Прогнозы синоптиков позволяют заранее подготовиться к климатическим изменениям, подобрать наиболее подходящую одежду и правильно составить планы на месяц. Предлагаем узнать, какой будет погода на июнь 2023 в Москве и Московской области и каких сюрпризов природы следует ждать жителям и гостям столицы России.

Погода в Москве и Московской области в июне 2023 года

Первый месяц лета символизирует кардинальные природные изменения. Перемены происходят и в погоде. Именно в июне многие россияне начинают планировать отпуск, а также составляют планы отдыха на ближайшее время. Прогнозы погоды помогут установить, какие изменения произойдут в июне 2023 года.

Лето приходит в столицу России постепенно, и к началу месяца погода еще не будет устойчивой. Несмотря на довольно высокую температуру, все еще ощущается весеннее прохладное настроение, особенно в ночное время. В темное время суток температурные показатели могут достигать даже 10°C. В дневной период показатели термометра будут примерно одинаковыми на протяжении всего месяца – около 22-23°C.

Наблюдения синоптиков позволяют фиксировать температурные изменения. Такая информация имеет большое значение как для прогнозирования (при составлении ориентировочных прогнозов погоды), так и для хранения исторических данных. С их помощью можно установить максимальные и минимальные значения температуры в различные периоды истории синоптических наблюдений.

В Москве и Московской области устанавливались такие рекорды:

абсолютный минимум – 2,3°C ниже 0 (1 июня 1916 года);

абсолютный максимум – +34,8°C (23 июня 2021 года).

Синоптики Гидрометцентра считают, что в 2023 году новых рекордов ждать не стоит. Температура будет в рамках средних значений с небольшими отклонениями. Однако полностью исключать вероятность резких погодных перемен тоже не нужно. Ориентировочный прогноз не учитывает такие факторы, а лишь дает общее понимание, как будет изменяться погода.

Погода в течение месяца будет примерно одинаковой, хотя во второй половине июня произойдет небольшое потепление (на 1-2°C). Предлагаем узнать подробнее, какой будет погода в столице России в начале лета 2023 года.

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Погода в Москве и Московской области на начало июня 2023 года

Первый месяц лета является переломным моментом в погоде в столичном регионе. В первой половине еще отчетливо чувствуется влияние весны, но потепление становится очевидным. Температура в ночное время суток еще может достигать 10°C, но такие события происходят крайне редко.

Средние показатели температуры в первой половине июня будут такими:

днем – +20,7°C;

ночью – +14,7°C.

Таблица ниже демонстрирует изменения в климатических условиях по дням, которые ожидают синоптики Гидрометцентра в первой половине июня 2023 года. Напоминаем, что этот прогноз является ориентировочным и может отличаться от реальных показателей в конкретные дни.

Дата Температура, °C Климатические условия Дневная Ночная 1 +20 +14 Переменная облачность 2 +21 +14 3 +20 +15 Солнечно 4 +20 +14 Переменная облачность 5 +20 +15 Солнечно 6 +20 +14 Небольшие осадки 7 +20 +13 Солнечно 8 +21 +15 Переменная облачность 9 +21 +14 10 +21 +15 11 +21 +15 12 +22 +16 Небольшие осадки 13 +21 +16 Переменная облачность 14 +22 +15 15 +21 +15

Погода в Москве и Московской области в июне 2023 года будет преимущественно облачной с минимальным количеством осадков. Активный рост температуры, который наблюдался в предыдущие месяцы, в начале лета замедлится.

Погода в Москве и Московской области на конец июня 2023 года

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Вторая половина месяца окажется немного теплее, хотя эта разница и окажется незначительной. Погода будет не такой жаркой, что делает этот период наиболее удачным для пеших прогулок и городских экскурсий.

Средняя температура в этот период:

днем – +23,1;

ночью – +16,7.

В таблице ниже показано, какую погоду следует ждать во второй половине июня в Москве и Московской области.

Дата Температура, °C Климатические условия Дневная Ночная 16 +20 +14 Солнечно 17 +21 +14 Переменная облачность 18 +23 +16 Солнечно 19 +24 +16 20 +24 +18 21 +23 +17 22 +23 +17 Переменная облачность 23 +24 +17 Солнечно 24 +24 +18 25 +24 +18 Переменная облачность 26 +25 +18 27 +24 +18 28 +23 +18 Солнечно 29 +22 +16 30 +23 +16 Переменная облачность

Изменения в погоде за этот период окажутся незначительными. Средние показатели температуры возрастут на 2,4°C днем и 2°C ночью. Вторая половина месяца преимущественно солнечная, количество осадков будет минимальным.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз и сообщили, какую погоду следует ждать в июне 2023 в Москве и Московской области. Природа подарит жителям и гостям столицы теплые деньки, идеально подходящие для пеших прогулок, посещения экскурсий и достопримечательностей.

Фото Клео.ру