

26

+25

+18

27

+24

+18

28

+23

+18

Солнечно

29

+22

+16

30

+23

+16

Переменная облачность
Изменения в погоде за этот период окажутся незначительными. Средние показатели температуры возрастут на 2,4°C днем и 2°C ночью. Вторая половина месяца преимущественно солнечная, количество осадков будет минимальным.

Читайте также: Лунный календарь посевной на июнь 2023 года

Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз и сообщили, какую погоду следует ждать в июне 2023 в Москве и Московской области. Природа подарит жителям и гостям столицы теплые деньки, идеально подходящие для пеших прогулок, посещения экскурсий и достопримечательностей.

 

Фото Клео.ру

Настя Ромашова

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.